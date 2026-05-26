Ciencia

La sorprendente razón evolutiva detrás de los brazos cortos del Tiranosaurio Rex y otros depredadores

Un hallazgo reciente plantea cómo los grandes carnívoros desarrollaron cabezas y mandíbulas más poderosas que sus extremidades

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Ilustración de un Tyrannosaurus Rex marrón-verdoso en primer plano. A la derecha, un Spinosaurus y otro dinosaurio junto a un río y rocas. Vegetación densa.
La investigación detalla que el Tyrannosaurus rex evolucionó brazos cortos para favorecer cabezas y mandíbulas más grandes y potentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tyrannosaurus rex, uno de los depredadores prehistóricos más célebres, tenía brazos cortos en proporción a su inmensa cabeza y cuerpo, aspecto que motivó a la ciencia e investigadores del Reino Unido a comprender el por qué. Los expertos afirman haber resuelto este enigma evolutivo, al señalar que la clave radica en el desarrollo de una cabeza potente y mandíbulas robustas, que sustituyeron la función de las extremidades en la caza.

Este dinosaurio desarrolló extremidades pequeñas porque la evolución favoreció la inversión biológica en la zona superior. Estas estructuras se convirtieron en su principal herramienta de caza, permitiéndole capturar presas gigantescas y haciendo innecesarios los brazos largos y musculosos.

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La investigación, publicada el 20 de mayo, analizó más de 80 especies de dinosaurios y concluyó que la reducción de las extremidades anteriores ocurrió porque la función de cazar y someter presas pasó a estar a cargo casi por completo de la cabeza. El estudio, liderado por científicos del University College de Londres y la Universidad de Cambridge, demostró que la energía y los recursos del reptil se destinaron a fortalecer el cráneo y las mandíbulas.

Charlie Roger Scherer, autor principal del trabajo, explicó a The Independent y BBC que la transformación surgió ante la aparición de grandes presas, en especial los saurópodos herbívoros. “La cabeza sustituyó a los brazos como método de ataque. Es cuestión de ‘úsalo o piérdelo’. Los brazos dejan de ser útiles y su tamaño disminuye con el tiempo”, detalló. El investigador añadió, en diálogo con CNN, que lo determinante no era el tamaño total del cuerpo, sino la robustez de la cabeza: “A la evolución no le gusta tenerlo todo a la vez, porque tiende a priorizar una cosa sobre otra”.

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Scherer subrayó que dedicar recursos al desarrollo de la mandíbula era más ventajoso para cazar animales colosales. El análisis comprendió mediciones directas de cráneos y extremidades anteriores en 85 especies diferentes, cuantificando la solidez ósea y la fuerza de mordida. El Tyrannosaurus rex encabezó la lista, seguido por el Tyrannotitan sudamericano.

subasta de tiranosaurio rex
El desarrollo evolutivo permitió al T. rex capturar presas gigantescas usando principalmente su poderosa mordida, haciendo innecesarios los brazos largos

La investigación comprobó que esta relación corporal no era exclusiva de los tiranosáuridos. Esta estrategia evolutiva se detectó en al menos cinco linajes distintos en un proceso que se desarrolló a lo largo de aproximadamente 180 millones de años. El estudio indica que la reducción de las extremidades anteriores surgió de manera independiente en cada grupo, como respuesta a desafíos ecológicos y tipos de presas predominantes entre el Triásico y el final del Cretácico.

Otras explicaciones propuestas para los brazos cortos del Tyrannosaurus rex

Durante más de un siglo, los científicos debatieron la función de los pequeños brazos del T. rex. Entre las hipótesis históricas figuran teorías que los relacionaban con la sujeción de presas, el cortejo o la reducción del riesgo de mordeduras durante disputas por alimento. Otros sugerían que las extremidades se volvieron vestigiales y perdieron su utilidad. Sin embargo, la evidencia estadística reciente respalda una causa evolutiva vinculada a la estrategia de caza: la cabeza terminó siendo el único instrumento necesario para capturar y dominar presas.

A pesar de ello, Scherer puntualizó a CNN que los brazos aún podrían haber tenido un papel secundario, aunque limitado, ya que “obviamente cumplían alguna función, de lo contrario no los tendrían”. La función exacta sigue siendo materia de investigación, pero el consenso actual es que dejaron de ser esenciales para la caza.

El rasgo de brazos reducidos se extendió a muchas especies más allá del Tyrannosaurus rex. CNN y BBC informaron que abelisáuridos, ceratosáuridos, megalosáuridos y carcharodontosáuridos, todos grandes depredadores bípedos, también presentaban extremidades anteriores cortas correlacionadas con cráneos robustos y mandíbulas poderosas. Ejemplo de ello es el Carnotaurus, cuyas extremidades anteriores eran incluso las más pequeñas.

Cómo corrían los dinosaurios según un estudio de la universidad de Cantabria (Canva)
La evidencia fósil muestra que la inversión biológica en cráneos robustos y mandíbulas fuertes fue clave en la estrategia evolutiva de depredadores como el T. rex (Canva)

El paleobiólogo Stephan Lautenschlager, consultado por CNN, señaló que en vertebrados la inversión energética en diferentes partes del cuerpo depende de su función. Los dinosaurios carnívoros que dependían menos de sus brazos para cazar tendían a tener extremidades pequeñas, en tanto que los grandes herbívoros conservaron brazos largos y fuertes para alimentarse o defenderse.

La relación documentada entre brazos cortos y cráneos robustos en al menos cinco grupos de terópodos representa un avance relevante en la comprensión de la evolución de los dinosaurios. El paleontólogo Steve Brusatte describió al Tiranosaurio Rex como “un tiburón terrestre gigante que hacía todo su trabajo con su enorme cabeza”, mientras que Andre Rowe, de la Universidad de Bristol, afirmó que la clave reside en la variedad de estrategias evolutivas: algunos linajes optaron por cabezas enormes y extremidades diminutas y otros conservaron brazos funcionales.

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