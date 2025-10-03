Con dos sorpresas del fútbol local, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de la selección argentina para los amistosos en Estados Unidos

Lionel Scaloni se prepara para los primeros amistosos rumbo al Mundial 2026 (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Un nuevo paso rumbo al Mundial 2026 está por dar la selección argentina. Uno de los últimos. En ese marco, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la doble jornada de amistoso que tendrá en la Fecha FIFA de octubre.

Tras cerrar el proceso de Eliminatorias, la Albiceleste inicia el ciclo de amistosos de preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos con el juego ante Venezuela este viernes 10 de octubre desde las 20hs en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el lunes 13, se topará con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Este año se cerrará con otros dos juegos de preparación en la ventana de noviembre (serán en Angola e India) entre el lunes 10 y el martes 18 de ese mes. Aunque la Selección tendrá otro evento muy importante: el viernes 5 de diciembre 12, a las 13.00hs, se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.

El próximo año podría comenzar con un partido por el título: la Finalíssima ante España, que enfrenta al campeón de la Copa América y el de la Eurocopa, está pautada para la Fecha FIFA de marzo del 2026. Aunque este encuentro dependerá de que La Roja consiga el boleto al Mundial este año. En tal caso, la FIFA tiene la semana del 23 al 31 de marzo apartada para afrontar dos encuentros preparatorios.

La última parada antes de la Copa del Mundo será del 1 al 9 de junio, semana que FIFA reservó para disputar los últimos dos amistosos para un Mundial que debe comenzar el jueves 11 de junio con el partido inaugural que protagonizará México en el Estadio Azteca.

Entre las dificultades que tuvo el DT para diagramar la lista hay que destacar las sensibles bajas de Exequiel Palacios (estará afuera por lo que resta del año) y Lisandro Martínez, quien todavía no retornó tras la lesión ligamentaria que sufrió a comienzos de este 2025. Además, Facundo Medina se lesionó el tobillo en los últimos días y estará dos meses afuera y Nehuén Pérez quedó virtualmente fuera de la disputa por ir al Mundial tras romperse el tendón de Aquiles.

LA LISTA DE ARGENTINA PARA LOS AMISTOSOS

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing Club)

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Paz (Como 1907), Giovani Lo Celso (Real Betis), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros: Nicolás González (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

AGENDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA HASTA EL MUNDIAL

Fecha FIFA - Octubre 2025

Viernes 10/10 a las 21.00hs | Amistoso Internacional: Argentina vs. Venezuela en el Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)

Lunes 13/10 a las 20.00hs | Amistoso Internacional: Argentina vs. Puerto Rico en el Soldier Field (Chicago, Estados Unidos)

Fecha FIFA - Noviembre 2025

Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar -sería el local- (Luanda, Angola) *.

Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar (Kerala, India).

* Serán entre lunes 10 y el martes 18 de noviembre

Sorteo del Mundial - Diciembre 2025

Viernes 5/12 a las 13.00hs | Sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.

Fecha FIFA - Marzo 2026

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Finalissima: Argentina vs. España, sede a definir **.

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival y sede a definir

** Final sujeta a confirmación dependiendo la clasificación de España al Mundial.

Fecha FIFA - Junio 2026

A confirmar entre el 1/6 y el 9/6 | Dos encuentros amistosos con rivales y sedes a definir ***.

*** Honduras y México serían los rivales de esta ventana.

Copa del Mundo 2026 - del 11 junio al 19 julio de 2026

A confirmar entre el 11/6 y 27/6 | Tres partidos de la fase de grupos con rivales y sedes a definir ****.

****Las siguientes fases dependerán de la actuación de la selección argentina.