Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y toda la actividad

El piloto argentino volverá a salir a pista en otro circuito por las calles del país asiático

Franco Colapinto saldrá a pista
Franco Colapinto saldrá a pista en el callejero de Singappur (REUTERS/Anton Vaganov)

Franco Colapinto buscará revertir el complicado fin de semana que tuvo en el circuito callejero de Bakú y volverá a salir a pista con su Alpine en lo que será el Gran Premio de Singapur, segunda parada de la Fórmula 1 tras la temporada en Europa. Luego de terminar en el puesto 19 en Azerbaiyán tras un toque de Alex Albon que lo complicó en el principio de la carrera, el argentino tendrá una nueva oportunidad de competir en un trazado ya conocido en la Máxima.

Cuando restan sólo siete fechas en el calendario 2025, y a la espera de conocer su futuro de cara al próximo año, el oriundo de Pilar buscará seguir en su curva ascendente a bordo de un A525 que no ofrece un buen rendimiento, algo que se puede ver por la última posición en la tabla de Constructores (20 puntos). El año pasado a bordo de Williams acabó en el 11° lugar, cerca de los puntos.

El desarrollo del fin de semana será clásico. El primer día de actividad, este viernes 3 de octubre, tendrá dos prácticas libres (6.30 de la mañana y a las 10 de Argentina). El sábado 4 se llevará a cabo el tercer entrenamiento (6.30 de Argentina) y luego llegará la clasificación (10) que definirá la grilla de partida de la carrera principal a 62 giros que se disputará el domingo 5 desde las 9 de la mañana de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar.

La del próximo fin de semana será la 23° edición del GP de Sinapur en la Fórmula 1. El trazado tiene poco menos de 5 kilómetros de longitud, con tres zonas de DRS y 19 curvas. La vuelta rápida en carrera le pertenece al ya retirado Daniel Ricciardo (2024) con un tiempo de 1:34.486. El año pasado, McLaren celebró en las calles de Bakú gracias a la victoria de Lando Norris. El piloto más ganador en el trazado es Sebastian Vettel (5).

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE SINGAPUR

Viernes 3 de octubre

Práctica Libre 1: 6.30 (Argentina) / 17.30 (Singapur)

Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Sábado 4 de octubre

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 17.30 (Singapur)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Domingo 5 de octubre

Carrera principal a 51 vueltas: 9.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

El circuito del GP de
El circuito del GP de Singapur de la F1

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1

13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

1- Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos

2- Lando Norris (McLaren): 299 puntos

3- Max Verstappen (Red Bull): 255 puntos

4- George Russell (Mercedes): 212 puntos

5- Charles Leclerc (Ferrari): 165 puntos

6- Lewis Hamilton (Ferrari): 121 puntos

7- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 78 puntos

8- Alexander Albon (Williams): 70 puntos

9- Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 puntos

10- Nico Hülkenberg (Sauber): 37 puntos

11- Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos

12- Carlos Sainz (Williams): 31 puntos

13- Liam Lawson (Racing Bulls): 30

14- Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos

15- Esteban Ocon (Haas): 28 puntos

16- Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos

17- Yuki Tsunoda (Red Bull): 20 puntos

18- Gabriel Bortoleto (Sauber): 18 puntos

19- Oliver Bearman (Haas): 16 puntos

20- Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos

21- Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

1- McLaren: 623 puntos

2- Mercedes: 290 puntos

3- Ferrari: 286 puntos

4- Red Bull: 272 puntos

5- Williams: 101 puntos

6- Racing Bulls: 72 puntos

7- Aston Martin: 62 puntos

8- Sauber: 55 puntos

9- Haas: 44 puntos

10-Alpine: 20 puntos

