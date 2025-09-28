Red Bull podría revolucionar el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para 2026 con la llegada de un piloto de McLaren

Alex Dunne, un piloto de McLaren que está en la mira de la estructura de Red Bull (@alexdunneracing)

El nombre de Alex Dunne, piloto junior de McLaren, que en la actualidad compite en la Fórmula 2, cobró relevancia en el mercado de fichajes de la Fórmula 1 de cara al 2026. Cuando todavía restan lugares en el mapa de pilotos para el año próximo, aseguran que Red Bull mostró interés en el joven irlandés de cara a la próxima temporada, en un movimiento que podría modificar la dinámica de los nuevos talentos en la máxima categoría.

Según indicó el sitio especializado Planet F1, el asesor de la estructura de la bebida energizante Helmut Marko, ya mantuvo reuniones presenciales con Dunne y su entorno, aunque estas conversaciones fueron principalmente para establecer un primer contacto y no suponen todavía un acuerdo definitivo para el próximo año.

El posible fichaje del irlandés que el 11 de noviembre cumplirá 20 años sería con el objetivo de subirlo a una de las butacas de Racing Bulls, el equipo satélite de la empresa austríaca, y se produce en un contexto de incertidumbre para los actuales pilotos de la escudería, Yuki Tsunoda y Liam Lawson. Ambos lograron sus mejores resultados de la temporada en el último Gran Premio de Azerbaiyán, donde el neozelandés partió desde la tercera posición y finalizó quinto, mientras que el corredor japonés cruzó la meta en el 6° lugar tras una intensa batalla en pista.

A pesar de estos avances en el circuito callejero de Bakú, el ex piloto de F1 y comentarista Ralf Schumacher señaló en el pódcast Backstage Pit Lane que tanto ambos siguen en riesgo de perder su asiento al término de la campaña: “Antes de Bakú, habría dicho que tanto Tsunoda como Lawson estaban fuera para la próxima temporada”, mencionó y dejó abierto el interrogante sobre su futuro en la Máxima.

La proyección de cambios en la alineación de Racing Bulls está marcada por la posible promoción de Isack Hadjar a Red Bull para ser el nuevo compañero de Max Verstappen. Este ascenso dejaría una vacante, que podría ser ocupada por Arvid Lindblad, también actual piloto de F2, y abriría la puerta a la llegada de Dunne desde McLaren. Schumacher subrayó que “es sin duda posible” que el irlandés forme pareja con Lindblad en el equipo satélite, aunque advirtió que la apuesta por jóvenes talentos complicaría la continuidad de los actuales pilotos: “Si quieres darles una oportunidad a los jóvenes, seguirá siendo muy difícil para ambos, porque Hadjar podría ir a Red Bull y posiblemente podrías conseguir a Alex Dunne de McLaren y también promover a Arvid Lindblad a Racing Bulls”.

Lawson y Hadjar, hoy compañero en Racing Bulls, pero que podrían tomar rumbos distintos en la F1 (REUTERS/Anton Vaganov)

El contexto de McLaren también influye en este escenario. Con Oscar Piastri y Lando Norris asegurados como los pilotos al frente del equipo de Woking a largo plazo, el equipo británico mostró flexibilidad para que sus pilotos junior exploren oportunidades en otras escuderías. Así fue el caso de Gabriel Bortoleto, quien fue liberado de sus compromisos con la estructura para incorporarse a Sauber como piloto titular en 2025, lo que sugiere que Dunne podría seguir un camino similar si Red Bull decide apostar por él.

Las perspectivas para la decisión final de cara al armado de Racing Bulls en 2026 no son indiscutibles. Mientras Schumacher identifica a Hadjar como el favorito para ascender a Red Bull, también señaló que la llegada de Laurent Mekies como director tras el despido de Christian Horner contribuyó con la chance de que Tsunoda de permanecer en la estructura, incluso ante la inminente ruptura con Honda como proveedor de motores. El ex piloto destacó el trabajo de Mekies y su relación con el nipón, así como la evolución positiva de Lawson en los últimos GP cuando el monoplaza se adaptó mejor a sus características. “Él (por Mekies) está haciendo un muy buen trabajo con su toque humano y lo conoce muy bien (por Tsunoda”, apuntó el hermano de la leyenda Michael Schumacher en el podcast que participa cada semana en la cadena Sky Sport.

En esa línea, el medio Last Word on Sports indicó que el futuro de Lawson dependerá en gran medida de su capacidad para cerrar el año con resultados destacados, lo que podría contrarrestar el entusiasmo generado por Hadjar. La situación se complica con la presencia de Lindblad, considerado el joven más prometedor de la estructura en F2, aunque su 7° puesto en la clasificación podría llevar al equipo a mantenerlo en la categoría telonera una temporada más si el nivel conductivo del oriundo de Nueva Zelanda y de Japón siguen en franco ascenso.

El futuro de Tsunoda en la F1 es incierto (REUTERS/Anton Vaganov)