Red Bull tendría decidido quién será el próximo compañero de Verstappen en la Fórmula 1: “Ya no es ningún secreto”

La pelea interna en Red Bull por ocupar la segunda butaca en el equipo principal como compañero de Verstappen ya estaría decidida y la oficialización sería en noviembre

La inminente reconfiguración de las alineaciones en Red Bull para la temporada 2026 de la Fórmula 1 generó un clima de expectativa y especulación en el paddock del Gran Circo. La escudería austriaca, que atraviesa una etapa de resultados irregulares y desafíos en el desarrollo de su monoplaza, se encuentra en pleno proceso de definición de sus pilotos titulares, con la atención centrada en la promoción de jóvenes talentos y la consolidación de su filosofía de cantera. La interna en la sede en Milton Keynes creció con el correr del año y las confirmaciones podrían llegar en la recta final del 2025.

Según informó el periodista neerlandés Erik van Haren, quien mantiene un vínculo con Max Verstappen y que forma parte del medio De Telegraaf, el ascenso de Isack Hadjar al equipo principal de la marca junto a Mad Max se perfila como un hecho prácticamente consumado. El piloto francés, que cumplirá 21 años en breve, ha dejado una impresión notable en su temporada de debut con Racing Bulls, destacándose especialmente con su tercer puesto en Zandvoort.

El respaldo de Helmut Marko, asesor y responsable del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, ha sido determinante para posicionar al rookie como el candidato ideal para acompañar al tetracampeón de la Máxima. De hecho, estas afirmaciones están en la misma línea que las difundidas por el portal especializado Auto Motor und Sport en el comienzo de la semana, quienes aseguraron que “es un secreto a voces que el joven de 20 años ascenderá a Red Bull la próxima temporada como nuevo compañero de equipo de Verstappen”.

Isack Hadjar se convertiría en el séptimo compañero de Verstappen en Red Bull, después de Ricciardo, Gasly, Albon, Checo Pérez, Lawson y Tsunoda (REUTERS/Anton Vaganov)

La estructura de Red Bull se beneficia de contar con un equipo satélite, lo que le permite gestionar el desarrollo de sus pilotos de manera más gradual, a diferencia de otras escuderías como Mercedes, donde los jóvenes deben demostrar su valía de inmediato. En este contexto, el británico Arvid Lindblad, de 18 años, se prepara para dar el salto desde la Fórmula 2 a Racing Bulls, con la expectativa de debutar en la máxima categoría en 2026.

“Dentro de Red Bull ya no es ningún secreto que ambas promociones están en marcha. Se espera que la confirmación oficial se produzca en noviembre, coincidiendo con el Gran Premio de México”, argumentó el periodista mencionado. Hace algunos meses, la escudería austriaca solicitó a la FIA una dispensa especial para que Lindblad obtenga la Superlicencia necesaria y pueda competir a tiempo completo en la F1.

Con la presencia asegurada de Max Verstappen, Isack Hadjar y Arvid Lindblad en las alineaciones de Red Bull y Racing Bulls, solo queda un asiento disponible entre ambas escuderías. La disputa por ese puesto involucra a Yuki Tsunoda y Liam Lawson, quienes deberán convencer a la dirección durante las próximas carreras y el receso invernal. El japonés, que afronta su quinta temporada en la F1, ha contado históricamente con el respaldo de Honda, pero la alianza entre la marca japonesa y Red Bull finalizará en 2026, cuando Honda pase a suministrar motores a Aston Martin. Esta situación deja al piloto japonés sin el apoyo institucional que lo ha protegido hasta ahora.

No obstante, Erik van Haren advirtió que esta situación no supone que el nipón pierda el respaldo por completo dentro de la cúpula dirigencial: “Aunque el fabricante japonés de motores Honda se despide de Red Bull después de este año, eso no significa que sea ya cien por cien seguro que Tsunoda tenga que marcharse. Espera poder demostrar en las próximas tres o cuatro carreras que debe quedarse a bordo. Lo mismo se aplica a Lawson”.

Yuki Tsunoda y Liam Lawson, los pilotos que se pelean por la última butaca libre en Red Bull (REUTERS/Jakub Porzycki)

“No estoy seguro de qué pasará en Racing Bulls el año que viene. Lo único en lo que pienso ahora es en quedarme en Red Bull el año que viene, así que no pienso mucho en si vuelvo a Racing Bulls o lo que sea. Lo pensaré cuando suceda. Es un equipo en el que estuve muchos años y conozco a la gente, pero al mismo tiempo ya he comenzado una nueva etapa”, comentó el propio japonés cuando le preguntaron si volvería al equipo satélite de Red Bull, en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán.

El rendimiento reciente de Tsunoda no fue suficiente para consolidar su posición. Ha sumado únicamente seis puntos en el campeonato mundial tras 14 carreras, una cifra considerada insuficiente para los estándares de Red Bull. Por su parte, Lawson tampoco logró destacar en Racing Bulls tras su regreso al equipo, acumulando 20 puntos en el Mundial, frente a los 38 puntos de Hadjar.

Más allá de los resultados deportivos, otros factores externos influyen en la decisión. El atractivo del mercado japonés y la base de aficionados que aporta Tsunoda juegan a su favor. En contraste, Lawson, con solo 27 Grandes Premios disputados, es percibido como un piloto con mayor potencial de desarrollo a largo plazo. En el Gran Premio de Italia, ambos pilotos protagonizaron un incidente en pista que derivó en un cruce de responsabilidades, algo que deja en evidencia el clima de tensión dentro de la estructura de los Dos Toros.

El respaldo de Laurent Mekies, actual jefe de equipo de Red Bull, ha sido un factor adicional para Tsunoda. Durante su etapa en Racing Bulls (antes AlphaTauri), lo consideró el principal referente del equipo y responsable de la mayor parte de los puntos obtenidos.