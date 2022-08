La trama secreta del “Piastrigate”, el escándalo millonario que se desató en la Fórmula 1 por un piloto que todavía no debutó

Piastri con los bustos de los dos australiano campeones mundiales de F1, Jack Brabham y Alan Jones (@OscarPiastri)

La Fórmula 1 vive su receso más agitado en años por el escándalo generado con Oscar Piastri, el piloto australiano que está en el medio de un conflicto entre Alpine, el equipo con el que tiene contrato, y McLaren, la escudería que quiere tenerlo y donde el joven de 21 años quiere llegar para debutar en 2023. Los intereses por contar con sus servicios apuntan a una promisoria campaña que tuvo su pico en los últimos tres años con títulos en final en las categorías promocionales.

Nació el 6 de abril de 2001 en Brighton East, un barrio ubicado 12 kilómetros al sureste del distrito comercial central Melbourne, ciudad que es sede del Gran Premio de Australia desde 1996. Sus padres, Chris y Nicole Piastri son de origen italiano. Ambos fueron sus principales apoyos y motivadores mientras creció. Chris le dijo a The Sydney Morning Herald que “los cuentos de Oscar para dormir eran principalmente libros de autos”. Comenzó a jugar con autos a control remoto a los seis años y a los nueve empezó en karting. “Creo que tiene la determinación, la habilidad y el intelecto”, dijo su madre, Nicole, al periódico The Age este año sobre la progresión de su hijo.

Chris fue su mecánico y su principal sponsor mediante su empresa HP Turners, que diseña y fabrica herramientas de software y hardware para fines de diagnóstico, escaneo, registro, calibración y adquisición de datos de vehículos.

Chris Piastri y su hijo en la época de la Fórmula 3 (@chrispiastri)

Las competencias oficiales en karting arrancaron en 2011 y su sitio oficial informa que fue campeón en su país en 2014 en la categoría Junior en el certamen estatal de Victoria y a nivel nacional. En 2016 debutó en autos y corrió en la Fórmula 4 y fue sexto en el torneo de Emiratos Árabes Unidos. Al año siguiente pasó a la Fórmula Renault y, tras dos temporadas en las que no encontró el rumbo, en 2019 arrancó su racha exitosa al ser campeón en el certamen europeo de Fórmula Renault con el team R-ace GP. En esa temporada los equipos de F1 comenzaron a echarle los ojos luego de una brillante labor en Nürburgring, donde ganó las dos carreras de ese fin de semana.

En 2020 hubo tres hechos claves en la campaña de Piastri. El primero fue su llegada a la escudería Prema, una de las más importantes en las categorías promocionales y fue campeón de la Fórmula 3.

El segundo el vínculo con el ex F1, Mark Webber, quien pasó a ser su manager mediante su empresa de representación que maneja con su esposa, Ann Neal. Chris señaló que “la participación de Webber desde la F3 en adelante fue clave para ayudar a su hijo a alcanzar su objetivo, abriendo las puertas de financiación y patrocinio para ayudar con los altos costos que implica convertirse en piloto de carreras”.

Oscar Piastri junto a Mark Webber y su mujer, Ann Neal (@oscarpiastri)

“Mark conoce a todo el mundo”, dijo. “Fue en ese momento que él comenzó a tomar las riendas, a tratar con los equipos, a manejar a Oscar hasta la visibilidad de los equipos”, agregó.

En tanto que Webber indicó que era una “obviedad” ayudar. ”Es difícil llamar la atención, especialmente en el paddock (los boxes) de la F1, ya que son bastante difíciles de complacer. Pero no hay mucha gente que no me lo haya mencionado: lo impresionados que están con él, lo que está haciendo, la trayectoria en la que se encuentra”, agregó el ex piloto de Red Bull y quien también fue campeón mundial de Endurance en 2015.

Y el tercer punto fue su incorporación al programa de desarrollo de piloto de RenaultF1: empezó a sumar kilómetros en autos de la Máxima. El año pasado llegó su consagración en el mundo de la F1 que fue su título en la Fórmula 2 y le ganó el campeonato al chino Guanyu Zhou, quien sí pudo dar el salto y se convirtió en piloto de Alfa Romeo. Emuló a Charles Leclerc y George Russell quienes fueron campeones de forma consecutiva de F3 (en aquel momento llamada GP3) y F2.

Perlita: Piastri y Ricciardo en la época de Renault (@oscarpiastri)

“Siempre fue un plan de dos años, pero después de un par de rondas, sabíamos que estaba allí”, dijo el jefe de la escuadra Prema, René Rosin, en 2021. “Nunca entra en pánico, nunca se preocupa, siempre escucha lo que la gente le dice que haga y trata de adaptarse lo mejor posible. Es muy tranquilo, técnicamente muy dedicado y es un tipo increíble con el que trabajar. Esperábamos que fuera uno de los favoritos, pero tal vez no que luchara por el campeonato”, confesó.

Oscar, en su etapa de promocionales, corrió un total de 131 carreras, logró 21 triunfos, 16 poles positions, 21 récords de vuelta y 46 podios (1 cada casi tres competencias).

Sin embargo, sus tres títulos seguidos no le aseguraron un lugar para ser titular en la F1 en 2022 y quedó como piloto de reserva de Alpine (ex Renault) detrás de los titulares, Fernando Alonso y Esteban Ocon. “Siento que he hecho lo suficiente para probarme a mí mismo durante toda la temporada. La naturaleza del rol de reserva significa que estoy allí como conductor de respaldo, de verdad. Ese es el enfoque principal. Entonces todavía estamos trabajando en lo que vamos a hacer para todas las rondas europeas y de vuelo. Estaré en la pista para las carreras europeas obviamente en modo de espera, pero también puedo volar con mucha menos antelación si me necesitan”, le contó a Motorsport Magazine.

Piastri y su pareja, Lily Zneimer en la entrega de los premios de la revista Autosport (@oscarpiastri)

“Todos sabemos lo bueno que es Fernando como piloto y lo exitoso que ha sido en el pasado. Incluso Esteban, obviamente, no tiene tanta experiencia como Fernando, pero ahora tiene una carrera ganada en su haber y ciertamente le está dando la pelea a Fernando. Así que creo que puedo aprender de ambos. Obviamente, Fernando más sabiduría. Así que espero que me asuma un poco como un papel de mentor. Pero sí, ya veremos”, agregó.

“Desde mi punto de vista, estoy ansioso por ver primero cómo ambos desarrollan el nuevo auto, porque es un conjunto de reglas muy diferente para el próximo año y seguir adelante”, subrayó el joven que en sus tiempos libres le gusta practicar esquí acuático, básquet y cricket.

Por reglamento, el campeón de la F2 no puede volver a correr en la categoría. “Antes se les daba a los equipos de F1 un poco más de excusa para dejar a sus pilotos en la F2″, sentenció Piastri cuya actividad se basó en innumerables horas de simulador y en pista se resumió a las pruebas privadas de su equipo y llevó a cabo fuertes entrenamientos con el auto de la escudería, el A521, en Qatar y Silverstone.

El australiano con el F1 en Austria, en una de las pruebas privadas de Alpine, que le reclamaría una fortuna por la inversión que hizo en el desarrollo profesional (@OscarPiastri)

Este año la normativa obliga a los equipos que incluyan sus novatos en al menos dos tandas de entrenamientos libres y según Autosport se esperaba que el debut en los Grandes Premios fuera luego del receso, en Spa-Francorchamps (Bélgica) o en Monza (Italia), en alguna de las dos tandas iniciales de los viernes.

Con este panorama el australiano habría comenzado conversaciones con Williams para ser titular en 2023, antes de que Alonso confirme su llegada a Aston Martin. Con el anuncio del español, Alpine salió a informar que Piastri era su otro corredor titular para el año próximo, aunque trascendió que tendría un precontrato con McLaren (para reemplazar a Daniel Ricciardo) y en su cuenta de Twitter salió a desmentir a su propio equipo. El papelón fue mayúsculo.

Las mejores maniobras de Oscar Piastri en la Fórmula 2 y Fórmula 3, categorías en las que fue campeón de forma seguida

Pero hubo otro hecho determinante que ahora tomó notoriedad: el 12 de marzo de este año, Alpine y McLaren llegaron a un acuerdo para que Piastri también fuera piloto de reserva ante la ausencia de alguno de sus pilotos en una carrera, debido a las probables bajas que pueden darse por casos positivos de COVID-19, algo que marcó a las últimas temporadas.

Con el contacto entre McLaren y Piastri, le habrían anticipado a Ricciardo que perderá su lugar como titular en 2023 ante su irregular rendimiento de este año. El medio australiano Speedcafe informó que Daniel le exigiría 21 millones de dólares de resarcimiento al team de Woking, que es lo que tendría que pagarle para la próxima temporada en caso de correr.

En tanto que hay dos versiones del conflicto legal en puerta. Fuentes de Alpine le afirmaron a Motorsport que Piastri no podía negociar con otro equipo para ser titular hasta el 31 de diciembre. Por otro lado, Webber sostiene que no hay nada firmado con el team francés para 2023.

Piastri desmintió a Alpine por sus redes sociales y explotó el escándalo (@OscarPiastri)

Desde 2020, Renault/Alpine invirtió millones en el desarrollo de Piastri, por eso esperaron un gesto de lealtad y acudirían al Tribunal Superior de Londres para reclamarse una fortuna por los derechos de formación. De momento hicieron unos 3.500 kilómetros de un total previsto de 5.000 kilómetros de pruebas privadas, incluyendo un ensayo en el Renault RS18 en Paul Ricard en febrero, seguido de sesiones en el A521 en Austin (Estados Unidos), Doha (Qatar), el Red Bull Ring (Austria), Silverstone (Silverstone) y Monza (Italia).

La historia de la frustración de Piastri con Alpine es una remake de lo ocurrido en 2006 con Lewis Hamilton y McLaren. El periodista de Motorsport, Adam Cooper, recordó que después del GP de Gran Bretaña de 2006, el padre de Hamilton, Anthony, se frustró, a pesar de que su hijo –por entonces una estrella en la GP2 (hoy F2)- acababa de plasmar dos triunfos en las dos carreras en Silverstone. El enojo fue la falta de información de McLaren sobre el futuro de su hijo. Hamilton padre afirmó que Lewis estaba más que preparado para la F1, y quería que McLaren lo promoviera como titular. “Si no lo hacen, sugirió Anthony, nos iremos a otro lugar”, habría avisado. Unas semanas más tarde, McLaren anunció que Hamilton iba a ocupar un asiento en la F1 en 2007, junto a Alonso, casualmente, otro de los involucrados en el “Piastrigate”.

Hoy Alpine es el mejor del resto detrás de Red Bull, Ferrari y Mercedes, y es cuarto en el Campeonato Mundial de Constructores con 99 puntos, cuatro más que McLaren, donde Lando Norris es el protegido del director de equipo Zak Brawn y un nuevo corredor podría estar condicionado todo el tiempo ¿Webber y Piastri tienen certeza que el equipo inglés será mejor en 2023? ¿O aparte de la mística de correr en el team donde Ayrton Senna fue tricampeón, hay millones que quizá no pueda pagarle Alpine? La apuesta de los australianos, el piloto y su manager es fuerte y muy arriesgada. Es a todo o no nada, bien al estilo de la F1.

