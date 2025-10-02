Deportes

El golazo de Maxi Salas con el que River abrió el marcador ante Racing: el hit hiriente que le dedicó la hinchada de la Academia

El atacante del Millonario convirtió en los primeros minutos del cruce por los cuartos de final de Copa Argentina, tras una jugada que se inició con un gran pase de Marcos Acuña, otro ex Racing

El cruce entre River Plate y Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina transcurrió con un ambiente caldeado desde la previa, con Maximiliano Salas como uno de los grandes protagonistas de la historia. Ambas parcialidades coparon el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, y la gente de la Academia hizo sentir su malestar con el atacante Millonario por su convulsionada salida del club. El delantero respondió con un gol en los primeros minutos de partido.

Desde el calentamiento precompetitivo, los aficionados del elenco de Avellaneda le hicieron sentir un clima hostil a Maxi Salas. “El que no salta, es un traidor”, le cantaron en reiteradas oportunidades los hinchas de la Academia al ex delantero de All Boys.

Pese a esto, el futbolista salió a disputar el enfrentamiento con la intensidad que lo caracteriza. Después de un comienzo notablemente trabado en la mitad de la cancha, River golpeó en la primera chance concreta de gol. A los cinco minutos de juego, en un ataque que se inició en el sector izquierdo, Marcos Acuña habilitó a Facundo Colidio con un pase largo que desarticuló a la defensa de Racing.

El atacante del Millonario le ganó la posición a Facundo Mura y tiró un centro de primera para la llegada de Maxi Salas, quien definió de primera desde el punto de penal para vencer la resistencia del arquero Facundo Cambeses. El autor del gol optó por no gritarlo por respeto a su paso por Racing, más allá de que en la previa se especuló con qué iba a hacer el jugador si lograba convertir, a partir de la turbulenta salida del equipo dirigido por Gustavo Costas para recalar en el elenco de Marcelo Gallardo.

El canto de la gente de Racing para Maxi Salas

Hay que destacar que el gol contra Racing supone el cuarto tanto con la camiseta de River. Su primera conversión se produjo en su estreno como jugador Millonario, en la victoria por 3-1 sobre Platense por el Torneo Clausura. Después de lucirse con otra destacada actuación en la que asistió en el 4-0 contra Instituto y perderse algunos partidos por lesión, Maxi Salas marcó nuevamente con el elenco de Núñez contra San Martín de San Juan. El restante fue de cabeza contra Palmeiras para el 1-0 parcial, en la eliminación del equipo de Marcelo Gallardo de los cuartos de final de la Copa Libertadores en Brasil.

La historia de enemistad entre Racing y Salas empezó por su transferencia a River, la cual se vio precedida por una serie de declaraciones cruzadas y tensiones entre las dirigencias de la Academia y el club de Núñez. La operación se cerró con el pago de 8 millones de euros netos (alrededor de 9,3 millones de dólares) por la cláusula de rescisión. No obstante, hubo fuertes diferencias internas y reclamos de ambas partes sobre el proceso de negociación.

El delantero, oriundo de Curuzú Cuatiá, interrumpió abruptamente la pretemporada de Racing en Paraguay y, poco después, publicó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram dirigido a la dirigencia del club, primero encabezada por Víctor Blanco y actualmente por Diego Milito. En ese mensaje, Salas relató su versión de los hechos, aludiendo a promesas incumplidas y argumentando que su decisión de emigrar respondía a una cuestión de “dignidad”, tras haber contribuido a la obtención de la Copa Sudamericana y la Recopa con la camiseta de la Academia.

Maxi Salas, que ya lleva
Maxi Salas, que ya lleva cuatro goles en River, no gritó su tanto contra Racing (Foto Baires)

En su descargo, el futbolista desmintió públicamente a Milito y lanzó críticas directas a la conducción del club. “Decidí irme por dignidad, tras su destrato durante meses”, afirmó en el comunicado difundido en sus redes sociales, donde también explicó los motivos que lo llevaron a ejecutar la cláusula de rescisión para sumarse a River.

Por su parte, Diego Milito se refirió a la salida del delantero con declaraciones de tono crítico hacia el club de Núñez. “No lo queríamos negociar. Tal vez estamos decepcionados con River, su presidente y su entrenador, que no pudieron honrar su palabra. Ellos me habían dicho que no iban a ejecutar la cláusula y no pudieron cumplirla”, expresó el presidente de Racing en diálogo con TyC Sports.

Además, agregó: “Con el entrenador de River hace más de un año que no lo veo. No soy amigo. Entiendo que siempre llama a los jugadores de otros equipos. Cada uno actúa de la manera que lo siente. Hace un mes, hablé con mi par de River y no cumplió. Nosotros defendemos al club, dijimos que no lo íbamos a negociar, pero hoy Salas eligió ir a jugar a River”.

Las declaraciones de Diego Milito, presidente de la Academia, recibieron una respuesta inmediata desde el entorno de River Plate. Stefano Di Carlo, Secretario General y candidato a presidente por el oficialismo en el club de Núñez, ofreció detalles sobre el proceso en una entrevista con el programa de Hernán Castillo.

Di Carlo sostuvo que la contratación de Salas fue el resultado de una serie de situaciones y hechos que se desencadenaron progresivamente, y cuestionó la versión presentada por Milito. “River lo contrató producto de un montón de situaciones, hechos que se desencadenaron, y que en consecuencia terminan en una contratación. A mí la verdad me llamó mucho la atención las declaraciones (de Milito). El proceso fue muy largo, no fue la conclusión de lo que Milito cuenta”, afirmó el dirigente en diálogo con LoveST.

En esta misma línea, argumentó: “Está lejos de la realidad lo que dijo. Primero hay un contacto con el jugador, como ocurre siempre y el técnico de Racing hizo una referencia, que tiene que ver con entender la voluntad de la persona y hasta con un aspecto humano”.

