Generó la falta y ganó en las alturas: el gol de Maxi Salas que abrió el marcador para River ante Palmeiras por la Libertadores

El atacante del Millonario vulneró a la defensa del Verdao en el inicio de la vuelta de los cuartos de final, gracias a un tiro libre que tuvo la perfecta ejecución de Juan Fernando Quintero

El partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y River Plate tuvo un arranque vibrante. Luego de que el Verdao se impusiera por 2-1 en el Estadio Monumental, el Millonario viajó a São Paulo con el objetivo de revertir la serie. Y, en el Allianz Parque, el elenco de Marcelo Gallardo logró adelantarse en el marcador e igualar la llave a los siete minutos gracias a un enorme tanto de Maximiliano Salas.

El enfrentamiento comenzó con un intenso ritmo desde el pitido inicial, al punto que Franco Armani se lució con una enorme atajada a los dos minutos de juego. El uruguayo Joaquín Piquerez sacó un potente zurdazo de media distancia que obligó al Pulpo a volar sobre el palo derecho para mantener el cero en su arco. Un par de jugadas más tarde, Maxi Salas, que se mostraba movedizo como única punta del elenco argentino, ganó una falta sobre el costado izquierdo del área de Weverton tras una fuerte infracción por parte de Gustavo Gómez.

El encargado de ejecutar la pelota parada fue Juan Fernando Quintero. El colombiano sacó a relucir su excelsa pegada con la pierna zurda y lanzó un centro calibrado a la cabeza del ex delantero de Racing. La pelota cayó entre Khellven y José Manuel López para que Salas se impusiera en el primer palo con un potente cabezazo.

El momento en el que Maxi Salas ganó en el área de Palmeiras e igualó parcialmente la serie (REUTERS/Jean Carniel)

¿Su festejo? Como de costumbre desde que llegó a River Plate, emulando la histórica figura de Juan Pablo Ángel con una rodilla en el piso y un brazo en alto. Luego de celebrar con sus compañeros cerca del córner, el futbolista de 27 años fue corriendo al banco de suplentes para abrazarse con Enzo Pérez, quien posteriormente ingresó por la lesión de Juan Carlos Portillo.

Cabe resaltar que es el primer tanto por Copa Libertadores de Maxi Salas con la camiseta roja y blanca. El delantero, que llegó como una de las grandes figuras en el mercado de pases para reforzar la ofensiva del Muñeco Gallardo, se perdió la serie de los octavos de final contra Libertad de Paraguay por una lesión en la rodilla. A pesar de su ausencia, el Millonario logró imponerse en la tanda de penales después de empatar 1-1 en el global.

Ya recuperado, el atacante que supo vestir la camiseta de All Boys formó parte del once titular del arranque de la llave entre River y Palmerias en Núñez. Pese a jugar 77 minutos (Miguel Ángel Borja ingresó en su lugar), Salas fue prácticamente anulado por Gustavo Gómez y Murilo Cerqueira, la zaga central del elenco dirigido por el entrenador portugués Abel Ferreira. No obstante, el panorama cambió completamente en el encuentro en São Paulo, donde se vio al jugador millonario considerablemente más desequilibrante.

En nueve partidos con la camiseta de River, Maxi Salas convirtió tres goles y brindó una asistencia (REUTERS/Jean Carniel)

Vale aclarar que, en nueve partidos oficiales con River Plate, Maxi Salas convirtió su tercer tanto. Su primera conversión se produjo en su estreno como jugador Millonario, en la victoria por 3-1 sobre Platense por el Torneo Clausura. Después de una notable jugada colectiva, Salas empujó el balón tras un pase de Facundo Colidio y generó la euforia de todo el Monumental.

En su segunda actuación, volvió a lucirse con una destacada performance en la que brindó una asistencia en el 4-0 sobre Instituto. En una situación inversa al caso anterior, el ex atacante de Racing fue quien lanzó un centro para que Colidio convierta.

Después de un inicio sobresaliente, Salas tuvo una lesión en su rodilla en el primer cuarto del encuentro entre River y San Lorenzo. Sin embargo, el futbolista de 27 regresó en el mismo nivel y, después de revolucionar el ataque millonario contra Lanús en La Fortaleza, marcó su segundo gol con el elenco de Núñez contra San Martín de San Juan. En una victoria por 2-0 en condición de local, el delantero realizó una notable jugada individual: se sacó de encima al defensor con un toque en el aire y definió con un potente disparo cruzado que ingresó sobre la base del palo del arquero.

