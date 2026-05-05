Autoridades de Seguridad en Honduras lanzan ofensiva para recuperar espacios públicos y frenar estructuras criminales

Intervenciones también se desarrollan en el Valle de Sula y el departamento de Yoro. (FOTO: Secretaría de Seguridad)

Las autoridades de seguridad de Honduras anunciaron el inicio de una ofensiva integral en Tegucigalpa con el propósito de recuperar el control de espacios públicos y frenar el avance de estructuras criminales que operan en la capital y otras regiones del país.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó que el plan se ejecuta en coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central y otras instituciones, como la Policía Municipal y el Sistema Nacional de Emergencias, en un esfuerzo conjunto para devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

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El plan incluye intervenciones en zonas emblemáticas como el Parque Central y la calle peatonal de la capital. (FOTO: Secretaría de Seguridad)

Desde la Plaza Central de Tegucigalpa, el funcionario explicó que la estrategia contempla la intervención de zonas emblemáticas que en los últimos años han sido afectadas por la inseguridad, entre ellas el Parque Central y la calle peatonal, espacios que buscan ser recuperados como áreas seguras de recreación y convivencia.

“El propósito es devolverle a la ciudadanía espacios seguros”, afirmó Velásquez, al detallar que también se realizarán acciones en puntos de alta afluencia de personas como el parque Juan A. Laínez, la Villa Olímpica y los mercados capitalinos, considerados focos de riesgo delictivo.

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El ministro de Seguridad aseguró que se esperan capturas de líderes criminales en los próximos días. (FOTO: Secretaría de Seguridad)

El ministro adelantó que como parte de esta ofensiva se esperan resultados en el corto plazo, incluyendo la captura de líderes de estructuras criminales que operan en distintas zonas del país, entre ellas la organización conocida como “Cartel del Diablo”.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que el Gobierno impulsa a nivel nacional, en respuesta a la transformación de las dinámicas del crimen organizado. Según explicó Velásquez, muchas de las estructuras vinculadas anteriormente al narcotráfico han migrado hacia delitos como la extorsión y el narcomenudeo.

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“Estas bandas están mutando, disputándose territorios y generando violencia”, señaló el funcionario, al advertir que el fenómeno delictivo ha evolucionado en los últimos años.

Las acciones forman parte de una estrategia nacional ante la evolución del crimen organizado. (FOTO: Secretaría de Seguridad)

El ministro también indicó que esta recomposición del crimen está relacionada con cambios en el contexto regional, particularmente tras operativos internacionales impulsados por Estados Unidos en el Caribe, lo que ha provocado que grupos criminales busquen nuevas formas de operar dentro del país.

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En ese sentido, las autoridades han intensificado operativos en otras zonas estratégicas como el Valle de Sula y el departamento de Yoro, donde se han logrado avances en la desarticulación parcial de estructuras responsables de hechos violentos.

Velásquez destacó que en estas regiones se han realizado capturas importantes, aunque aún se mantiene la búsqueda de cabecillas de organizaciones criminales que continúan operando.

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Autoridades de seguridad lanzaron un operativo integral en Tegucigalpa para recuperar espacios públicos y combatir estructuras criminales. (FOTO: Secretaría de Seguridad)

Asimismo, mencionó que en municipios como Choloma se han intervenido barrios y colonias con alta densidad poblacional, donde convergen tanto actividades económicas como dinámicas delictivas.

El Gobierno reiteró que el objetivo principal de estas acciones es reducir la capacidad operativa de las bandas, recuperar el control territorial y garantizar condiciones de seguridad para la población.

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En este contexto, la ofensiva en Tegucigalpa representa uno de los principales ejes de la estrategia, al tratarse de una de las zonas con mayor concentración de actividades comerciales, institucionales y sociales del país.

Los operativos continuarán de manera sostenida en los próximos días, con el fin de consolidar los resultados y responder a las demandas ciudadanas en materia de seguridad.

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Los operativos se ejecutarán en mercados, parques y zonas de alta concentración de personas. (FOTO: Secretaría de Seguridad)

En paralelo, las autoridades señalaron que el éxito de esta ofensiva también dependerá de la colaboración ciudadana, especialmente en la denuncia de actividades ilícitas y en el uso responsable de los espacios públicos recuperados.

En ese sentido, hicieron un llamado a la población a confiar en las instituciones de seguridad y a sumarse a los esfuerzos para prevenir la criminalidad, destacando que la recuperación de la capital no solo implica acciones policiales, sino también un compromiso conjunto para reconstruir el tejido social y garantizar entornos más seguros y sostenibles.

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