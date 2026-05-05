Fundación River Plate lanzó una campaña de concientización sobre la salud mental con la presencia de un histórico deportista argentino

El spot audiovisual que dio inicio a las acciones que buscan generar conciencia sobre el peligro del aislamiento en los adolescentes

Fundación River Plate impulsó una iniciativa especial en el campo de la salud mental adolescente. Bajo el nombre “Una mirada cambia el partido. Que nadie juegue solo”, la campaña —diseñada con el respaldo de UNICEF y CAF— busca transformar la realidad del aislamiento en jóvenes, al movilizar de manera colectiva y concreta a las redes de pares. El objetivo es que el contacto y la intervención directa reemplacen el silencio y la inacción ante señales tempranas de soledad. La propuesta no se limita a la concientización: apunta a activar una respuesta social en los entornos de los adolescentes, poniendo el foco no solo en quienes sufren, sino en quienes pueden escuchar y contener.

La directora ejecutiva Lucía de la Vega anunció que el spot audiovisual lanzado constituye apenas el inicio de un despliegue más amplio. “Este spot que presentamos hoy es la primera acción. Vamos a seguir con talleres y acciones concretas en nuestras escuelas, en River y en los distintos clubes de barrio con los que trabajamos, para movilizar a las comunidades por la salud mental de chicos, chicas y adolescentes”, declaró en el evento de la Fundación River Plate realizado en el SUM ubicado a metros del Estadio Monumental.

PUBLICIDAD

La campaña parte de un diagnóstico alarmante: la soledad y el retraimiento, realidades cada vez más extendidas entre los adolescentes, suelen manifestarse sin advertencias explícitas. Fundación River Plate puntualizó que los pedidos de ayuda rara vez son directos; se expresan a través de silencios, cambios de conducta o desconexión. El concepto de la campaña, elaborado junto a Martín Mercado y la agencia Mercado McCann, traduce la dinámica futbolística —el llamado de “solo” y la respuesta inmediata de asistencia— a la vida cotidiana de los adolescentes. El fin es que cuando un niño o niña evidencia signos de aislamiento, quienes lo rodean respondan con acciones: hablarle, escuchar y no dejar pasar el momento.

El evento contó con la participación de Luciano De Cecco, medallista olímpico con la selección argentina de vóley (Prensa Fundación River)

La cita contó con el testimonio de Luciano de Cecco, referente del vóley nacional y medallista de bronce en Tokio 2020 con el seleccionado argentino, quien aportó un matiz humano al evento y relató cómo fue su lucha personal en los últimos años. “Yo no hablé. Cometí el error de no hablar antes. Seguí jugando, haciendo de cuenta que no pasaba nada. Pero hoy entendí que necesito de esa contención, de gente que me escuche y comunicar lo que me pasa. Hoy me despierto feliz, sabiendo que pude salir de un lugar horrible, un lugar al que no quiero volver nunca más”, describió el íconico deportista argentino.

PUBLICIDAD

Respecto a su historia personal, explicó: “Yo escribí una nota después de Tokio en la que dije que los deportistas no son robots, sino que la gente nos mira como si fuéramos. No ven lo que uno trata, lo que uno deja, lo que uno hace. Y bueno, a mí me tocó realmente fuerte. Es algo que se cultiva. Es algo que antes no se ve, pero es tangible, que nadie le presta atención, pero existe. El día que ganamos la medalla volvimos a Argentina, hice quince días de cuarentena y empecé como a sentirme solo, no tan entusiasmado porque habíamos ganado. Empecé a tener problemas para dormir, sueños y problemas relativos a suicidarme”.

A esto, sumó: “Yo seguí jugando, entrenando y compitiendo. Como que disimulaba que no tenía nada, no tenía ningún problema. Tenía miedo de dormir en la oscuridad, me dormía de día, tipo seis de la mañana, me dormía de seis a ocho y después volvía a entrenar. Entendí que hoy yo necesito de esa contención, necesito de la gente que me escuche. Hoy en día me siento una mejor persona y me siento mucho mejor. Lo que viví, digamos, quedó en el pasado, pero es algo que día a día me despierto y es un lugar donde no quiero volver”.

PUBLICIDAD

Luciano De Cecco acompañado de Felipe Llorente, presidente de la Fundación River (Prensa Fundación River)

La iniciativa refuerza la misión institucional de la Fundación River Plate, que desde hace once años promueve la integración social a partir de programas educativos y deportivos. “Levantemos la mirada, para ver al otro y también para que nos vean. La salud mental es un tema del que debemos ocuparnos entre todos, a través del vínculo y del cuidado”, sintetizó Lucía De la Vega, al definir la impronta participativa de la campaña.

“Este spot invita a la acción. La primera versión de este video eran todos chicos vestidos de River o mucha simbología de River, y acá pensamos: ‘Hay que trascender solo nuestra camiseta, porque este no es un problema individual, este es un problema que tiene una salida colectiva’. Invitamos a todos los clubes que quieran adoptar esta campaña para trascender y mostrar desde el rol social que tenemos los clubes de fútbol en mostrarnos juntos para llegar a un mensaje con mayor impacto”, completó la directora ejecutiva.

PUBLICIDAD

La campaña “Una mirada cambia el partido” establece tres líneas de acción principales: un spot audiovisual con el fútbol como metáfora fundacional, contenidos digitales para redes sociales y una serie de talleres presenciales destinados a adolescentes, docentes y referentes de clubes y organizaciones barriales. Todos los materiales y recursos de acompañamiento estarán disponibles para ser implementados en distintos entornos, lo que permite su adaptación según las necesidades de cada comunidad de referencia.

La importancia de la intervención de los clubes y el rol estratégico de los líderes comunitarios fue ratificada por el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, y el vicepresidente segundo de River Plate, Ignacio Villarroel, presentes en el lanzamiento.

PUBLICIDAD

El lanzamiento de la campaña se realizó en el SUM de River, ubicado a metros del Monumental (Prensa Fundación River)

Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate, remarcó el alcance colectivo de la propuesta: “Esta campaña apunta a un problema estructural y una respuesta colectiva. Y estamos convencidos de que los clubes tienen un rol fundamental en eso”. En el mismo sentido, el Oficial de Salud de UNICEF Argentina, Mariano Aizpurúa, definió: “La salud mental se construye en lo cotidiano, a partir de la escucha activa, el acompañamiento y el reconocimiento de las emociones. Promover el bienestar en la adolescencia implica fortalecer entornos que reconozcan señales a tiempo y garanticen condiciones para que pedir ayuda sea posible y accesible”.

El diseño de acciones concretas para escuelas, clubes y otros espacios institucionales forma parte de la hoja de ruta de la organización en materia de salud y bienestar adolescente, de acuerdo a la presentación oficial que realizó Fundación River Plate.

PUBLICIDAD

LAS FOTOS DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA “UNA MIRADA CAMBIA EL PARTIDO” DE LA FUNDACIÓN RIVER

El spot de la campaña para hablar sobre la salud mental en los jóvenes (Prensa Fundación River)

Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River, dijo presente en el evento (Prensa Fundación River)

Luciano De Cecco habló sobre su experiencia personal y cómo trabajó en su salud mental (Prensa Fundación River)

Martín Giménez Rebora, Gerente de Movilización de Recursos de UNICEF Argentina, y Felipe Llorente, presidente de la Fundación River (Prensa Fundación River)

El lanzamiento de la campaña se realizó en el SUM de River, ubicado a metros del Monumental (Prensa Fundación River)

Sebastián Blasco Coordinador del Departamento de Psicología y Bienestar Deportivo de Fútbol Formativo del Club Atlético River Plate, y Mariano Aizpurúa, Oficial de Salud de UNICEF Argentina (Prensa Fundación River)

Luciano De Cecco, medallista olímpico con la selección argentina de vóley, habló sobre los problemas que tuvo que atravesar como deportista de élite (Prensa Fundación River)