Racing y River Plate definirán en Rosario el último clasificado a las semifinales de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Racing Club y River Plate, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

La Academia y el Millonario se verán las caras este jueves 2 de octubre, desde las 18, en el estadio Gigante de Arroyito (Rosario Central). El árbitro principal será Hernán Mastrángelo, mientras que sus asistentes serán Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso. El cuarto árbitro será Javier Delbarba. No hay VAR en esta competencia.

