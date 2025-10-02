Deportes

Racing y River Plate definirán en Rosario el último clasificado a las semifinales de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La Academia, entonada tras meterse en semifinales de la Libertadores, buscará seguir su buen andar ante un Millonario que llega golpeado tras ser eliminado con Palmeiras y caer contra Riestra. Desde las 18, por TyC Sports

Horario y dónde ver Racing-River Plate:

El partido se podrá ver a través de TyC Sports

18.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay

17.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

16.00 Ecuador, Colombia y Perú

15.00 México

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duván Vergara, Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: GUstavo Costas

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Facundo Colidio o Nacho Fernández o Santiago Lencina; y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La Academia y el Millonario se verán las caras este jueves 2 de octubre, desde las 18, en el estadio Gigante de Arroyito (Rosario Central). El árbitro principal será Hernán Mastrángelo, mientras que sus asistentes serán Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso. El cuarto árbitro será Javier Delbarba. No hay VAR en esta competencia.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Racing Club y River Plate, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Racing-River Plate, un apasionante clásico
Racing-River Plate, un apasionante clásico por un lugar en semifinales

