Fuertes declaraciones de Diego Milito contra River por el pase de Maxi Salas

Maximiliano Salas notificó oficialmente a Racing su decisión de ejecutar la cláusula de rescisión. El delantero abonará la suma establecida y, tras quedar libre, firmará contrato con River Plate hasta diciembre de 2029. De esta manera, Racing cuenta con un plazo de cinco días para enviarle al futbolista los datos de la cuenta bancaria donde realizará el depósito. Una vez concretado el pago, Salas quedará habilitado legalmente para sumarse a River y entrenar bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

El presidente de la Academia, Diego Milito, se refirió por primera vez sobre la polémica salida del delantero con fuertes declaraciones contra el elenco millonario:

“No lo queríamos negociar. Tal vez estamos decepcionados con River, su presidente y su entrenador, que no pudieron honrar su palabra. Ellos me habían dicho que no iban a ejecutar la cláusula y no pudieron cumplirla”, expresó el máximo dirigente de Racing en diálogo con TyC Sports.

“Con el entrenador de River hace más de un año que no lo veo. No soy amigo. Entiendo que siempre llama a los jugadores de otros equipos. Cada uno actúa de la manera que lo siente. Hace un mes, hablé con mi par de River y no cumplió. Nosotros defendemos al club, dijimos que no lo íbamos a negociar, pero hoy Salas eligió ir a jugar a River”, agregó Diego Milito.

Sobre esta práctica que no suele ser habitual, el presidente de Racing dio más detalles: “Hoy, todos los jugadores tienen cláusula; pero hay un pacto entre dirigentes. Si todos actuaran así, sería una selva. Hay pactos entre caballeros que se deben respetar. Hay códigos dentro de la convivencia dirigencial y las relaciones institucionales, pero evidentemente para algunos clubes esto no es así. Racing esto no lo haría, porque respeta los códigos. Nadie se comunicó de River en estos días. La última vez que hablé con ellos, me dijeron que no iban a ejecutar la cláusula y no cumplieron. Cuando uno está decepcionado, es difícil poder contar con gente que no pueda honrar a su palabra. Nosotros estamos defendiendo a nuestro club”.

Maximiliano Salas, ex delantero de Racing que se va por la cláusula y firmará con River Plate (REUTERS/Cesar Olmedo)

A la hora de referirse puntualmente al futbolista de Racing que ejecutó la cláusula de salida, Diego Milito contó: “Con Maxi (Salas) teníamos todo arreglado. Habíamos ejecutado una cláusula de renovación de su contrato y dos semanas antes de viajar a Paraguay teníamos un acuerdo de actualización y extensión de su contrato. Pero después de eso, recibió un llamado y frenó la firma. Como dijo en su momento Lisandro López, el que se quiere ir que se vaya. En este club se han ido grandes jugadores, pero el escudo está por encima de todo”.

Por último, habló del mercado de pases de Racing: “No es nuestra intención que se vayan más jugadores. Tenemos objetivos en la Copa Argentina, el campeonato y la Copa Libertadores. Queremos mantener nuestra base y reforzar lo que podamos. No quiero dar nombres propios. Siempre se está trabajando en potenciar a nuestro plantel, entre la Secretaría Técnica a cargo de Sebastián Saja y el Cuerpo Técnico. Tenemos un gran plantel y una base sólida. Agustín (Almendra) está muy contento en el club y se va a quedar. Todos los días hablo con Rodri De Paul, con Lautaro, Juan Musso o Charly Alcaraz. Ellos saben que tienen las puertas abiertas del club, para cuando deseen volver. Nosotros haremos todo lo posible para que se encuentren con una estructura acorde”.

Maximiliano Salas se despidió de sus compañeros, el cuerpo técnico y el personal del club durante la última práctica. Por esta razón, no fue convocado por Gustavo Costas para el encuentro frente a San Martín de San Juan por Copa Argentina. Mientras tanto, la dirigencia de Racing ya mantiene gestiones para contratar un reemplazo. El principal candidato es Cristian Pavón, ex Boca Juniors, quien actualmente juega para Gremio de Porto Alegre y llegó al club brasileño en febrero de 2024, acumulando ocho goles y diez asistencias en 57 partidos.

La salida de Salas y el futuro refuerzo se dan en el marco de una actualización reglamentaria de AFA y Futbolistas Agremiados denominada “Nueva Cláusula Simplificada de Finalización Anticipada de Contrato”. Esta normativa permite a los jugadores rescindir el vínculo de manera más flexible y consensuada, con la posibilidad de acordar cláusulas y condiciones de pago, especialmente para quienes se encuentran en los últimos seis meses de contrato.