Se cambió el horario de inicio del GP de Miami de F1 por riesgo de tormentas eléctricas: a qué hora será la carrera

La FIA modificó el horario del GP de Miami (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

La Fórmula 1 modificó el horario del Gran Premio de Miami previsto para el domingo 5 de mayo, adelantando la largada a las 14:00 (hora de la Argentina) por el pronóstico de tormentas eléctricas, según anunció la FIA en un comunicado.

La decisión se adoptó tras determinar que el pronóstico meteorológico anticipa lluvias intensas y riesgo de descargas eléctricas hacia el horario originalmente programado para la competencia. El consenso fue alcanzado en consulta entre la FIA, la organización de la F1 y el promotor de Miami.

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De acuerdo con la normativa vigente en Florida, cualquier evento público al aire libre debe suspenderse si se presenta peligro de tormenta eléctrica, para evitar accidentes causados por rayos.

El inicio de la competencia había sido pactado para las 17:00 (hora de la Argentina), pero la preocupación por la seguridad de los pilotos y la posibilidad de que el espectáculo se viera afectado forzó el ajuste en el cronograma.

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“Tras discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde, cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera”, explicó la Máxima en sus canales oficiales.

LOS HORARIOS MUNDIALES PARA EL INICIO DE LA CARRERA

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Los horarios de inicio del GP de Fórmula 1 (X:@F1)

La parrilla de salida para este domingo está encabezada por Andrea Kimi Antonelli. El italiano se impuso en la Q3, desplazando a Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari) a la segunda y tercera posición respectivamente. Detrás, Lando Norris (McLaren) partirá cuarto, seguido de George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) y Franco Colapinto (Alpine), quien se ubicó octavo. Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine) cierran las primeras diez posiciones de largada.

Colapinto, de 22 años, volvió a mostrar su potencial repitiendo la actuación que lo llevó a largar octavo en la carrera Sprint de 19 vueltas, disputada en la sesión matutina. En esa oportunidad, un contacto con Max Verstappen condicionó su rendimiento y finalizó décimo.

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El piloto de Pilar logró superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, en dos instancias decisivas del fin de semana. Ambos avanzaron a la Q3, pero Colapinto se adjudicó la octava posición con un registro de 1:28.762, mientras que el francés, tras marcar 1:28.810, cerró el Top Ten desde el décimo puesto.

En referencia a la clasificación, Colapinto expresó: “Estoy contento. Hice una Qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba muy bien y me acompañó, por fin, después de cuatro carreras. Es un gran día para mí y para el equipo. Hice dos grandes clasificaciones, tres grandes sesiones. Fueron vueltas muy buenas, menos la última que aborté porque venía lento”.

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Uno de los episodios destacados de la jornada involucró a Gabriel Bortoleto (Audi), quien no pudo marcar tiempos en la Q1 debido a un principio de incendio en su monoplaza, lo que lo relegó al último lugar de partida.

Esta situación impactó en el rendimiento de Audi, que no logró ingresar a fases superiores de la clasificación, mientras Aston Martin y Cadillac continúan entre los equipos menos competitivos del campeonato. Alpine, entretanto, refuerza su posición como el mejor equipo por fuera del grupo de las cuatro potencias: Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull.

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