Guatemala: Postuladora no recibe impugnaciones y traslada documentos a la Presidencia para designación de Fiscal General

Foto de archivo para ilustrar: Comisión de Postulación para Fiscal General de Guatemala. (fotografía: Organismo Judicial

La Comisión de Postulación encargada de la elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala concluyó el 5 de mayo de 2026 la etapa principal de su mandato, lo que marca el inicio de la fase definitiva en la selección del funcionario que dirigirá el Ministerio Público.

Este avance, consignado en el acta pública de la Comisión, significa la inminente designación del titular por parte del presidente de la República, tras una revisión exhaustiva y el cumplimiento de todos los plazos legales.

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El proceso, explicó la presidenta de la Comisión de Postulación, Claudia Paredes, incluyó la publicación oficial de la nómina de seis aspirantes el 28 de abril y un periodo posterior de análisis con la participación de observadores nacionales e internacionales.

Según la Comisión, se otorgó un plazo de72 horas conforme al artículo 28 de la Ley de Comisiones de Postulación para presentar impugnaciones a la lista de candidatos. Este periodo transcurrió sin la recepción de objeciones formales, consolidando así la validez y legitimidad del procedimiento.

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Durante la etapa de revisión, se presentó un único requerimiento sustantivo: el 24 de abril, la abogada Telma Shein Ochaeta Argueta solicitó la revisión de la evaluación de un tercer candidato.

La Comisión rechazó la petición porque fue presentada fuera de plazo y no se ajustó al mecanismo legal correspondiente, tal como lo documenta el acta oficial. Este fue el único caso formal de revisión presentado durante todo el proceso.

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En las sesiones de trabajo, todas las decisiones relevantes se aprobaron con 14 votos favorables, con la única ausencia justificada del decano Henry Arriaga. Esto prueba la uniformidad de criterios entre los miembros de la Comisión en cada etapa, incluidas las aprobaciones de agenda, actas y documentación.

Foto de archivo para ilustrar: Comisión de Postulación para Fiscal General de Guatemala. (Fotografía: Organismo Judicial)

Última fase del proceso de selección del fiscal general en Guatemala

El 5 de mayo de 2026, la Comisión de Postulación cerró sus sesiones formales tras validar la nómina de seis aspirantes, rechazar la única solicitud de revisión presentada fuera de plazo y constatar la ausencia de impugnaciones dentro del periodo legal.

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Estos pasos habilitan el traslado del expediente al presidente de la República para la designación definitiva del titular del Ministerio Público, de acuerdo con el acta pública de la Comisión de Postulación.

En la etapa final, la Comisión recibió además una solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, que pidió información detallada sobre los requisitos y procedimientos aplicados. Los comisionados fundamentaron la respuesta en los artículos 251, 216 y 113 de la Constitución de Guatemala, así como en el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación.

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Destacaron la obligación institucional de definir el perfil profesional del cargo y dediferenciar entre los requisitos legales y la documentación probatoria. El artículo 17 de la ley fue citado como base normativa y administrativa para la revisión de expedientes.

La presidenta del Organismo Judicial remarcó ante la ciudadanía que “El proceso se rigió estrictamente por los principios de legalidad, transparencia y objetividad”, reiterando que la Comisión garantizó la independencia y visibilidad de cada fase para la selección de cargos judiciales superiores.

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Esta posición, difundida en rueda de prensa y comunicados oficiales, tiene como objetivo respaldar la confianza pública en el sistema de justicia guatemalteco.

Hasta la asunción del nuevo fiscal general, la Comisión de Postulación mantendrá un encargo limitado, circunscrito a la gestión de posibles impugnaciones conforme a lo dispuesto por la normativa vigente. En los próximos días, la Presidencia de la República recibirá el expediente completo con toda la documentación y egistros de los aspirantes.

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Arévalo anticipó que designación seria tras conocer si había o no impugnaciones

El presidente Bernardo Arévalo en conferencia de prensa anticipó que, el nombramiento del próximo fiscal general de Guatemala seria hasta conocer si había impugnaciones, para asegurar la independencia y fortalecer la justicia, informó durante una conferencia de prensa transmitida por la Presidencia de la República. La decisión marcará el inicio de una nueva etapa para el Ministerio Público, orientada a atender los reclamos sociales y prevenir cualquier forma de cooptación, en concordancia con las demandas ciudadanas.

El proceso de selección se desarrolla bajo revisiones técnicas y jurídicas. Seis aspirantes —Julio César Rivera Clavería, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, César Augusto Ávila Aparicio, Gabriel Estuardo García Luna, Néctor Guilebaldo de León Ramírez y Carlos Alberto García Alvarado— participaron en entrevistas formales con Arévalo, el secretario general de la Presidencia y el ministro de Gobernación.

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Este procedimiento responde a la convocatoria aprobada por el Congreso el 13 de enero de 2026, destinada a la formalización de la nueva Comisión de Postulación, paso constitucionalmente requerido antes del 17 de mayo de es eaño, fecha de término del mandato de Consuelo Porras, según recoge el comunicado oficial