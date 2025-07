La respuesta de River Plate a Racing por el pase de Maxi Salas: “Hicimos una oferta formal, pero nunca dijimos que no íbamos a ejecutar la cláusula”

Las declaraciones de Stefano Di Carlo sobre el traspaso de Maxi Salas

La transferencia de Maxiliano Salas a River Plate por el monto que estipula la cláusula de salida en el contrato del jugador de Racing abrió un debate sobre la transferencia. Las declaraciones del presidente de la Academia, Diego Milito, tuvieron una contundente respuesta del lado del Millonario en las últimas horas: el Secretario General y candidato a mandatario por el oficialismo, Stefano Di Carlo, reveló detalles desconocidos de las conversaciones que existieron antes de llegar al fin de la transacción.

“River lo contrató producto de un montón de situaciones, hechos que se desencadenaron, y que en consecuencia terminan en una contratación. A mí la verdad me llamó mucho la atención las declaraciones (de Milito). El proceso fue muy largo, no fue la conclusión de lo que Milito cuenta”, advirtió Di Carlo en diálogo con el programa del periodista Hernán Castillo “Y ya lo ve, y ya lo ve”, que se emite por el canal de streaming LoveST.

“Está lejos de la realidad lo que dijo. Primero hay un contacto con el jugador, como ocurre siempre y el técnico de Racing hizo una referencia, que tiene que ver con entender la voluntad de la persona y hasta con un aspecto humano. Las posibilidades son infinitas, vos podés querer emigrar o permanecer donde estás. O ir a una liga con menos nivel de presión y estrés. Entonces, es prácticamente imposible que un club desarrolle una negociación o una gestión comercial sino tenés el punto de partida básico que es el registro de que el jugador es una persona con sus deseos, sus anhelos, su voluntad y si no tenés la idea de que está dispuesto, no podes desarrollar una conversación y una gestión”, describió la escena el directivo que es clave en el día a día de la entidad.

Di Carlo aseguró que tras el primer diálogo con el atacante de 27 años hubo una propuesta formal a la institución de Avellaneda: “A partir de eso es el famoso llamado, que parece que ahora se desconoce, que existe y todos lo hacen, y se comparte porque es el registro del otro, básicamente. A partir de eso River hizo una oferta formal que también la omitieron en la narrativa de Racing. Después de esa oferta formal, hubo un contacto con nuestro presidente Jorge Brito, otra conmigo; superficiales, casi de pasillo, al pasar, en las que nos preguntó por la posible ejecución de la cláusula. Nunca les dijimos que no íbamos a ejecutar la cláusula. Siempre les dijimos que íbamos a hacer todo lo posible para llegar a un entendimiento con ellos”.

Maxi Salas dejará Racing para unirse a River Plate

El directivo planteó que hubo una “primera oferta normal”, pero también esas conversaciones informales: “Sugerimos que haríamos todo lo posible para que no se desencadenara así, llegó la instancia donde le pedimos formalmente tener una conversación con nosotros, tanto con Brito y conmigo, y ahí es donde el presidente de Racing se negó a conversar con nosotros. Entonces, agotadas las posibilidades del diálogo, agotada la instancia en la que vos podés hablar y entenderte con el otro, quedan los contratos, las formalidades, quedan los papeles”.

“Yo creo que quizás que él sea nuevo en esto, la situación lo incomodó, lo frustró. Las frustraciones que tienen que ver con la propia gestión de Racing de no haber podido renovarle, de quizás haber puesto una cláusula que imposibilite esto, pero las frustraciones y errores propios, tanto del presidente de Racing como de ls secretaria, que también fue parte del proceso, a través de quien pedimos esa reunión que nunca nos dieron. En toda esa frustración, el ego y la sensibilidad, nunca puede estar antes que el interés del club. Nunca le pueden negar al otro la oportunidad de hablar”, aseguró.

Al mismo tiempo, expuso que esa negativa al diálogo decantó en esta situación en la que River ejecutará la cláusula de salida: “En el momento en que vos hacés eso, con una autoridad que no se entiende cuál es, y sin haber previsto las contingencias que esto tiene, por ejemplo que se ejecute la cláusula... Primero, siempre por un tema de educación y respeto hay que atender, escuchar al otro, conversar, tratar de armonizar, y poner siempre por delante los intereses del club. Pero después, por un tema de practicidad y lógica, el desencadenante de todo esto fue la ejecución de la cláusula. Pero no es una cosa imprevista, sin aviso, y sin ningún camino recorrido antes. Eso hay que contarlo para que sea claro”.

“Nosotros siempre dijimos que queríamos evitar una situación así. Nunca la descartamos completamente (la cláusula), siempre dijimos que la queríamos evitar, y que para eso había que sentarse a conversar”, afirmó.

El Secretario General del Millonario reconoció que buscaron una alternativa que “conformara a todos”, pero aclaró que nunca lograron “ese puente”: “Realmente nunca nos ha pasado, obturar cualquier posibilidad de diálogo. Si no hay diálogo, están los papeles. Creer que es inteligente cuando estás hablando con otro club, que tiene una economía cuatro veces más grande que la tuya, el autoritarismo de casi no querer conversar, las consecuencias ocurren. Y cuando ocurre la ejecución de la cláusula, no te tenés que enojar con River, te tenés que enojar con vos mismo. Que con ese contrato que vos tenés, que no supiste mejorar, que en un momento decidiste firmar, que hace que a vos te conforme ese monto, que es lo que estableciste vos en un contrato cuando lo firmaste”.

A la hora de comparar el tema Salas con la salida de Franco Mastantuono al Real Madrid, detalló: “Con lo de Mastantuono, nosotros dijimos ‘no lo queremos vender’. Bueno, no lo vendimos. Vinieron y ejecutaron la cláusula. Y bueno, qué vas a hacer, te podés enojar, lo que vos quieras, pero no podés exteriorizar. Es como si Brito cuestionara las formas o los estilos de Florentino Pérez cuando hicimos la transferencia más importante de la historia argentina. No es que sea un éxito desde lo que queríamos para nuestro proyecto de fútbol. No lo quisimos vender, pero ocurrió esto. Lo que no podés es cuestionar el contrato que vos mismo firmaste cuando estableciste una cláusula de un valor determinado. Sí podés estar triste o angustiado si pusiste un valor que no considerás suficiente. Esa es otra cuestión que no nos pasó a nosotros en términos del volumen o el tamaño de esa cláusula”.

Independientemente de las tensiones que generó esta negociación, Di Carlo aseguró que no hay resquemores con Racing de cara al futuro si existe la alternativa de otra gestión: “Por supuesto, siempre el camino es hablar, es impensado. Pero por una cuestión de responsabilidad. Nosotros administramos los recursos de los 350 mil socios de River. Yo, si en mi empresa me llamara alguien que me cae mal, y me dicen ‘tenés que hablar’ y quisiera no tener esa interacción porque me cae mal, puedo hacerlo. Porque es mi plata, mi empresa; ahora, acá, nosotros administramos lo que es de los socios de River. De ninguna manera correspondería obturar el diálogo con Racing o con nadie".

Además, destacó “lo que significó y va a significar para siempre Juanfer (Quintero) para River, el cariño y el amor eterno que tenemos por él”, pero evitó hablar sobre la teórica cláusula que le impedía a Quintero emigrar al Millonario: “Separado eso, todo lo otro son temas de ellos su propia autopercepción de dónde están parados”.

OTRAS FRASES DE DI CARLO

• LOS POSIBLES REFUERZOS: “Estamos trabajando en eso. Siempre es inconveniente, no por ánimo de ocultar, sino de ser rigurosos con la confidencialidad de los procesos. Pero por supuesto River está en el mercado firme y actuando, robustecer su proyecto deportivo es la prioridad uno, siempre”.

• LA CANDIDATURA A PRESIDENTE: “En este momento, la última de mis prioridades es eso, pero sí te digo que es como dijo nuestro presidente y que yo soy candidato. Y que esto requiere de más desarrollo, más maduración, para ir dándole forma a la continuidad de este proyecto. Que empezó con Rodolfo (D’Onofrio), siguió con Jorge (Brito) y que va a continuar en la misma dirección. Lo que sí significa en primer orden es una infinita responsabilidad en términos de profundizar un montón de aspectos que van a diferenciar a River cada vez más del resto”.

• SU ROL EN RIVER: “Para mí esto es mi casa. Es mi casa, la primera. Llegué de la mano de mi abuelo casi al nacer, hice el colegio acá en el club y la verdad es que cuando uno dice meterse, la verdad es que implica otros casos. Yo nací acá adentro. Es un desgaste de 12 años en la administración, con responsabilidades relevantes, pero está todo dado para que River siga profundizando este camino. Lo que hacemos por el presente y el largo plazo. Pueden haber baches, pero siempre vamos a estar compitiendo y desarrollándonos”.

• LOS FANÁTICOS DE RIVER EN EL MUNDIAL DE CLUBES: “Volvimos con el plantel y fue casi de 24 horas (el viaje). Aún así fue destructivo el proceso. Imaginate para el hincha que tiene un montón de temas, de costos, el laburo, la familia. Hacer lo que hizo, yo creo que todavía no tomamos dimensión al nivel de eso que nosotros llamamos ‘movimiento popular más grande del mundo’, que literalmente es así. Porque no hay antecedentes. 40 mil personas el último partido de los 47 mil que marcaba el cartel. No tiene ninguna comparación con 50 mil argentinos en Miami, donde viven 300 mil argentinos, según datos de migraciones. Nosotros llevamos 40 mil al fin del mundo. Si River hubiese tenido la bendición de la organización, de FIFA, de organizar algo en Miami, por ejemplo, o en Madrid, River le hubiera regalado la foto de 100 mil hinchas en una playa. No de más de 4 o 5 mil como las que circulan. Digo, bueno, eso es donde está River hoy. No tiene punto de comparación. Y a veces se simplifica. Viven 300 mil hinchas en Miami y fueron 40 mil a Los Ángeles. Agradecimiento y respeto a la gente”.

• EL PRESENTE DE GALLARDO Y EL PLANTEL: “Lo veo muy bien. Tengo confianza plena en la dirección de este proyecto por parte de Marcelo (Gallardo) desde siempre. Estamos muy bien, muy enfocados. Se van solidificando muchas cosas que van a generar muchos resultados en el corto plazo”.