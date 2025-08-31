Deportes

Luchó, ganó de guapo y la cruzó a pura potencia: el golazo de Maxi Salas para River Plate ante San Martín de San Juan

El delantero puso el 2-0 en el estadio Monumental

Luego de algunos sobresaltos, River Plate encontró la ventaja en el duelo frente a San Martín de San Juan, en el estadio Monumental, con un tanto del juvenil Santiago Lencina y un verdadero golazo de Maximiliano Salas.

El conjunto sanjuanino había avisado por medio de Ignacio Maestro Puch que estrelló un remate en el palo, pero la respuesta del Millonario no se hizo esperar. En un ráfaga de tres minutos, convirtió ambos tantos: primero, llegó el grito de Lencina, que marcó su tercer gol desde su debut; luego, a pura potencia, Salas estiró la ventaja.

El reloj indicaba que ya habían transcurrido 20 minutos de juego cuando el oriundo de Curuzú Cuatiá decidió anotarse en el marcador. Tras un envío largo de Milton Casco, el atacante con pasado en Racing disputó el balón con Rodrigo Cáseres, le ganó con su porte físico y se metió en el área rival.

Salas marcó el 2-0 frente a San Martín de San Juan

Acto seguido, Salas se acomodó y sacó un remate cruzado que dejó sin opciones al arquero visitante, Matías Borgogno, para establecer el 2-0 en la noche de Núñez.

Rápidamente, sus compañeros fueron a felicitarlo por la obra que había hecho. En la celebración se pudo ver a Juan Fernando Quintero, con quien compartió plantel en la Academia, y a Lencina, que retornó a la titularidad luego de algunos partidos en los que arrancó desde el banco.

Este fue el segundo tanto del delantero desde su llegada a River. En su debut con la camiseta de La Banda, se sumó al marcador en la victoria por 3-1 frente a Platense y celebró con rodilla en tierra y dedo hacia el cielo, en homenaje a Marcelo Salas, reconocido por ese particular festejo.

Su arribo a River no estuvo exento de polémicas. El pago de 8 millones de euros netos (aproximadamente USD 9,3 millones) por parte del delantero representó el monto necesario para que el Millonario pudiera concretar su llegada tras la ruptura contractual con Racing Club. El proceso de transferencia de Salas estuvo signado por una serie de postergaciones y una negociación dificultosa entre las dirigencias de ambos clubes, que se destrabó solo cuando el jugador hizo uso de su cláusula de rescisión.

Sin embargo, en el duelo frente a San Lorenzo, por la tercera fecha del Torneo Clausura, Salas sufrió un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, lesión que lo marginó hasta el pasado lunes 25 de agosto, cuando tuvo su regreso a las canchas en el empate 1 a1 con Lanús, en condición de visitante.

Tras eso, disputó 83 minutos del cruce con Unión de Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Argentina, que terminó 0-0, pero que tuvo como ganador a River en la definición por penales.

Salas llegó al fútbol de Primera tras pasos previos por All Boys, Necaxa, O’Higgins y Palestino de Chile, y alcanzó notoriedad nacional en Racing antes de recalar en River. La mayor parte de su carrera la hizo como delantero acompañante, aunque Marcelo Gallardo en algunas ocasiones le pide que ocupe el rol de atacante central.

