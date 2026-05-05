Con Arsenal clasificado y a la espera de Bayern Múnich o PSG: cuándo y dónde se jugará la final de la Champions League

Arsenal selló su pase a la final de la Champions League 2026 al eliminar a Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres. Los Gunners ganaron 1-0 en la vuelta de las semifinales —con gol de Bukayo Saka en el tiempo de descuento del primer tiempo— y se impusieron 2-1 en el marcador global, tras el empate 1-1 de la ida en el Wanda Metropolitano. El equipo de Mikel Arteta espera ahora al ganador del duelo entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, que se disputa este miércoles en el Allianz Arena.

La otra semifinal tiene todo para ser otro espectáculo. El PSG de Luis Enrique llega a Múnich con ventaja de 5-4 tras uno de los partidos más recordados en la historia de la competencia: nueve goles, tres cambios de marcador y la primera mitad con más anotaciones en toda la historia de las semifinales de la UEFA Champions League (UCL). Khvicha Kvaratskhelia marcó dos veces, Ousmane Dembélé anotó otros dos y João Neves completó el 5-2 antes de que el Bayern descontara con tantos de Dayot Upamecano y Luis Díaz. El partido de vuelta, este miércoles 6 de mayo a las 21:00 hora local en el Allianz Arena, definirá al segundo finalista.

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Arsenal finalista de la Champions League

El Bayern de Vincent Kompany tiene argumentos para creer en la remontada. El conjunto bávaro ganó los seis partidos que disputó en casa durante la fase de liga, con 20 goles a favor, y lleva un promedio de 2,75 goles por encuentro en toda la competencia. En los cuartos de final eliminó al Real Madrid con un global de 6-4, y en octavos despachó a la Atalanta por 10-2. Una diferencia de un gol en el Allianz Arena es terreno conocido para un equipo que no ha perdido en casa en toda la temporada europea.

El ganador de ese duelo se medirá a Arsenal en la gran final el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El estadio, inaugurado en 2019 con capacidad para cerca de 67.000 espectadores, ya fue sede de partidos de la Eurocopa 2020 y de la final de la UEFA Europa League 2023. El partido se disputará en horario estelar europeo: las 21:00 en España, las 15:00 en Argentina, las 14:00 en Colombia y las 13:00 en México.

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Atlético de Madrid quedó eliminado por el Arsenal en la Champions League. FC Bayern Múnich, París Saint-Germain buscarán ser el otro finalista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arsenal llega como el único equipo que terminó la fase de liga sin perder un solo partido, con un registro de ocho victorias en ocho encuentros que ningún otro club había logrado antes. A lo largo de toda la competencia acumuló 10 victorias, 2 empates y ninguna derrota, con 23 goles a favor y apenas 4 en contra. El camino hasta la final incluyó la eliminación del Bayer Leverkusen en octavos y del Sporting CP en cuartos.

El recorrido del PSG hasta Budapest también fue contundente. Los parisinos eliminaron al Chelsea por 8-2 en el global de octavos y al Liverpool por 4-0 en cuartos. PSG llega como campeón defensor —ganó su primera Champions la temporada pasada— y busca retener el título que conquistó por primera vez en su historia. Si el ecuatoriano Willian Pacho supera esta eliminatoria, jugará su segunda final consecutiva de Champions.

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El Puskás Arena donde se disputará la final de la Champions League (REUTERS/Bernadett Szabo)

El campeón que surja del Puskás Aréna accederá directamente a la Supercopa de Europa y al Mundial de Clubes. Si el marcador permanece igualado al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos. De persistir el empate, la definición será por penales.