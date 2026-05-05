Laura Fernández presenta su gabinete y refuerza la continuidad: Rodrigo Chaves será ministro de la Presidencia, de Hacienda y eje del poder económico

Laura Fernández presentó a su gabinete en el Teatro Melico Salazar, en un acto marcado por el énfasis en la continuidad del actual gobierno. REUTERS/Mayela Lopez

En una puesta en escena cuidadosamente diseñada y con un mensaje político claro, la presidenta electa Laura Fernández presentó este martes a su equipo de gobierno en el Teatro Melico Salazar, marcando el inicio de lo que definió como el “Gobierno de la Continuidad”.

Lejos de una ruptura, el anuncio confirmó lo que ya se anticipaba en círculos políticos: una administración profundamente alineada con el legado del presidente saliente, Rodrigo Chaves, quien no solo tendrá un rol protagónico, sino que se convertirá en el eje del poder político y económico del nuevo gobierno.

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“Sería mezquino abandonar el camino de bienestar construido por don Rodrigo Chaves”, afirmó Fernández durante su discurso, dejando claro que su administración no buscará distanciarse, sino profundizar ese rumbo.

Un gabinete de continuidad con poder concentrado

La estructura del gabinete evidencia una apuesta por la estabilidad y los resultados, con una alta proporción de jerarcas que se mantienen en sus cargos, especialmente en instituciones estratégicas como la Caja Costarricense del Seguro Social, el ICE, Recope y el IMAS.

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Sin embargo, el anuncio que marcó el punto de inflexión político fue el nombramiento de Rodrigo Chaves como:

Ministro de la Presidencia

Ministro de Hacienda

Coordinador del gabinete económico

Se trata de una concentración de poder inusual que lo posiciona como el principal operador político y económico del nuevo gobierno, consolidando su influencia más allá de su mandato constitucional.

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Fernández no escatimó elogios: lo calificó como el “creador del no aflojarás” y lo presentó como una figura indispensable para continuar el proyecto político.

Rodrigo Chaves fue anunciado como ministro de la Presidencia y de Hacienda, consolidando su rol como figura clave del nuevo gobierno. REUTERS/Mayela Lopez

Seguridad, economía y obra pública: los ejes

El discurso y los nombramientos reflejan tres prioridades claras:

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Mano dura en seguridad , con Gerald Campos en Seguridad y Gabriel Aguilar en Justicia, ambos con discurso frontal contra el crimen organizado.

Continuidad económica , con figuras técnicas y experiencia en comercio exterior, inversión y regulación.

Infraestructura y ejecución, con énfasis en proyectos heredados del actual gobierno.

El mensaje es consistente: no hay espacio para improvisación, sino para profundizar lo que consideran avances.

Lista completa del gabinete

Vicepresidencias

Primera Vicepresidencia: Francisco Gamboa (nuevo)

Segunda Vicepresidencia: Douglas Soto (nuevo)

Ministerios

Cancillería: Manuel Tovar (nuevo)

Seguridad Pública: Gerald Campos (nuevo cargo, venía de Justicia)

Justicia y Paz: Gabriel Aguilar (nuevo)

Agricultura y Ganadería: Juan Gabriel Ramírez (nuevo)

Economía, Industria y Comercio: María del Milagro Solórzano (nuevo)

Ambiente y Energía: Mónica Navarro (nuevo)

Obras Públicas y Transportes: Efraín Zeledón (se mantiene)

Educación Pública: Leonardo Sánchez (se mantiene)

Salud: Alexander Sánchez (nuevo)

Trabajo: Roy Thompson (nuevo)

Cultura y Juventud: Jorge Rodríguez (se mantiene)

Planificación (MIDEPLAN): Karla Morales (nuevo)

Vivienda: Guillermo Carazo (nuevo)

Ciencia y Tecnología: Paula Bogantes (se mantiene)

Comercio Exterior: Indiana Trejos (nuevo)

Desarrollo Humano (IMAS): Yorleny León (se mantiene)

Comunicación: Arnold Zamora (se mantiene)

Presidencia: Rodrigo Chaves (nuevo en este rol)

Hacienda: Rodrigo Chaves (nuevo en este rol)

Presidencias ejecutivas

Junta de Protección Social: Paola Nájera (nuevo)

INS: Gabriela Chacón (se mantiene)

PANI: María José Vega (nuevo)

CCSS: Mónica Taylor (se mantiene)

CNP: José David Córdoba (se mantiene)

ICE: Marco Acuña (se mantiene)

INVU: Johnny Leiva (nuevo)

ICT: Marcos Borges (nuevo)

INAMU: Carolina Delgado (nuevo)

AyA: Lourdes Aures (se mantiene)

INDER: Ricardo Quesada (se mantiene)

Recope: Karla Montero (se mantiene)

Japdeva: Martín Vargas (nuevo)

INA: Edgar Oviedo (nuevo)

CNE: Alejandro Picado (se mantiene)

IFAM: José Miguel Jiménez (nuevo)

INCOP: Warner Quesada (se mantiene)

SINART: Juan Diego López (nuevo)

INCOFER: Álvaro Bermúdez (se mantiene)

INCOPESCA: Carlos Andrés Robles (nuevo)

La presidenta electa aseguró que su equipo fue seleccionado tras un proceso “profundamente meditado”.

Un mensaje político sin ambigüedades

Más allá de los nombres, el acto dejó un mensaje claro: el proyecto político no cambia de manos, sino que se reorganiza.

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Fernández insistió en que su equipo fue elegido por “capacidad, sensibilidad y compromiso”, pero el hilo conductor fue la continuidad del modelo impulsado por Chaves.

La narrativa se refuerza con frases como “el equipo que no afloja” y “seguir apretando”, que ya forman parte del lenguaje político del oficialismo.

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