El enojo de los hinchas de River Plate con los jugadores en Brasil tras la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras

Los hinchas de River Plate contra los jugadores tras la eliminación ante Palmeiras

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer 3-1 ante Palmeiras en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, resultado que selló un global de 5-2 en los cuartos de final. De esta manera, el Millonario, pese a una nueva importante inversión de dinero en el mercado de pases, volvió a quedar fuera del máximo certamen continental.

Como suele suceder en los torneos organizados por la Conmebol, el público visitante es el último en abandonar el recinto. Mientras los hinchas del conjunto de Núñez aguardaban por toda la desconcentración del Verdao, en las redes sociales se hicieron virales algunos videos de los hinchas de River Plate quejándose por la actitud que adoptaron los jugadores comandados por Marcelo Gallardo.

Tras el pitazo final del árbitro uruguayo Andrés Matonte, el plantel y el staff técnico se abalanzó sobre la figura del colegiado para reclamarle su accionar durante los 90 minutos. Luego de algunos insultos y reproches, la comitiva millonaria se marchó rumbo a los vestuarios, pero sin saludar a sus aficionados; algo que fue reprochado tanto por ls presentes como en redes.

“A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular, ustedes matense en la cancha que acá en la tribuna los vamos a alentar. Pongan más huevo, pongan más corazón, como ponemos nosotros en el tablón. Dejamos todo solo por ver esa camiseta. Pongan más huevos, pongan más corazón, porque esto es River y hay que salir campeón. Vamos, los Millos, no le falles a toda tu gente”, fue uno de los gritos de guerra que se entonaron en el Allianz Parque una vez concluido el juego.

River Plate, cabizbajo tras la eliminación en la Copa Libertadores

Uno de los que reprobó la actitud del plantel fue el creador de contenido millonario Fede Rubi, que junto a un video de la salida del plantel en su cuenta de X escribió: “Se van los jugadores de River mientras los hinchas aún esperamos en el Allianz Parque. A ver si nos entendemos…”. Además, sostuvo: “Enorme la gente de River en Brasil una vez más. Con LBDT presentes, se vivió una fiesta. Nosotros dimos lo que teníamos que dar en la tribuna”.

Santi Grizas, otro reconocido influencer del mundo River Plate, también dejó en evidencia su enfado por lo acontecido una vez finalizado el encuentro. “Se acaban de ir los jugadores de River, caminaron por delante nuestro.. Ninguno miró a la gente ni levantó las manos acá en el Allianz Parque. ¡Así estamos!”, lanzó.

Entre los videos que se viralizaron en esta red social aparece el que subió el usuario @EduRoda, junto a un mensaje claro y directo: “Una vergüenza. No miró nadie”. @Tomiscopa, que replicó desde otro ángulo lo que acontecía en las tribunas, añadió: “Ni siquiera levantaron la cara. Ni un solo gesto para más de 2000 hinchas que dejamos todo por River. Hay hinchas que viajaron 70 horas en micro. Otros gastamos ahorros y pegamos avión. Ustedes ni nos miraron”. La cuenta @PalaPR_, por su parte, comentó: “Es una vergüenza lo de los jugadores de River. Ninguno tiene sentido de pertenencia ni respeto por el hincha. Vayan a saludar y a pedir disculpas, soretes”.

Pese a esta caída, los dirigidos por Marcelo Gallardo siguen en carrera en las otras competiciones para bordar otra estrella a su escudo. En la Copa Argentina se encuentran en cuartos de final (se medirán ante Racing) y en el Torneo Clausura aparecen como escoltas del Grupo B, a sólo un punto del líder Deportivo Riestra, a quien visitará en la próxima jornada del torneo local.

Por su paso por la Copa Libertadores, los de Núñez acumularon un total de USD 3.150.000 dólares en premios. Recaudaron 1 millón por superar la fase de grupos, 990.000 por mérito deportivo (ganaron tres juegos en su zona -Universitario en Perú, Barcelona en Ecuador e Independiente del Valle en Buenos Aires-) y 1.250.000 por eliminar a Libertad de Paraguay en octavos de final. En caso de haber superado a Palmeiras, se habría añadido a la cuenta 1.7 millones de la moneda estadounidense.