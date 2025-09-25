El polémico final de River-Palmeiras: de la expulsión de Acuña en el penal a la gresca con el árbitro Matonte

En una llave de cuartos de final de Copa Libertadores que contó con todos los condimentos, Palmeiras se impuso por 3-1 sobre River Plate y avanzó a las semifinales del certamen internacional con un global a favor de 5-2. La serie cerró con un polémico final en el Allianz Parque. A los 86 minutos de partido, Andrés Matonte, árbitro principal, cobró penal a favor del Verdao en una confusa jugada que terminó con la expulsión de Marcos Acuña. Una vez finalizado el enfrentamiento, los futbolistas del Millonario increparon de forma vehemente a las autoridades.

Con el resultado 1-1 y un global de 3-2 a favor del elenco local, el encuentro se estaba desarrollando con un final incierto. River, que tuvo varias llegadas de peligro sobre el arco de Weverton, se mantenía expectante y acechaba el área rival. Palmeiras no lograba imponer condiciones y jugaba lejos de Franco Armani. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en el minuto 85. El árbitro uruguayo cobró infracción a favor del equipo brasileño por una supuesta mano de Facundo Colidio.

Luego de unos segundos de reclamos por parte de los jugadores argentinos contra el colegiado, algo que derivó en que estén desacomodados en el posicionado defensivo, Bruno Fuchs ejecutó el tiro libre rápidamente y habilitó a un Facundo Torres que se lanzó en ataque. El Huevo Acuña, quien ya estaba amonestado, volvió de forma desesperada y terminó sujetando al uruguayo. Andrés Matonte sancionó la pena máxima y expulsó al lateral izquierdo de la selección argentina, quien ya estaba amonestado por su empujón a Vitor Roque, que también había generado un altercado.

Los efusivos reclamos de River contra el árbitro tras el final ante Palmeiras

Todos los futbolistas de River le reclamaron efusivamente al árbitro, aludiendo que no había dado la orden para que el juego se repusiera. Por su parte, el VAR, a cargo de Christian Ferreyra, trazó las líneas y delimitó que Torres estaba habilitado. El encargado de patear el penal fue el argentino José Manuel López, quien definió al medio y venció la resistencia de Franco Armani.

Un par de minutos después, nuevamente el ex delantero de Lanús y que fue citado a la selección argentina por Lionel Scaloni, concretó el 3-1 final: se lució con una gran gambeta sobre Lucas Martínez Quarta y sacó un remate que sobrepasó al arquero millonario.

Andrés Matonte finalizó el partido y se desató una gresca en la que los futbolistas de River se abalanzaron sobre el árbitro. De hecho, tanto los jugadores que estaban en el terreno de juego como los suplentes rodearon inmediatamente a las autoridades para recriminarle el cierre del encuentro.

Uno de los futbolistas a los que se lo vio recriminar de forma más desaforada fue Maximiliano Salas, quien había abierto el marcador con tanto de cabeza a los siete minutos de partido. Varios integrantes del cuerpo técnico y Marcelo Gallardo fueron los que lograron descomprimir la escena y llevar calma a la situación. No obstante, el Muñeco se tomó su tiempo a solas para dialogar con la terna arbitral y dejar en claro su postura sobre lo ocurrido. “Condicionaste un partido al pedo”, acusó el DT al charrúa.

*La polémica mano de Colidio que terminó con el penal a favor de Palmeiras

“Se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Jugamos un buen partido en la primera mitad. Tuvimos ocasiones para pasar a ganarlo nuevamente. No me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos del partido. Desconcentraciones que se pagan caro. Me da mucha bronca. No hay mano de Colidio. Se reclamaba eso, había un jugador de ellos tirado... No supo manejar el partido el árbitro en ese momento. Primero cobra algo que no ve, porque estaba de espaldas y cobra una mano porque quiere cobrarla. Y después, hay un jugador de ellos tirado, se lo va a atender. Él no sabe llevarlo, y en esa confusión, nosotros le dimos esa ventaja al rival, cosa que no nos puede pasar”, comentó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior al enfrentamiento.

Vale aclarar que, con la eliminación en la Copa Libertadores, River Plate deberá encarar una recta final del año en el que se encuentra en la cima de la tabla anual del Torneo Clausura y tendrá que jugar contra Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina. Por su parte, Palmeiras espera en las semifinales del certamen internacional al vencedor del duelo entre Liga de Quito y São Paulo, con los ecuatorianos liderando la serie por 2-0.