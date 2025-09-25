El millonario cheque que perdió River Plate tras quedar eliminado de la Libertadores: cuánto recaudó por su participación

El festejo de Palmeiras y la decepción de River (AP Foto/Gustavo Garello)

La serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre River y Palmeiras tuvo un desenlace determinante, no solo desde lo deportivo. Con la eliminación del Millonario tras el partido disputado en el estadio Allianz Parque, el club quedó en el centro de la escena por el premio económico que perdió: 2.3 millones de dólares que la Conmebol reservó para los equipos que avanzan a semifinales.

Este monto, estipulado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), representa un incentivo clave en el fútbol continental. El pase a la siguiente ronda supone un ingreso inmediato y directo para las arcas de la institución, dinero que puede redireccionarse a distintas áreas según las prioridades de la conducción del club.

De esta manera, a los dirigidos por Marcelo Gallardo se les esfumó la posibilidad de meterse dentro de los mejores cuatro de la competencia y siguen sin proclamarse campeones desde la vuelta del Muñeco. El Verdao, en la siguiente fase, se verá las caras con el ganador del cruce que protagonizarán este jueves San Pablo y Liga de Quito en Brasil. En la ida, disputada en la altura de Ecuador, los locales festejaron por 2-0 gracias a los tantos de Bryan Josías Ramírez León y Michael Steveen Estrada Martínez.

Vale recordar que River Plate había arribado a esta instancia gracias a quedarse con el primer puesto del Grupo B (Universitario de Perú, Independiente del Valle de Ecuador y Barcelona de Ecuador). Luego, en octavos de final, eliminó a Libertad de Paraguay al igualar 0 a 0 en condición de visitante e igualar 1-1 en el Monumental. Los de Núñez luego se impusieron por penales. De esta manera, ya había recaudado 1 millón por superar la fase de grupos, 990.000 por mérito deportivo (ganó tres juegos en su zona -Universitario en Perú, Barcelona en Ecuador e Independiente del Valle en Buenos Aires-) y 1.250.000 por eliminar a los paraguayos. En total acumuló US$ 3.150.000 dólares.

Los orientados por el Muñeco deben dejar atrás este traspié porque siguen en carrera en las otras competiciones para bordar otra estrella a su escudo. En la Copa Argentina se encuentran en cuartos de final (se medirán ante Racing) y en el Torneo Clausura aparecen como escoltas del Grupo B, a solo un punto del líder Deportivo Riestra, a quien visitará en la próxima jornada del torneo local.

Por el otro lado del cuadro de la Libertadores, se encuentran Racing, que viene de eliminar a Vélez en el Cilindro y Estudiantes-Flamengo (el jueves los entrenados por Eduardo Domínguez intentarán dar vuelta la serie en La Plata luego de sucumbir 2-1 en Río de Janeiro).

Palmeiras, por su parte, con este pase a las semifinales lleva acumulados 5.930.000 millones de dólares, producto de 1 millón por superar la fase de grupos, 1.980.000 por mérito deportivo (ganó sus seis partidos), 1.250.000 por ganar los octavos de final y 1.700.000 por quedarse con los cuartos de final.

A principio de esta temporada, Conmebol anunció que repartirá un total de 225.344.000 dólares en incentivos económicos para la competición. En semifinales el premio será de 2.3 millones de dólares. Luego, el finalista recibirá 7 millones, mientras que el campeón se quedará con 24 millones.