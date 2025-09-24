Deportes

River Plate buscará dar vuelta la serie ante Palmeiras en Brasil para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Millonario, que cayó por 2 a 1 en la ida, necesita pisar con fuerza en territorio brasileño para meterse entre los mejores cuatro de la competencia. Desde las 21.30, por Fox Sports, Telefe y Disney+

Guardar

Horario y dónde ver Palmeiras-River Plate:

El partido se podrá ver a través de Fox Sports, Telefe y la plataforma de streaming Disney+

21.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

20.30 Paraguay, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.30 Ecuador, Colombia y Perú

18.30 México

12:00 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario, por su parte, viene de dos mazazos de manera consecutiva. Luego de caer como local en la ida por 2-1 contra Palmeiras, Marcelo Gallardo decidió preservar a la mayoría de sus jugadores por el torneo local; pero perdió 2-0 en su visita a Atlético Tucumán, lo que provocó que cediera la cima del Grupo B del Torneo Clausura a manos de Deportivo Riestra

11:30 hsHoy

Palmeiras ultimó detalles de cara al choque con River:

Palmeiras ultimó detalles de cara al choque con River
11:00 hsHoy

¿Cómo llega Palmeiras?

El Verdao llega con el ánimo por las nubes, ya que acumula un invicto de nueve juegos y tras imponerse por 2-1 en la ida ante River Plate, goleó por 4-1 a Fortaleza con un equipo alternativo por la Serie A de Brasil, competencia que lo tiene tercero, a sólo dos puntos del líder Flamengo.

10:30 hsHoy

Probables formaciones:

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquin Piquerez; Lucas Evangelista, Anibal Moreno, Andreas Pereira; Vitor Roque, Felipe Anderson y José López. DT: Abel Ferreira.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

10:15 hsHoy

El Verdao y el Millonario se verán las caras este miércoles 24 de septiembre, desde las 21.30, en el estadio Allianz Parque. El árbitro principal será el uruguayo Andrés Matonte, mientras que sus asistentes serán Nicolás Tarán y Andrés Nievas. El encargado del VAR será su compatriota Christian Ferreyra y el del AVAR será el peruano Víctor Carrillo

10:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Palmeiras y River Plate, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

River Plate deberá pisar con
River Plate deberá pisar con fuerza en la casa de Palmeiras para avanzar a semifinales (REUTERS/Agustin Marcarian)

Temas Relacionados

River PlatePalmeirasMarcelo GallardoCopa LibertadoresConmebol

Últimas noticias

La argentina Sofía Montenegro perdió una sangrienta pelea, pero consiguió su contrato en UFC tras una gran actuación

El presidente de la compañía consideró que la luchadora albiceleste fue la ganadora

La argentina Sofía Montenegro perdió

LeBron James reveló el momento en que dimensionó su talento: “Ahí supe que era especial”

El reconocido basquetbolista estadounidense participó del pódcast de Speedy Morman, donde rememoró el instante decisivo de su adolescencia, cuando descubrió su potencial único y la convicción de un futuro fuera de lo común

LeBron James reveló el momento

Comienza la Liga Nacional de básquet con Boca en busca del tricampeonato y un debutante: todo lo que hay que saber

Esta noche, el último campeón se enfrentará a Racing de Chivilcoy en La Bombonerita. Los detalles de la temporada 2025/26

Comienza la Liga Nacional de

Qué se juega el River de Gallardo en la revancha frente a Palmeiras

Tras la caída 2 a 1 en el Monumental, el equipo dirigido por el “Muñeco” irá por la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores esta noche en San Pablo

Qué se juega el River

Alex Barrena encabeza La Legión que metió ocho representantes en los octavos del Challenger de Buenos Aires

Los albicelestes avanzan en el certamen porteño. Este miércoles se pone en marcha la ronda de los 16 mejores con interesantes duelos

Alex Barrena encabeza La Legión

ÚLTIMAS NOTICIAS

El desafío de medir la

El desafío de medir la verdadera inteligencia artificial general pone a prueba los mejores modelos

El estrés parental afecta la salud emocional de los niños

El conmovedor ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: “Estamos esperando una señal de Dios”

Ni 100 ni 40 mil kilómetros: guía rápida para saber cuándo conviene reemplazar la correa de distribución del auto

De producto a experiencia: cómo las finanzas embebidas están reinventando las reglas del juego

INFOBAE AMÉRICA

Ex jefe antidrogas de Evo

Ex jefe antidrogas de Evo Morales es detenido en Bolivia por narcotráfico

Elsa Pataky reveló las claves de su matrimonio con Chris Hemsworth: “Hay que trabajar muchísimo”

Sylvester Stallone quiere una precuela de Rambo con inteligencia artificial

UNICEF denunció el asesinato de un niño cada 24 horas durante los últimos diez días de violencia en la capital de Haití

Cierran decenas de jugueterías en Uruguay por el auge de compras en la plataforma china TEMU

DEPORTES

La argentina Sofía Montenegro perdió

La argentina Sofía Montenegro perdió una sangrienta pelea, pero consiguió su contrato en UFC tras una gran actuación

LeBron James reveló el momento en que dimensionó su talento: “Ahí supe que era especial”

Comienza la Liga Nacional de básquet con Boca en busca del tricampeonato y un debutante: todo lo que hay que saber

Qué se juega el River de Gallardo en la revancha frente a Palmeiras

Alex Barrena encabeza La Legión que metió ocho representantes en los octavos del Challenger de Buenos Aires