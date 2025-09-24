River Plate buscará dar vuelta la serie ante Palmeiras en Brasil para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de Fox Sports, Telefe y la plataforma de streaming Disney+

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Palmeiras y River Plate, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Verdao y el Millonario se verán las caras este miércoles 24 de septiembre, desde las 21.30, en el estadio Allianz Parque. El árbitro principal será el uruguayo Andrés Matonte, mientras que sus asistentes serán Nicolás Tarán y Andrés Nievas. El encargado del VAR será su compatriota Christian Ferreyra y el del AVAR será el peruano Víctor Carrillo

El Verdao llega con el ánimo por las nubes, ya que acumula un invicto de nueve juegos y tras imponerse por 2-1 en la ida ante River Plate, goleó por 4-1 a Fortaleza con un equipo alternativo por la Serie A de Brasil, competencia que lo tiene tercero, a sólo dos puntos del líder Flamengo.

El Millonario, por su parte, viene de dos mazazos de manera consecutiva. Luego de caer como local en la ida por 2-1 contra Palmeiras, Marcelo Gallardo decidió preservar a la mayoría de sus jugadores por el torneo local; pero perdió 2-0 en su visita a Atlético Tucumán, lo que provocó que cediera la cima del Grupo B del Torneo Clausura a manos de Deportivo Riestra

