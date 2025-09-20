Deportes

La reacción de Flavio Briatore tras el choque de Colapinto y el despiste de Gasly en la clasificación de Bakú

El líder de Alpine fue filmado por la transmisión oficial cuando sus pilotos protagonizaron los incidentes en qualy en Azerbaiyán

Guardar

La jornada de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán dejó un sabor amargo para el equipo Alpine. La estructura con base en Enstone vivió una de sus sesiones más frustrantes de la temporada, después de que ambos pilotos quedaran eliminados en la primera tanda clasificatoria (Q1) tras incidentes casi sucesivos sobre el exigente circuito urbano de Bakú. Las cámaras de la transmisión oficial captaron con detalle la reacción de un Flavio Briatore visiblemente tensionado en los boxes, mientras intentaba comprender lo acontecido y seguía con atención cada imagen en los monitores del equipo.

El primer golpe para Alpine llegó cuando Pierre Gasly, en plena vuelta lanzada con neumáticos medios, sufrió un despiste en la curva 4. El francés, que había salido antes que Franco Colapinto, perdió el control del A525 y debió recurrir a la zona de escape, abandonando toda opción de mejorar su tiempo. El francés, de esa forma, selló su eliminación en la Q1 y se ubicó 19° en el clasificador, lejos de sus expectativas y de la zona de acceso a la siguiente fase de la clasificación. Mientras los ingenieros analizaban el registro de telemetría, la atención rápidamente se trasladó a la pista: Colapinto se aproximaba al mismo sector.

El argentino encaró su último intento de la Q1 también con neumáticos medios, tras haber superado previamente a Gasly en la tabla y mantenido chances de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el monoplaza A525 mostró deficiencias de estabilidad, propias de la puesta a punto elegida y el bajo grip de la pista. Colapinto perdió el control del auto en la misma curva 4, impactando con la parte trasera e izquierda del vehículo contra los muros de protección. El incidente provocó una bandera roja y el inmediato cierre de la tanda, dejando fuera de juego al pilarense en la decimosexta posición.

La transmisión oficial reflejó con claridad la frustración de Flavio Briatore, asesor principal de Alpine y figura clave en la restructuración del equipo en 2025. Las cámaras enfocaron el box, donde el italiano seguía con atención cada vuelta y los datos en los monitores, sin encontrar respuestas inmediatas a la doble eliminación de sus pilotos. El gesto contrariado y la búsqueda de explicaciones marcaron los minutos posteriores al accidente. Alpine, que venía de jornadas de ensayo donde Colapinto logró desempeños positivos sobre su compañero —superó a Gasly en la FP1 y la FP3—, volvió a mostrar irregularidades en condiciones de alta presión.

El accidente de Franco Colapinto y el despiste de Pierre Gasly en Bakú

El impacto del accidente de Colapinto dejó daños considerables en el Alpine, con roturas en la parte trasera izquierda y en la trompa. El equipo técnico trabajará contrarreloj para definir si las reparaciones implicarán alguna sanción adicional para el argentino, lo que podría modificar su ubicación en la grilla para la competencia principal.

La carrera del domingo, prevista a partir de las 8:00 (hora argentina) y a 51 vueltas, podría ser una instancia clave para el futuro de Franco Colapinto luego de las recientes declaraciones de Flavio Briatore. En diálogo con el medio especializado The Race, el italiano develó que la carrera por ser el compañero de Pierre Gasly (firmó recientemente hasta 2028) en la próxima temporada “está entre Franco y Paul Aron”, actual piloto reserva del equipo francés.

“No me importa. No tengo ningún interés. Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y hacer el mejor trabajo con nosotros. Es tan simple como eso. Necesito otra carrera o dos para decidirme, pero, sinceramente, hoy no sé (cuál de los dos)”, manifestó sobre la puja de la segunda butaca.

Vale recordar que si bien desde la prensa europea buscaron poner sobre la mesa apellidos como Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Mick Schumacher, Felipe Drugovich, e incluso a Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez antes de sus firmas con Cadillac, Briatore descartó traer alguien por fuera de la estructura de Alpine: “No veo ninguna otra posibilidad. Vemos a otros, pero no sentimos que tengan nada especial, porque los buenos causan sensación”.

Tras el accidente, Colapinto atendió a los medios y, si bien expuso su frustración, fue claro: “Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”.

El argentino planteó que el viento le quitó dominio al Alpine, pero también aceptó que se desconcentró ante la salida de pista de Gasly: “Sí, no sabía era bandera amarilla o blanca. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso”.

Temas Relacionados

Flavio BriatoreFranco ColapintoPierre GaslyGP de BakúGran Premio de BakúGP de AzerbaiyánGran Premio de AzerbaiyánF1Fórmula 1F1 hoy

Últimas Noticias

Con Franco Mastantuono de titular, Real Madrid recibe a Espanyol

El Merengue recibirá al conjunto catalán con la intención de mantenerse en lo más alto de La Liga. Televisa DSports

Con Franco Mastantuono de titular,

Franco Colapinto chocó en el final de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán y largará 16° en el circuito callejero de Bakú

El piloto argentino perdió el control cuando realizaba el último intento en la Q1. Su compañero, Pierre Gasly, quedó 19°

Franco Colapinto chocó en el

Con un equipo alternativo pensando en la Libertadores, River Plate buscará recuperar la cima ante Atlético Tucumán: hora, TV y formaciones

El Millonario, que tiene la mente puesta en el partido de vuelta ante Palmeiras en Brasil, intentará cosechar una victoria que le permita liderar su zona. Desde las 21.15, por ESPN Premium

Con un equipo alternativo pensando

Franco Colapinto habló tras su accidente durante la clasificación en Bakú: “Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”

El argentino, que venía mejorando sus registros en la Q1, se desconcentró ante un despiste de su compañero Pierre Gasly y perdió el control del monoplaza

Franco Colapinto habló tras su

El choque de Franco Colapinto durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino de Alpine se estrelló en la curva 4, al mismo tiempo que su compañero Pierre Gasly salió de pista en el mismo sector

El choque de Franco Colapinto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Facundo

Elecciones 2025, en vivo: Facundo Manes dijo que “Milei vino a destruir la casta y se convirtió en el jefe de la casta“

Murió Enrique Blasco Garma, economista, exfuncionario y columnista de Infobae

Presupuesto 2026: el Gobierno asegura que asistirá a 22,5 millones de argentinos, 1,3 millones menos que en la gestión anterior

Dura crítica de Cristina Kirchner a la política económica del Gobierno: “¡Qué olor a default!"

El mercado de termos Stanley falsos no da tregua: incautaron más de 12 mil envases truchos en Liniers

INFOBAE AMÉRICA
Volodimir Zelensky condenó el ataque

Volodimir Zelensky condenó el ataque masivo ruso con 40 misiles y 580 drones: “Es una estrategia deliberada para aterrorizar a la población”

Trump dijo que la ofensiva de Israel contra Hamas en la ciudad de Gaza “podría resultar en la liberación” de los rehenes

El discurso público anti-Israel señala que estamos viviendo una era de barbarie

Los terroristas de Hamas publicaron una foto de los 48 rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza

Polémica en Brasil por el proyecto de ley que blindaría a los congresistas ante la justicia: “Extiende una alfombra roja al crimen organizado”

TELESHOW
Daniela Celis y el padre

Daniela Celis y el padre de Thiago Medina dieron una nota juntos en medio de los rumores de una interna familiar

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre