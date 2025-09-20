La reacción de Flavio Briatore tras el choque de Colapinto y el despiste de Gasly en la clasificación de Bakú

La jornada de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán dejó un sabor amargo para el equipo Alpine. La estructura con base en Enstone vivió una de sus sesiones más frustrantes de la temporada, después de que ambos pilotos quedaran eliminados en la primera tanda clasificatoria (Q1) tras incidentes casi sucesivos sobre el exigente circuito urbano de Bakú. Las cámaras de la transmisión oficial captaron con detalle la reacción de un Flavio Briatore visiblemente tensionado en los boxes, mientras intentaba comprender lo acontecido y seguía con atención cada imagen en los monitores del equipo.

El primer golpe para Alpine llegó cuando Pierre Gasly, en plena vuelta lanzada con neumáticos medios, sufrió un despiste en la curva 4. El francés, que había salido antes que Franco Colapinto, perdió el control del A525 y debió recurrir a la zona de escape, abandonando toda opción de mejorar su tiempo. El francés, de esa forma, selló su eliminación en la Q1 y se ubicó 19° en el clasificador, lejos de sus expectativas y de la zona de acceso a la siguiente fase de la clasificación. Mientras los ingenieros analizaban el registro de telemetría, la atención rápidamente se trasladó a la pista: Colapinto se aproximaba al mismo sector.

El argentino encaró su último intento de la Q1 también con neumáticos medios, tras haber superado previamente a Gasly en la tabla y mantenido chances de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el monoplaza A525 mostró deficiencias de estabilidad, propias de la puesta a punto elegida y el bajo grip de la pista. Colapinto perdió el control del auto en la misma curva 4, impactando con la parte trasera e izquierda del vehículo contra los muros de protección. El incidente provocó una bandera roja y el inmediato cierre de la tanda, dejando fuera de juego al pilarense en la decimosexta posición.

La transmisión oficial reflejó con claridad la frustración de Flavio Briatore, asesor principal de Alpine y figura clave en la restructuración del equipo en 2025. Las cámaras enfocaron el box, donde el italiano seguía con atención cada vuelta y los datos en los monitores, sin encontrar respuestas inmediatas a la doble eliminación de sus pilotos. El gesto contrariado y la búsqueda de explicaciones marcaron los minutos posteriores al accidente. Alpine, que venía de jornadas de ensayo donde Colapinto logró desempeños positivos sobre su compañero —superó a Gasly en la FP1 y la FP3—, volvió a mostrar irregularidades en condiciones de alta presión.

El accidente de Franco Colapinto y el despiste de Pierre Gasly en Bakú

El impacto del accidente de Colapinto dejó daños considerables en el Alpine, con roturas en la parte trasera izquierda y en la trompa. El equipo técnico trabajará contrarreloj para definir si las reparaciones implicarán alguna sanción adicional para el argentino, lo que podría modificar su ubicación en la grilla para la competencia principal.

La carrera del domingo, prevista a partir de las 8:00 (hora argentina) y a 51 vueltas, podría ser una instancia clave para el futuro de Franco Colapinto luego de las recientes declaraciones de Flavio Briatore. En diálogo con el medio especializado The Race, el italiano develó que la carrera por ser el compañero de Pierre Gasly (firmó recientemente hasta 2028) en la próxima temporada “está entre Franco y Paul Aron”, actual piloto reserva del equipo francés.

“No me importa. No tengo ningún interés. Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y hacer el mejor trabajo con nosotros. Es tan simple como eso. Necesito otra carrera o dos para decidirme, pero, sinceramente, hoy no sé (cuál de los dos)”, manifestó sobre la puja de la segunda butaca.

Vale recordar que si bien desde la prensa europea buscaron poner sobre la mesa apellidos como Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Mick Schumacher, Felipe Drugovich, e incluso a Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez antes de sus firmas con Cadillac, Briatore descartó traer alguien por fuera de la estructura de Alpine: “No veo ninguna otra posibilidad. Vemos a otros, pero no sentimos que tengan nada especial, porque los buenos causan sensación”.

Tras el accidente, Colapinto atendió a los medios y, si bien expuso su frustración, fue claro: “Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”.

El argentino planteó que el viento le quitó dominio al Alpine, pero también aceptó que se desconcentró ante la salida de pista de Gasly: “Sí, no sabía era bandera amarilla o blanca. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso”.