Franco Colapinto culminó 15° la FP3 antes de la clasificación en el circuito callejero de Bakú de la Fórmula

09:46 hs

LANDO NORRIS FUE EL MÁS RÁPIDO Y FRANCO COLAPINTO QUEDÓ ARRIBA DE PIERRE GASLY EN LA FP3 EN BAKÚ:

La última sesión de prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán evidenció el dominio compartido de varios equipos sobre el trazado urbano de Bakú. Con temperaturas de 22 °C en el ambiente y 33 °C sobre el asfalto, el desarrollo inicial fue estratégico y de bajo ritmo, pero en los minutos finales la acción se intensificó con importantes mejoras de tiempos. La jornada mostró la variedad de configuraciones elegidas por cada equipo, combinando simulaciones de carrera y vueltas de clasificación, especialmente al montar neumáticos más blandos en la parte final.

Durante la FP3, Lando Norris y Max Verstappen fueron protagonistas al intercambiar la punta, aunque el británico de McLaren logró imponer un tiempo de 1m41s223, mejorando todas las referencias del día anterior. Oscar Piastri y Lewis Hamilton también se destacaron y culminaron entre los primeros puestos, mientras que Ferrari evidenció consistencia en el ritmo de Charles Leclerc, a pesar de ligeros despistes. El top 10 incluyó pilotos de Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren y Haas, con brechas muy estrechas entre los líderes, lo que anticipa una clasificación disputada.

En lo que respecta a Franco Colapinto y Alpine, el piloto argentino cerró la sesión en la decimoquinta posición, con un mejor registro de 1m42s789. En su primer stint utilizó neumáticos duros y logró ubicarse en la decimotercera plaza en un ordenamiento muy variable, y más tarde mejoró sus tiempos con el compuesto blando. Colapinto terminó casi medio segundo por delante de su coequiper Pierre Gasly, quien finalizó 19º después de un toque con el muro y una salida de pista sin mayores consecuencias. Tanto el argentino como su equipo centraron la actividad en afinar el balance de cara a la clasificación y la carrera principal del domingo.