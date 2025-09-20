Deportes

Franco Colapinto culminó 15° la FP3 antes de la clasificación en el circuito callejero de Bakú de la Fórmula

El piloto argentino mejoró la performance de su Alpine de cara a la qualy. Pierre Gasly, su compañero de equipo, quedó 19°. Lando Norris lideró la práctica

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN

Sábado 20 de septiembre

Clasificación: 9.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

09:46 hsHoy

LANDO NORRIS FUE EL MÁS RÁPIDO Y FRANCO COLAPINTO QUEDÓ ARRIBA DE PIERRE GASLY EN LA FP3 EN BAKÚ:

La última sesión de prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán evidenció el dominio compartido de varios equipos sobre el trazado urbano de Bakú. Con temperaturas de 22 °C en el ambiente y 33 °C sobre el asfalto, el desarrollo inicial fue estratégico y de bajo ritmo, pero en los minutos finales la acción se intensificó con importantes mejoras de tiempos. La jornada mostró la variedad de configuraciones elegidas por cada equipo, combinando simulaciones de carrera y vueltas de clasificación, especialmente al montar neumáticos más blandos en la parte final.

Durante la FP3, Lando Norris y Max Verstappen fueron protagonistas al intercambiar la punta, aunque el británico de McLaren logró imponer un tiempo de 1m41s223, mejorando todas las referencias del día anterior. Oscar Piastri y Lewis Hamilton también se destacaron y culminaron entre los primeros puestos, mientras que Ferrari evidenció consistencia en el ritmo de Charles Leclerc, a pesar de ligeros despistes. El top 10 incluyó pilotos de Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren y Haas, con brechas muy estrechas entre los líderes, lo que anticipa una clasificación disputada.

En lo que respecta a Franco Colapinto y Alpine, el piloto argentino cerró la sesión en la decimoquinta posición, con un mejor registro de 1m42s789. En su primer stint utilizó neumáticos duros y logró ubicarse en la decimotercera plaza en un ordenamiento muy variable, y más tarde mejoró sus tiempos con el compuesto blando. Colapinto terminó casi medio segundo por delante de su coequiper Pierre Gasly, quien finalizó 19º después de un toque con el muro y una salida de pista sin mayores consecuencias. Tanto el argentino como su equipo centraron la actividad en afinar el balance de cara a la clasificación y la carrera principal del domingo.

Con condiciones de pista cambiantes y ráfagas de viento que complicaron los intentos en los minutos finales, la FP3 dejó como saldo una grilla comprimida y varios equipos en condiciones de pelear posiciones decisivas en la clasificación. El desempeño de Colapinto, sumado al progreso evidenciado en los tiempos de vuelta, apunta a una qualy donde Alpine buscará consolidar la evolución mostrada en la última tanda de ensayos.

09:36 hsHoy

LOS TIEMPOS DE LA FP3 DEL CIRCUITO CALLEJERO DE BAKÚ:

09:32 hsHoy

El top 10 de la FP3 en Bakú:

Lando Norris

Max Verstappen

Oscar Piastri

Lewis Hamilton

Kimi Antonelli

George Russell

Alex Albon

Oliver Bearman

Liam Lawson

Charles Leclerc

09:31 hsHoy

¡FINAL DE LA FP3 EN BAKÚ!

09:30 hsHoy

Los comisarios anotan un incidente de Franco Colapinto por no respetar las banderas amarillas

09:28 hsHoy

Franco Colapinto vuelve a bajar su tiempo y sube al puesto 13°

09:28 hsHoy

Pierre Gasly mejora su performance y se pone a tiro de Franco Colapinto en el puesto 17

09:27 hsHoy

Cambios en la parte alta de la FP3. Lando Norris marca el ritmo con 1:41.223. Luego se ubican Max Verstappen (+0.222) y Oscar Piastri (+0.315)

09:24 hsHoy

Lando Norris, Max Verstappen y Alex Albon, el podio a falta de 7 minutos para el cierre de la FP3.

09:22 hsHoy

Franco Colapinto mejora su performance y sube al 15°, con un tiempo de 1:43.212, a 1.989 de Lando Norris.

