Los seis choques en una caótica clasificación del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: récord de banderas rojas y dos grandes sorpresas

La edición 2025 del Gran Premio de Azerbaiyán ya se guardó un lugar en la historia de la Fórmula 1. Las seis banderas rojas que flamearon durante la clasificación establecieron un nuevo récord de detenciones en la sesión. Más allá de que varios pilotos rozaron los muros del trazado callejero de Bakú y otros generaron banderas amarillas al irse por las calles de escape, los grandes protagonistas de los accidentes fueron Alex Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Sauber), Franco Colapinto (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren).

La primera detención llegó seis minutos después de que se encendieran las luces que dieron inicio a la sesión. Después de que casi todos los pilotos completaran un primer registro de tiempos, Alex Albon tocó con la rueda delantera izquierda el muro de la curva 1 y rompió la suspensión de su Williams.

“Es culpa mía, sin excusas, solo un poco amateur”, soltó el tailandés frente a los medios de comunicación, debido a que chocó en un lugar poco habitual en el complicado trazado callejero de Bakú.

*El golpe de Alex Albon con su Williams

Cabe aclarar que las condiciones de pista no fueron las mejores durante todo el fin de semana, generando mayores problemas en un circuito del GP de Azerbaiyán que ya de por sí está repleto de complejidades. Además, el día sábado estuvo atravesado por reiteradas lloviznas que complicaron la adherencia del asfalto y provocaron que la temperatura varíe constantemente.

Al mismo tiempo, al ser un trazado callejero que está notablemente encerrado entre paredes y muros, cada ráfaga de viento puede generar grandes dificultades para los pilotos, ya que esto hace que pierdan el control del monoplaza.

Uno de los sectores más afectados por dichas ráfagas fue la curva 4. Tras la reanudación de la sesión, Nico Hülkenberg chocó de frente contra las contenciones. A pesar de que pudo volver a boxes y continuar participando en la qualy, la bandera roja flameó por toda la pista porque quedó el alerón delantero de su Sauber en medio de la pista.

*El accidente de Hülkenberg en la curva 4

Antes del cierre de la Q1, los dos que tuvieron problemas en esa misma parte fueron Pierre Gasly y Franco Colapinto. El piloto francés no pudo controlar su Alpine, aunque logró meterse en la salida de seguridad.

Sin embargo, el argentino, que venía detrás de su compañero, no pudo ingresar en la escapada y, tras perder el control de la parte trasera de su monoplaza, impactó de forma vehemente contra los muros de la curva 4. En declaraciones después de la clasificación, ambos puntualizaron en las dificultades que presenta el A525 y cómo el viento los perjudicó antes de girar. “Al inicio de la última vuelta de la Q1, estaba por encima de mi delta, pero una fuerte ráfaga de viento en la curva 4 me hizo perder completamente la parte trasera y chocar contra el muro exterior”, expuso el argentino.

La segunda tanda comenzó en esta misma línea. Oliver Bearman rozó la pared al salir de la curva 2 y tuvo que detener su Haas en medio de la pista, en lo que fue la cuarta bandera roja hasta el momento de la sesión.

*El fuerte choque de Franco Colapinto

Por su parte, en la Q3 chocaron dos de los grandes pilotos de la grilla: Charles Leclerc y Oscar Piastri. El piloto de Ferrari, que venía de quedarse con la pole position en las últimas cuatro ediciones del GP de Azerbaiyán, se pegó de frente contra la contención de la curva 15. El monegasco bloqueó con sus neumáticos en la frenada y destrozó la parte delantera de su vehículo en el inicio de la tanda. Ni siquiera llegó a registrar un tiempo, lo que lo hará largar 10°.

Una vez que se reanudó la actividad en una pista que estaba siendo azotada por una leve llovizna, el que protagonizó un accidente fue el actual líder del Campeonato de Pilotos. El corredor australiano de McLaren se pasó notablemente en la frenada de la curva 3 y estrelló su auto contra el muro. Más allá de que Piastri pudo salir sin ningún problema, destrozó la trompa y la suspensión delantera derecha del monoplaza. Quedó ubicado 9° en la grilla.

*El accidente de Charles Leclerc en Bakú

Con todo este panorama, en una sesión de clasificación que duró casi dos horas, Max Verstappen se quedó con la pole position. El piloto de Red Bull registró su mejor tiempo en 1:41.117 y saldrá en el primer lugar en Bakú. No obstante, gracias a las banderas rojas provocadas por Leclerc y Piastri y las adversas condiciones de pista que se presentaron en la Q3, el neerlandés tendrá dos acompañantes que dieron una gran sorpresa en esta accidentada qualy: Carlos Sainz (Williams) largará segundo y Liam Lawson (Racing Bulls), tercero.

Por su parte, Lando Norris perdió una importante oportunidad para recortar puntos en la cima del Campeonato. El británico de McLaren, que se le presentó una notable chance tras el choque de Piastri (9°), partirá en la séptima posición después de rozar el muro en la curva 15. Vale aclarar que el australiano lidera en la tabla de la Fórmula 1 con una diferencia de 31 unidades sobre su compañero.

“Tuvimos un récord de SEIS banderas rojas en la clasificación”, indicó la cuenta oficial de la F1 tras repasar los seis incidentes que ocurrieron a lo largo de las tres tandas en el callejero de Bakú. Dos choques fueron en la curva 4 (Hülkenberg y Colapinto), mientras que los otros cuatro incidentes sucedieron en las curvas 1 (Albon), 2 (Bearman), 3 (Piastri) y 15 (Leclerc).

El Gran Premio de Azerbaiyán dará inicio el domingo a las 08:00 (hora argentina) y tendrá un total de 51 vueltas.

*El contundente golpe contra las contenciones de Oscar Piastri

LA GRILLA DE LARGADA DEL GP DE AZERBAIYÁN

Así quedó la grilla de largada del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se correrá en el circuito callejero de Bakú (Foto: @F1)