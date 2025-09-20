Deportes

El respaldo de Flavio Briatore a sus pilotos tras el choque de Colapinto y el despiste de Gasly en Bakú: “Teníamos que asumir algunos riesgos”

El jefe de Alpine se refirió a lo sucedido con sus dos pilotos en el cierre de la Q1 de la clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán

La Q1 de la clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán venía marcando un claro progreso en Alpine con respecto a las tandas de práctica. Franco Colapinto había mostrado un gran rendimiento que lo colocaba por delante de Pierre Gasly durante los segundos finales. Tras dos banderas rojas por accidentes de Alex Albon y Nico Hülkenberg, ambos A525 salieron con neumáticos medios para exprimir el rendimiento y buscar el paso a la Q2. Pero todo terminó de la manera menos esperada...

El francés se despistó en la curva 4 y debió meterse en la calle de escape para no accidentarse luego de bloquear. Detrás de él venía el argentino, quien se desconcentró al ver a su compañero: perdió el control de su monoplaza por el viento y terminó chocando en el giro. La cara de Flavio Briatore ante lo sucedido rápidamente captó la atención de la transmisión oficial.

Lejos de mostrar su enojo, el líder de la escudería con sede en Enstone respaldó el riesgo que asumieron sus corredores: “No ha sido un buen día para el equipo, con ambos coches fuera en la Q1. Esta pista nos ha resultado difícil y parecía que estábamos dando pequeños pasos adelante sesión tras sesión para mejorar nuestro paquete. Teníamos que asumir algunos riesgos si queríamos progresar en la clasificación y ambos pilotos han apretado al máximo en todas sus vueltas. Al final, las duras condiciones les han pasado factura, al igual que a otros pilotos durante la sesión”.

El directivo italiano de 75 años reconoció su decepción ante el resultado final, que tendrá a Gasly largando 19° y a Colapinto 16°. “En cualquier caso, no es el resultado que queríamos y tenemos que hacer algunas reparaciones antes de la carrera. Será una carrera difícil y, como mínimo, tenemos que aspirar a estar en condiciones de aprovechar cualquier circunstancia potencial”, expresó en declaraciones que repartió la prensa oficial de Alpine en la gacetilla tras la sesión.

El accidente de Franco Colapinto y el despiste de Pierre Gasly en Bakú

La referencia de Briatore es clara: fue una clasificación completamente atípica con seis banderas rojas entre las tres tandas y que terminó con Max Verstappen logrando la pole position en los últimos segundos de la Q3, aventajando por poco a Carlos Sainz y Liam Lawson, quienes quedaron segundo y tercero respectivamente. Precisamente los corredores de Williams y Racing Bulls sacaron rédito ante las interrupciones que hubo en la sesión final por los violentos choques de Charles Leclerc y Oscar Piastri. A estos hay que sumarles el incidente de Ollie Bearman en la Q2 que también detuvo la actividad.

En la gacetilla de prensa que repartió el equipo con sede en Enstone también hubo declaraciones de Colapinto y Gasly. “El coche ha respondido mucho mejor hoy y hemos dado un buen paso adelante con respecto a ayer. La primera tanda con neumáticos blandos en la clasificación ya pintaba mejor y estábamos en condiciones de pasar. Al inicio de la última vuelta de la Q1, estaba por encima de mi delta, pero una fuerte ráfaga de viento en la curva 4 me hizo perder completamente la parte trasera y chocar contra el muro exterior”, reconoció el argentino, en sintonía con el análisis que había hecho en la rueda de prensa tras la qualy.

“El viento suele ser un factor importante aquí, pero hoy lo ha sido aún más, con ráfagas que han sorprendido a muchos pilotos y provocado múltiples incidentes y paradas a lo largo de la clasificación. Es una pena que no pudiéramos completar la vuelta, ya que, por cómo se comportaba el coche, creo que teníamos muchas posibilidades de pasar a la Q2. También pido disculpas al equipo por el trabajo extra. Veamos qué es posible mañana, ya que esta carrera suele deparar muchas sorpresas”, afirmó el corredor de 22 años.

Gasly, quien previamente había aceptado que cometió un “error” durante el cierre de la Q1, expresó: “Hoy ha sido muy complicado con estos vientos tan fuertes. Pido disculpas al equipo por el error, que, independientemente de las condiciones, es culpa mía. Intenté frenar un poco más tarde en la curva 4 y, en cuanto frené, perdí la parte trasera y tuve que evitar la curva y seguir recto. Puede que me haya sorprendido una fuerte ráfaga de viento, pero es decepcionante no haber completado esa vuelta, ya que parecía que íbamos a pasar a la Q2″.

Al igual que Colapinto, destacó los avances que tuvo el monoplaza tras las prácticas y fijó sus objetivos para la carrera que este domingo iniciará desde las 8 de la mañana (hora Argentina). “Estaba mejorando y teníamos que arriesgarnos un poco para pasar. Intentaremos sacar algo de la carrera de mañana. El coche es difícil aquí, sobre todo a la hora de encontrar consistencia, y no nos sentimos cómodos. Lo daremos todo en la carrera y veremos qué podemos hacer para maximizar nuestro resultado final”, señaló.

