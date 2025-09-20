Franco Colapinto habló tras su accidente durante la clasificación en Bakú: “Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”

Como los propios pilotos habían anticipado en la previa, el circuito callejero de Bakú no está siendo el ideal para Alpine, que tuvo varios problemas para encontrar un buen rendimiento de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de este domingo. Tras un mal viernes, la actuación de Franco Colapinto parecía generar algo de entusiasmo dentro de los fanáticos de la escudería francesa al culminar en el puesto 15 en la FP3, con una buena diferencia sobre su compañero Pierre Gasly.

Sin embargo, en la clasificación, aunque nuevamente se ubicó por delante de su coequiper, el piloto argentino tuvo un choque con el muro en su último intento por avanzar a la Q2 y finalmente mañana largará desde la ubicación 16 (Gasly lo hará en la posición 19). Tras el accidente, el oriundo de Pilar pasó por la zona mixta y dejó sus sensaciones en la previa a la carrera en el circuito callejero de Bakú.

“Estoy bien, no me pasó nada”, dijo con el enojo lógico tras lo sucedido. Cuando le preguntaron si se había distraído por la bandera amarilla de su compañero en ese mismo sector, el argentino reconoció: “Sí, no sabía era bandera amarilla o blanca. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso”.

“Después, apenas giré en la curva, se giró de atrás y no sé si hubo viento, o algo. Muy raro todo. Mucha bronca porque venía haciendo buena vuelta. Venía bajando tres décimas esa vuelta. Más esas dos décimas que pared cuando toqué la pared en la última parte hubiera hecho un buen tiempo. Un poco triste porque sí que teníamos buen ritmo. Obviamente no para Q3, pero hubiésemos pasado a Q2 seguro”, reflexionó.

El argentino reconoció los problemas que tiene el A525 en el trazado callejero de Bakú y aclaró: “Un circuito que es complicado para nosotros. Creo que maximicé un poco lo que tenía... Una pena el no haber podido completarla. Hay que entender un poco lo que pasó porque fue un poco raro. Ahora hay que enfocarse en lo que viene mañana y tratar de hacer una buena carrera”.

Más allá del fastidio lógico por cerrar lo que venía siendo una buena clasificación con la imagen empañada del accidente, Franco destacó su rendimiento en el trazado callejero de Azerbaiyán a lo largo del viernes y el sábado. Fue más veloz que Gasly en dos prácticas y lo superó también en la clasificación: “Trato de no irme con esto de ahora. Trato de irme con la velocidad que tuve todo el día. Fui mucho más rápido y creo que estoy contento con lo que fuimos cambiando en el auto y siempre en estos circuitos, con tanto viento, esa posibilidad de que pase algo así es más grande”.

En ese marco, dejó una frase contundente: “Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar".

“Hay que seguir mejorando en detalles de algunas áreas que tenemos que progresar como equipo y yo como piloto. Pero hay pasos positivos y de las últimas cuatro clasificaciones, tres estuve muy firme. Dentro de todo lo malo, hay cosas positivas y cuando vengan otros circuitos vamos a estar más adelante”, reflexionó.

Además de los dos pilotos de Alpine, los otros deportistas que no superaron el primer corte fueron el Sauber de Nico Hulkenberg (17°), el Haas de Esteban Ocon (18°) y el Williams de Alex Albon (20°, tuvo un accidente al inicio de la clasificación).

El accidente de Franco Colapinto y el despiste de Pierre Gasly en Bakú

“No sé bien qué pasó en la pista, creo que hubo viento, y de golpe el auto se giró. Algo parecido a lo que le pasó a Pierre, solo que él estaba en la escapatoria y yo no podía ir por ese lado... Así que una pena estar muy cerca con los dos autos y que nos haya pasado exactamente lo mismo. Creo que hubo una ráfaga de viento o algo de eso. Me complicó la qualy, venía haciendo una buena vuelta", aseguró. Y agregó: “Obvio, había que arriesgar y creo que era el momento para hacerlo. Pero era algo impredecible, cuando hay esas rachas de viento tan fuerte, hoy había de 60 u 80 km/h de ráfaga. Te levantan el auto de atrás y te hace perder mucha downforce y te hace perder mucho”.

La jornada de clasificación estuvo marcada por múltiples banderas rojas. Antes del choque del argentino, Alex Albon y Nico Hülkenberg se accidentaron en la Q1. Durante la Q2, el que desató una bandera roja fue Ollie Bearman con su Haas. A lo largo de la Q3, Charles Leclerc protagonizó un violento accidente con su Ferrari que también obligó a detener la sesión. Cuando restaban 3 minutos de la última tanda se dio también el virulento choque de Oscar Piastri con su McLaren, que obligó a detener una vez más la actividad.

En diálogo con F1TV, Pierre Gasly habló sobre lo ocurrido: “Acabo de cometer un error, para ser sincero. Sin duda, las condiciones son complicadas. Ha habido mucho viento, sin duda, y ha sido muy irregular. Y... Sí, al final no he podido tomar la curva y he seguido recto. Lo siento por el equipo”.

El francés agregó: “Siempre es difícil pasar a la Q2, obviamente hay que arriesgar mucho. Es decepcionante. No poder cerrar esa vuelta... porque estaba mejorando más de lo que podía imaginar. Creo que podemos intentarlo y ver qué sale de la carrera. Quiero decir, el coche es extremadamente difícil de conducir en esta pista con todos los botes. Es difícil conseguir un tiempo y una sensación consistente. Realmente ha sido así y trataremos de hacer lo mejor mañana".

Colapinto también tuvo una entrevista con el canal oficial de la Fórmula 1 y aclaró: “Creo que tuvimos un problema similar, perdimos la parte trasera de forma bastante agresiva. Por supuesto, no pude adelantar porque él estaba ahí (Gasly en la escapatoria). Siempre es complicado cuando tienes un coche delante... por supuesto, pierdes un poco la concentración. Ya sabes, cuando te da ese fuerte viento en la parte trasera, el coche se desliza y no hay mucho que puedas hacer cuando estás empujando tan fuerte. Era muy impredecible y difícil de manejar".

Ante la transmisión de la F1, reconoció: “Es una pena, estaba haciendo una buena vuelta, empujando fuerte y simplemente perdí. Son cosas que pasan, pero también es un circuito lleno de curvas lentas y rectas largas. Y bueno, nuestro coche no es fuerte. Realmente estoy dando buenos pasos con nuestro rendimiento, nuestro ritmo y ese ritmo está llegando. Sé que cuando llegue el buen circuito para nosotros, será mejor. Intentaremos hacer una buena carrera".