Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares para el estreno como la 11ª escudería de la Fórmula 1

El video de presentación de Cadillac antes del anuncio

Una de los grandes interrogantes para la temporada 2026 de la Fórmula 1 quedó formalmente resuelto este martes: Cadillac confirmó a Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez como su dupla titular de pilotos de cara a lo que será su estreno como la 11ª escudería de la Máxima.

Si bien ya era un secreto a voces, el flamante equipo de F1 oficializó en las últimas horas el desembarco de los dos corredores experimentados: entre el mexicano y el finlandés acumulan 527 participaciones en Grandes Premios y 16 victorias.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”, expreso Graeme Lowdon, el flamante jefe del equipo que en el pasado fue el líder en la F1 de la escudería Virgin/Marussia/Manor.

Noticia en desarrollo...