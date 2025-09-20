El guiño de Lando Norris para Colapinto tras analizar el choque que sufrió el argentino en Bakú

Lando Norris habló sobre los accidentes en Bakú y puntualizó en el golpe de Colapinto (REUTERS/Leonhard Foeger)

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán marcó un récord al ser la sesión con más banderas rojas de la historia de la Fórmula 1. Seis pilotos protagonizaron un accidente y hubo dos curvas puntuales en las calles de Bakú que generaron un fuerte dolor de cabeza: la 4 y la 15. Lando Norris, que rozó contra las contenciones en esta última y perdió la chance de encabezar la grilla, hizo hincapié en los choques de la Qualy y respaldó a Franco Colapinto, al mismo tiempo en el que puntualizó en el fuerte viento que complicó a todos los participantes.

Con una pista que contaba con condiciones adversas por las lloviznas que complicaban la adherencia del asfalto, las ráfagas de viento fueron un factor trascendental en los accidentes en pista. Principalmente en el del corredor argentino de Alpine en la curva 4, donde su compañero Pierre Gasly sufrió el mismo fenómeno.

“Es increíble. Ojalá todos pudieran entender lo difícil que fue con el viento. Diría que la mitad de los accidentes que vieron hoy probablemente se debieron al viento”, comentó Lando Norris sobre las dificultades en el trazado urbano de Bakú, en declaraciones recogidas por el portal especializado Motorsport.

En esta misma línea, hizo principal mención a cuarto córner, en el que se estrelló Franco: “En la curva 4, donde Colapinto se salió, mucha gente bloqueó. Parece una de las peores curvas que he corrido en mi vida, simplemente por los vientos de cola de 50 km/h. Y en la siguiente vuelta, puede que solo sean 10 km/h, y piensas: ‘Ay, puedo ir un poco más rápido’. En la siguiente vuelta vas más rápido, y te estrellas contra el muro”.

*El accidente de Colapinto en la curva 4

“No sé bien qué pasó en la pista, creo que hubo viento, y de golpe el auto se giró. Algo parecido a lo que le pasó a Pierre, solo que él estaba en la escapatoria y yo no podía ir por ese lado... Así que una pena estar muy cerca con los dos autos y que nos haya pasado exactamente lo mismo. Creo que hubo una ráfaga de viento o algo de eso. Obvio, había que arriesgar y creo que era el momento para hacerlo. Pero era algo impredecible, cuando hay esas rachas de viento tan fuerte, hoy había de 60 u 80 km/h de ráfaga. Te levantan el auto de atrás y te hace perder mucha downforce y te hace perder mucho”, comentó Colapinto sobre su accidente, puntualizando en el viento.

A lo largo de la sesión, Nico Hülkenberg también se estrelló contra las contenciones en la curva 4, aunque pudo regresar con su Sauber a boxes. Al alemán se le sumó Isack Hadjar (Racing Bulls) y el mencionado caso de los pilotos de Alpine que tuvieron dificultades en cuestión de segundos. Por su parte, Oscar Piastri (McLaren) se chocó en el córner antecesor a dicha zona.

La otra curva que generó un problema para la mayoría de los pilotos fue la 15. A lo largo del fin de semana hubo corredores que rozaron la pared de la curva, aunque pudieron seguir sin problemas. Sin embargo, Charles Leclerc protagonizó un brutal golpe en el que destrozó su Ferrari en la Q3.

*El resumen de la caótica clasificación en Bakú

De hecho, los choques de Leclerc y Piastri, sumado a las complicadas condiciones de pista, fueron claves para el séptimo lugar que concretó Lando Norris en la clasificación del GP de Azerbaiyán.

“Las condiciones eran complicadas, salí primero a pista y, al final, fue la decisión equivocada. Así que a veces te favorece, a veces no. Probablemente, lo habría sido si no hubiera empezado a lloviznar de nuevo antes del último intento. Pero salir primero no fue la decisión correcta. La oportunidad de ir por la pole está ahí cada fin de semana. Intento hacerlo siempre, y hoy tuve más problemas porque no tomamos la mejor decisión. Pero eso solo se puede decir a posteriori, no en ese momento”, analizó.

Cabe aclarar que, ante el choque de Piastri en la Q3 que lo obligaba a salir en el noveno puesto, Norris tenía una oportunidad de oro para recortar puntos en la cima del Campeonato. A la hora de cronometrar su mejor tiempo, el británico de McLaren tocó el muro de la curva 15 y perdió décimas claves para subir posiciones. Vale aclarar que el australiano lidera en la tabla de la Fórmula 1 con una diferencia de 31 unidades sobre su compañero.

“Salir en el pelotón sigue siendo bueno para nosotros. Creo que no tendremos el ritmo para vencer a Max (Verstappen). Ha sido rápido todo el fin de semana y pueden ganar fácilmente en Monza, y de nuevo aquí. Así que no sé qué decir de la victoria, pero intentaremos luchar por el podio. Hay bastantes coches delante que probablemente estén un poco fuera de su posición habitual, pero la vuelta de Carlos fue muy buena. Y no es una pista fácil de adelantar”, argumentó Norris sobre lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán, que dará inicio a las 08:00 (hora argentina) del domingo.