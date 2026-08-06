Narcomenudeo y robo de motocicletas: las hipótesis detrás de la masacre que dejó seis muertos en Olanchito, Honduras

Seis personas murieron tras un ataque armado registrado en la colonia Murillo Soto de Olanchito. (FOTO: Diario Tiempo)

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Una presunta disputa vinculada con actividades ilícitas figura entre las principales hipótesis de la masacre que dejó seis personas muertas en Olanchito, Yoro, mientras la Policía investiga posibles conexiones con el narcomenudeo y el robo y desmantelamiento de motocicletas.

El ataque ocurrió durante la noche del martes en una vivienda ubicada en la colonia Murillo Soto, donde varias personas se encontraban reunidas cuando sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra los presentes.

Las víctimas fueron identificadas como Santos Lanza, de aproximadamente 40 años; Enrique Lanza, de 38; Carlos Lanza, de 27; Denis Manuel Becerra; Brayan Salgado Ruíz; y Dailin Bonilla, una joven de 19 años y madre de tres hijos.

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Víctimas pertenecían a una misma familia

El jefe policial de Tocoa, Colón, Lorenzo Lara, informó que las seis víctimas tenían vínculos familiares. Entre los fallecidos había hermanos, hijos y una nuera, según explicó el funcionario.

“Lamentablemente, tuvimos la pérdida de estos ciudadanos hondureños. Todos ellos son familia: hermanos, una nuera e hijos”, declaró Lara al referirse a las primeras investigaciones desarrolladas después del ataque.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos personas murieron dentro de la vivienda, mientras que otras cuatro fueron trasladadas gravemente heridas hacia un centro asistencial.

Pese a los esfuerzos realizados para atenderlas, las cuatro personas posteriormente fallecieron, elevando a seis el número de víctimas mortales.

Las autoridades informaron que las víctimas pertenecían a un mismo núcleo familiar. (FOTO: Diario Tiempo)

Una de las líneas de investigación que ha tomado fuerza está relacionada con una posible disputa entre estructuras vinculadas con la venta de drogas al menudeo.

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El director de Comunicaciones de la Policía Nacional, Wilber Mayes, indicó que las autoridades investigan posibles conflictos relacionados con actividades ilícitas que presuntamente se desarrollaban en el inmueble donde ocurrió el ataque.

Según la información policial, las autoridades ya habían realizado anteriormente un allanamiento en la vivienda debido a denuncias que la vinculaban con presuntas actividades ilegales.

No obstante, las investigaciones continúan y corresponderá a las autoridades establecer si esos antecedentes están directamente relacionados con la masacre.

Robo y desmantelamiento de motocicletas, otra línea investigativa

Las pesquisas también contemplan una segunda hipótesis vinculada con el robo y posterior desmantelamiento de motocicletas.

Lara aseguró que existían denuncias según las cuales en el inmueble presuntamente se realizaban actividades relacionadas con vehículos robados.

“Tenemos denuncias de que en esa vivienda, aparte del narcomenudeo, se dedicaban a desmantelar motocicletas y después las vendían por partes”, señaló el jefe policial.

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Estos elementos han llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de que el ataque responda a una disputa entre grupos criminales, aunque hasta ahora ninguna de las hipótesis ha sido confirmada como el móvil definitivo.

La Policía Nacional mantiene diferentes líneas de investigación para determinar el móvil de la masacre. (FOTO: Diario Tiempo)

La Policía Nacional mantiene desplegadas operaciones para identificar y capturar a las personas que participaron en el ataque, al mismo tiempo que los investigadores recopilan información para reconstruir lo sucedido.

Las autoridades deberán determinar cuántas personas participaron directamente en el crimen, establecer la ruta utilizada para escapar e identificar posibles vínculos entre los atacantes y las víctimas.

Mientras avanzan las diligencias, el crimen ha provocado consternación entre familiares y habitantes de Olanchito, especialmente por tratarse de seis integrantes de un mismo núcleo familiar.

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La investigación permanece abierta y las autoridades han insistido en que las referencias al narcomenudeo, robo y desmantelamiento de motocicletas constituyen por ahora líneas investigativas que deberán ser confirmadas mediante las evidencias recopiladas en el caso.