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La lección de inclusión de un atleta sordo que inspiró a República Dominicana durante Santo Domingo 2026

Christopher Melenciano demostró que el silencio no frena el talento al sumar una medalla de oro junto a su equipo de relevo, consolidando una trayectoria que trasciende barreras y reescribe la historia de la inclusión en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Christopher Melenciano ganó a su equipo la medalla de oro con República Dominicana en el relevo mixto 4x400 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Cortesía: Santo Domingo 2026)
Christopher Melenciano ganó a su equipo la medalla de oro con República Dominicana en el relevo mixto 4x400 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Cortesía: Santo Domingo 2026)
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En un Estadio Olímpico vibrando con un público emocionado, el viento pareció detenerse por un segundo durante la prueba de relevo mixto 4x400 metros. Christopher Melenciano, con la mirada fija en su compañera y el testigo recibido de Anabel Medina apretado firmemente en la mano, no necesitaba escuchar el estruendo en las gradas para sentirlo. Lo percibía en la vibración del suelo, en la aceleración del pulso y en el eco de una vida entera desafiando lo imposible.

Con una zancada potente y una determinación inquebrantable, Christopher corrió y le entregó el testigo a Marileidy Paulino para que culminara la carrera y sellara la victoria del cuarteto dominicano, integrado también por Erick Sánchez, consagrándose con la medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Aquel cruce por la línea de meta no fue solo la coronación de un equipo dominador; fue la alegría de un atleta sordo que ha transformado el silencio en su mayor fortaleza.

Ver a Christopher recibir el metal dorado en la final del 4x400 en Santo Domingo 2026 reafirma que el alto rendimiento y la inclusión coexisten cuando hay oportunidades reales.

Marileidy Paulino (2-i), Christopher Melenciano (i), Anabel Medina (2-d) y Erick Sánchez de República Dominicana posan luego de ganar la final de relevos 4x400 m mixto este lunes, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo. (EFE/ Orlando Barría)
Marileidy Paulino (2-i), Christopher Melenciano (i), Anabel Medina (2-d) y Erick Sánchez de República Dominicana posan luego de ganar la final de relevos 4x400 m mixto este lunes, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo. (EFE/ Orlando Barría)

Del béisbol al atletismo

Christopher nació para desafiar los pronósticos. Originario del popular sector de Ensanche Capotillo, en Santo Domingo, su amor por el deporte despertó a los 13 años al ver a su madre practicar boxeo. Como todo niño en Quisqueya, primero intentó jugar béisbol, pero la falta de inclusión y las barreras para los atletas sordos lo apartaron de los diamantes.

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Fue entonces cuando el exministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, detectó su talento natural para la velocidad y lo impulsó a probar en el atletismo, midiéndose y venciendo a corredores de distintas provincias. Sin embargo, el escepticismo siempre estuvo presente.

Hay muchos atletas oyentes y yo soy el único sordo. Muchas personas creen que no puedo por mi discapacidad, que cómo puedo ser atleta o cómo puedo ganar medallas, ¡pero claro que puedo! Puedo viajar a otros países y competir al mismo nivel”, afirmó Christopher en una entrevista concedida al medio ESPN Digital.

Esa fe en su potencial dio sus frutos en mayo de 2022, cuando la República Dominicana debutó en los Juegos Sordolímpicos en Brasil. Apoyado únicamente en su disciplina y gallardía, Melenciano rompió todas las predicciones al ganar la medalla de oro en los 200 metros planos y la de plata en los 400 metros, convirtiéndose en el primer atleta sordo en la historia del país en lograr un podio internacional de esa magnitud.

En 2022, Christopher Melenciano fue el primer dominicano con discapacidad auditiva en ganar medallas en unos Juegos Sordolímpicos. (Cortesía: Santo Domingo 2026)
En 2022, Christopher Melenciano fue el primer dominicano con discapacidad auditiva en ganar medallas en unos Juegos Sordolímpicos. (Cortesía: Santo Domingo 2026)

Hoy, el niño de Capotillo que no pudo jugar béisbol por ser sordo es campeón centroamericano y caribeño. Su historia no se mide solo en metales dorados o récords cronometrados, sino en la voz que le ha dado a miles de personas que aprendieron a soñar en grande a través de él.

Su medalla de oro queda como un recordatorio permanente: cuando se derriban los prejuicios, el silencio también es capaz de hacer retumbar a toda dominicana y región.

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