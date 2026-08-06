La Policía Nacional incauta armas y máquinas tragamonedas en un operativo en República Dominicana

Imagen de referencia. La Vega, la Policía Nacional ocupó una escopeta calibre 12, cartuchos, un kit para arma de fuego y un cargador sin documentación legal./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Policía Nacional de República Dominicana realizó en las últimas horas un operativo en La Vega que resultó en la incautación de armas de fuego, máquinas tragamonedas y armas blancas, según informó Diego Pesqueira, vocero de la institución. La acción, coordinada entre la Subdirección Regional de Inteligencia (DINTEL), el Ministerio Público y la Policía Preventiva, forma parte de las estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana en distintos sectores de la provincia.

Durante el allanamiento principal, los agentes ingresaron a una vivienda vinculada a dos personas que no se encontraban en el lugar al momento de la intervención. En esa residencia, la policía ocupó una escopeta calibre 12, marca Maverick by Mossberg, cinco cartuchos, un kit para arma de fuego y un cargador con capacidad para 30 cápsulas, ninguno de los cuales contaba con la documentación legal requerida. Pesqueira detalló que estos elementos fueron hallados en el marco de investigaciones sobre la proliferación de armas ilegales en la región.

PUBLICIDAD

En simultáneo, la Policía Nacional desplegó operativos preventivos en sectores como María Auxiliadora, Las Maras, Cutupú y Las Carmelitas, donde los agentes incautaron cuatro máquinas tragamonedas que operaban de manera ilegal en comercios. Además, se retiraron de circulación diez armas blancas halladas en estos establecimientos y en la vía pública, en acciones orientadas a prevenir delitos y proteger la convivencia pacífica.

Imágenes del material incautado durante un operativo de la Dirección Central de Inteligencia en La Vega. Se exhiben armas de fuego, machetes, cuchillos y varias máquinas tragamonedas./ (Redes de Diego Pesqueira)

Las evidencias incautadas fueron puestas bajo control del Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes. Diego Pesqueira subrayó que la colaboración interinstitucional y el enfoque preventivo resultan esenciales para mantener el orden y la seguridad en la provincia.

PUBLICIDAD

La operación se produce en un contexto de intensificación de los controles policiales en República Dominicana, donde las autoridades han reforzado los allanamientos y las labores de inteligencia para combatir el crimen organizado y los delitos relacionados con armas y juegos de azar ilegales. Según datos recientes recogidos por Diario Libre, en días previos agentes de la Dirección General de Migración (DGM) y otras dependencias de seguridad han ejecutado operativos en varias provincias, incluyendo La Vega, con resultados en la detención de personas indocumentadas y la incautación de bienes ilegales.

Además, la DGM reportó la aprehensión de 946 extranjeros en condición migratoria irregular y la deportación de 907 personas en distintos operativos realizados en la última semana en coordinación con el Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT). Las operaciones de interdicción han abarcado provincias como Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y otras, según informó Diario Libre.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional realizó un operativo en La Vega e incautó armas de fuego, máquinas tragamonedas y armas blancas./ (Redes Diego Pesqueira)

Fuentes institucionales destacan que la intervención en La Vega responde al aumento de denuncias vinculadas a la circulación de armas ilegales y a la proliferación de máquinas de juego sin autorización. La Policía Nacional indicó que se mantendrán los operativos de inteligencia y prevención en la provincia, con especial atención a la actuación coordinada entre las diferentes áreas del cuerpo policial y el Ministerio Público.

En los procedimientos recientes, las autoridades han priorizado el retiro de armas y objetos peligrosos de la circulación, así como la clausura de establecimientos que alojan actividades ilícitas. De acuerdo con Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, las acciones buscan “preservar el orden y la convivencia pacífica” en las distintas comunidades intervenidas.

PUBLICIDAD

El material decomisado, incluidas las armas de fuego, las máquinas tragamonedas y las armas blancas, permanece bajo custodia judicial mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades han reiterado su compromiso con el combate frontal a las redes delictivas y con el refuerzo de la seguridad en La Vega y otras zonas del país, en línea con las directrices del gobierno dominicano para reducir los índices de criminalidad.