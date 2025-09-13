Dibu Martínez reapareció en el Aston Villa tras su frustrada venta y salvó al equipo de la derrota con dos atajadas fenomenales

Aston Villa transita un complicado momento en la Premier League y el regreso de Emiliano Martínez a los tres palos fue la mejor noticia que pudo recibir. Los Villanos están en los puestos de descenso en este arranque de año, no anotaron goles en las cuatro fechas que disputaron por el certamen y sumaron su segundo punto este sábado en el Hill Dickinson Stadium tras empatar 0-0 con el Everton gracias a la magnífica actuación del arquero argentino.

El Dibu apareció como titular por segunda vez en el año y fue clave con varias atajadas que sostuvieron el cero en su portería. Ya a los 7 minutos, el ex Manchester City Jack Grealish sacó un preciso centro que encontró un cabezazo letal de Beto que Martínez sacó del ángulo. Sin embargo, aunque no fue necesario revisarla, en caso de terminar en gol podría haber sido anulada la jugada por un posible fuera de juego.

Apenas un rato más tarde, tuvo una de las atajadas más destacadas del día: Grealish se encontró con la pelota en la puerta del área y sacó una volea rasante que encontró al arquero a contrapierna, pero con la capacidad de reacción justa para ubicar su pierna derecha para despejar el tiro.

En el complemento, tras un peligroso rebote que quedó corto en el área tras un centro de Kiernan Dewsbury-Hall que lo obligó a trabajar de más, tuvo otra intervención fundamental: a los 71 minutos, Grealish otra vez sacó un preciso centro que encontró un cabezazo limpio de Michael Keane en el corazón del área. Dibu sacó un manotazo para sostener el cero en su arco.

Tras el empate sin goles en el debut ante Newcastle como local, la derrota por la mínima contra Brentford y la dura caída ante Crystal Palace, el Aston Villa suma dos puntos en la Premier League: es el único equipo de los 20 que no marcó goles hasta acá y figura 19°, apenas por delante del Wolverhampton que perdió sus cuatro apariciones.

Este juego dio por finalizado de manera formal la novela del mercado de pases que protagonizó Martínez. El arquero de 33 años se había retirado entre lágrimas del último partido de la temporada pasada porque la situación financiera del Aston Villa hacía suponer que iba a ser uno de los vendidos para descomprimir la tesorería. Sin embargo, las negociaciones se dilataron a punto tal que mantuvo tratativas para emigrar al Manchester United hasta la última hora del cierre del mercado de pases: los Diablos Rojos finalmente ficharon a Senne Lammens para cubrir los tres palos.

Durante ese lapso, el Dibu faltó al primer duelo de la Premier League porque arrastraba una sanción de la temporada pasada, pero fue titular en la segunda jornada que terminó con una derrota 0-1 con Brentford en el Gtech Community Stadium.

El arco de los Villanos en la tercera fecha tuvo nuevamente al francés Marco Bizot, quien llegó en este mercado para cubrir una hipotética salida del argentino. El detalle es que Martínez quedó marginado del choque contra Crystal Palace –que terminó con una dura goleada 0 a 3– porque se presumía que tenía cerrado su traspaso al United. En ese contexto, el DT Unai Emery había tenido una respuesta que generó polémica cuando le preguntaron por el Dibu.

Las horas pasaron, Martínez viajó a la Argentina para atajar en la Selección durante la goleada 3-0 sobre Venezuela y en la caída 0-1 contra Ecuador, y antes de su regreso recibió un mimo tanto de su club como del entrenador: “Que Emiliano Martínez se quede es una buena noticia. Estoy muy contento. Para mí es el mejor arquero del mundo y su compromiso con el Aston Villa es enorme. Siempre entrena al máximo e intenta transmitir buenos mensajes. Respeta al Aston Villa y eso no cambia”, dijo Emery antes del juego contra Everton de este sábado.

* La ovación de los fanáticos del Aston Villa al Dibu Martínez

Si bien ya había sumado una presentación formal en las anteriores tres fechas del torneo, esta cuarta jornada de la Premier League marcó el inicio definitivo de su sexta temporada en el Aston Villa teniendo en cuenta que arribó en septiembre del 2020 al club proveniente del Arsenal.

En su primera Premier League como Villano, Martínez fue el tercer arquero que más veces mantuvo su arco en cero: 15 vallas invictas en 38 apariciones y recibió en total 46 tantos durante la temporada 2020/21, ubicándose detrás del brasileño Ederson del Manchester City (19 vallas invictas) y del senegalés Édouard Mendy (16 vallas invictas).

Luego tuvo 11 vallas invictas en 36 juegos y 48 goles recibidos en la 2021/22, otros 11 arcos en cero en 36 apariciones (38 goles le anotaron) en la 2022/23, 8 vallas invictas en 34 encuentros (48 goles recibidos) en la 2023/24 y otros 8 encuentros en cero durante 37 partidos (45 goles le hicieron) a lo largo del calendario 2024/25.

La agenda del 2025/26 para Aston Villa incluirá también apariciones en la FA Cup a inicios del próximo año y la Carabao Cup, donde enfrentará este martes al Brentford por la tercera ronda del certamen. Además, será uno de los animadores de la Europa League donde deberá enfrentar a Bologna de Italia (Local), Feyenoord de Países Bajos (Visitante), Go Ahead Eagles de Países Bajos (V), Maccabi Tel Aviv (L), Young Boys de Suiza (L), Basel de Suiza (V), Fenerbahçe de Turquía (V) y Red Bull Salzburgo de Austria (L).

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE