La extraña respuesta del DT del Aston Villa cuando le preguntaron por la ausencia de Dibu Martínez y su posible pase al United

La extraña reacción del DT del Aston Villa cuando le preguntaron por Dibu Martínez

El futuro del arco del Manchester United se encuentra en el centro de la atención en la Premier League durante las últimas horas del mercado de transferencias, ya que el club de Old Trafford ha logrado un acuerdo personal con Emiliano Martínez, según confirmó el periodista Fabrizio Romano. La definición de su traspaso depende ahora de las negociaciones finales entre el United y el Aston Villa, mientras la directiva inglesa busca resolver la situación antes del cierre del mercado, previsto para el lunes 1 de septiembre.

Los de Birmingham no contaron con Dibu en la derrota de este domingo 3-0 como local ante Crystal Palace. Con las negociaciones en curso, pese a que el argentino se hallaba citado, el entrenador Unai Emery optó por no utilizarlo: en su lugar atajó Marco Bizot. Jean Philippe Mateta, Marc Ghehi e Ismaila Sarr anotaron para la visita, que le aplicaron otro duro golpe a los Villanos, que acumulan dos caídas y un empate y aparecen anteúltimos en la tabla de la Premier League.

El neerlandés no pudo impedir el tropiezo y las dudas sobre el porvenir del guardameta albiceleste quedó en el centro de la escena. En la nota post partido, la cronista de la TV oficial mantuvo un curioso diálogo con el español Emery, quien intentó no dar a conocer su opinión sobre la operación en ciernes, aunque su actitud parece marcar que no está de acuerdo con perder a su gran figura.

-No estuvo Emiliano Martínez en la escuadra esta noche. ¿Por qué fue eso?

-Bizot. Marco Bizot.

-¿Dónde está Emiliano Martínez?

-Marco Bizot.

-¿Será tu arquero en el futuro?

-Marco Bizot. El tiempo terminó.

La urgencia del Manchester United por reforzar su arco se intensificó tras un inicio de temporada irregular y la reciente eliminación de la Copa de la Liga. Las actuaciones de André Onana y las dudas alrededor de su suplente, Altay Bayindir, han sido objeto de cuestionamientos, especialmente después de la derrota ante el Grimsby Town de la Cuarta División, tras la que Onana fue criticado por su desempeño tanto en los goles recibidos como en la definición por penales. Esta situación llevó al club a reactivar las conversaciones con el Aston Villa por el fichaje de Martínez, según información publicada por The Sun y ratificada por Romano.

Unai Emery y Dibu Martínez: el DT siempre lo consideró una de sus máximas figuras

El interés del United por el arquero argentino no es nuevo. La directiva ya había intentado avanzar en su contratación durante el verano europeo, pero las negociaciones se estancaron debido a diferencias en las condiciones contractuales y salariales.

La posible salida de Martínez representaría una pérdida significativa para el equipo dirigido por Unai Emery, quien considera al arquero argentino una pieza fundamental de su proyecto. En el inicio de la temporada, Martínez no jugó el primer partido de liga ante el Newcastle por sanción, pero regresó como titular en la derrota frente al Brentford.

Por lo pronto, Dibu, de 32 años, se sumará a los trabajos de la selección argentina, dado que fue citado por el entrenador Lionel Scaloni de cara a los dos últimos encuentros de las Eliminatorias sudamericanas: el jueves 4 ante Venezuela en el Monumental, y el martes 9, contra Ecuador, en Quito. El campeón del mundo ya se garantizó el pasaje para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como líder del certamen clasificatorio.