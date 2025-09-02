El posteo del Aston Villa para Dibu Martínez tras su frustrado pase al Manchester United y el detrás de escena de la trunca negociación

Dibu Martínez continuará en Aston Villa (Reuters/Matthew Childs)

La historia en el mercado de pases no terminó bien, al menos para un Emiliano Martinez que deseaba cambiar de aire e ir por un desafío más grande a punto de cumplir sus 33 años. La ventana de verano europeo cerró este 1° de septiembre y finalmente Manchester United, que tenía al argentino como una de las opciones, desistió de su contratación. Además, el Dibu descartó un ofrecimiento del fútbol turco y permanecerá en Aston Villa.

Los Diablos Rojos finalmente no presentaron oferta por el arquero argentino y se inclinaron por la otra opción que tenían a disposición, el belga Senne Lammens, del Royal Antwerp. “Manchester United fichará a uno solo, no a ambos. Lammens puede ir al Aston Villa y entonces Emi Martínez a Manchester United. Pero, si Lammens va al United, hay que ver qué pasa con el futuro de Martínez”, había declarado el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, en diálogo con el streamer Francesco Porzio. Además, el reportero italiano informó que Jadon Sancho podía entrar en la operación, aunque finalmente el delantero inglés fue fichado por los Villanos de forma paralela a la tratativa por Dibu Martínez.

Caído el pase, Fabrizio Romano informó en su cuenta de X: “El Manchester United, el Aston Villa y el equipo de Martínez declinaron hacer comentarios. El Aston Villa está contento de continuar con Emi Martínez esta temporada, ya que no se esperaba su salida tras el traspaso al Manchester United. A Martínez no le entusiasma la idea de fichar por la liga turca y está dispuesto a quedarse en el Villa. El Manchester United inició conversaciones, pero nunca envió una oferta oficial”. La referencia fue para el interés del Galatasaray de Turquía, un destino que el ex Arsenal descartó ya que entendía que era un retroceso en su carrera.

“Feliz cumpleaños, Emi”, fue el posteo que le dedicó la cuenta oficial del Aston Villa al Dibu Martínez en las redes sociales. En el día de su aniversario número 33, en vísperas de afrontaron los últimos dos partidos con la selección argentina por Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026, los Villanos saludaron a su capitán a la espera de que se reintegre al trabajo bajo la tutela de Unai Emery.

Desde el medio norteamericano The Athletic también hicieron una referencia al fichaje frustrado de Emiliano Martínez: “Emiliano Martínez pasó el último día de transferencias en el campo de entrenamiento del Aston Villa, Bodymoor Heath, esperando una llamada sobre su traspaso al Manchester United que nunca llegó. El portero del Aston Villa, de 32 años, no había ocultado su deseo de mudarse a Old Trafford este verano e incluso le pidió a su compañero de selección argentina, el defensa del United, Lisandro Martínez, que intentara defenderlo ante la gente del United, lo cual hizo debidamente”.

Se añadió que el Dibu había mantenido diálogo entre junio y julio con el entrenador del United, Rubén Amorim, aunque las partes quedaron en no ventilar esas cuestiones. Los mancunianos sondearon a los de Birmingham por una cesión, pero nunca bajaron la oferta formalmente. A poco de que sonara la chicharra del final del mercado, el United acordó la contratación de Senne Lammens, diez años menor, con un perfil distinto al de Martínez y con potencial para pelearle el puesto al cuestionado André Onana y Altay Bayindir.

El Dibu Martínez permanecerá una temporada más en Aston Villa (REUTERS/Chris Radburn)

“El traspaso de Martínez también parecía muy difícil en términos puramente financieros. Ya gana más que Onana según su contrato firmado el verano pasado, vigente hasta 2029, y el Villa habría exigido una tarifa de traspaso superior a los 30 millones de libras. Martínez finalmente abandonó el campo de entrenamiento del Villa para volar a Argentina y unirse a la selección de Lionel Scaloni antes de los partidos de clasificación para el Mundial contra Venezuela y Ecuador”, sentenciaron en The Athletic.

El arquero argentino seguirá en Aston Villa a pesar de que entendía que este era el mercado de pases que marcaría su salida del club de Birmingham. De hecho, el marplatense estaba suspendido para la primera fecha de la temporada y actuó en la segunda (derrota 1-0 ante Brentford), mientras que no fue convocado para la última presentación ante Crystal Palace (caída 3-0).

En su arribo a Argentina, decidió no tomar contacto con la prensa y eludir a los periodistas que querían consultarle por su futuro (ingresó por una puerta privada). El equipo dirigido por Lionel Scaloni se entrenará mañana y pasado en turno tarde, mientras que chocará contra Venezuela el jueves desde las 20:30 en el estadio Monumental.