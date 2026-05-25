Asesinan a abogada en Honduras y se reaviva preocupación por violencia contra profesionales del derecho

El suceso se da en medio de una serie de crímenes que han alarmado a comunidades y organizaciones defensoras de derechos, quienes piden reforzar las estrategias de prevención y esclarecimiento de los hechos. (Cortesía)

La abogada Yesenia Molina fue asesinada la noche del lunes dentro de su vivienda en la comunidad de Quebrada de Arena, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, Honduras.

La Policía Nacional acordonó la escena y Medicina Forense hizo el levantamiento del cuerpo. Hasta ahora, las autoridades no informaron el móvil ni identificaron sospechosos.

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Según información preliminar conocida por la Policía Nacional de Honduras, hombres no identificados ingresaron a la casa de la profesional del derecho y la atacaron en el interior del inmueble. Molina murió en el lugar.

El caso quedó bajo investigación. Fuentes policiales señalaron que no descartan ninguna línea mientras avanzan las diligencias para reconstruir la secuencia del ataque.

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Avances e investigación

Agentes de la Policía Nacional de Honduras preservaron la escena y comenzaron las primeras actuaciones, de acuerdo con el informe inicial citado por fuentes policiales. Peritos recolectaron indicios para incorporarlos a la investigación.

Un perito forense con guante azul de nitrilo recolecta una pequeña pieza de evidencia en una bolsa, marcada con el número 1, en una escena del crimen rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico y los procedimientos de rigor. El Ministerio Público, según fuentes de la institución, prepara diligencias para profundizar en el caso, sin que por ahora se haya comunicado una hipótesis oficial.

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Violencia contra la mujer

El asesinato de Molina se registró en un contexto de violencia sostenida en el departamento de Colón. Autoridades regionales de seguridad informaron un aumento de agresiones contra mujeres en esa zona.

Con este caso, ya suman al menos 12 mujeres asesinadas en lo que va de 2025 en Colón, según datos preliminares de registros regionales de seguridad citados por fuentes locales.

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Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres advirtieron sobre la continua ola de violencia de género en Honduras y reclamaron medidas de prevención y mejora en la investigación de estos crímenes, de acuerdo con pronunciamientos difundidos tras el ataque.

En el plano local, familiares y vecinos de Quebrada de Arena exigieron justicia e investigación para identificar y capturar a los responsables, según relataron pobladores de la comunidad.

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Asociaciones del sector legal manifestaron en ocasiones anteriores preocupación por los riesgos que afrontan abogados, jueces y operadores de justicia, en un escenario de amenazas y hechos violentos, según comunicaciones de entidades gremiales.

Organizaciones feministas alertan que en Honduras ocurre una muerte violenta de mujer cada 30 horas. (FOTO: Blogs UNAH)

Crímenes bajo impunidad

Fuentes vinculadas al sector judicial y de seguridad indicaron que no existe un registro único, oficial y actualizado que consolide el número de abogados asesinados en 2025, debido a la dispersión de datos entre instituciones estatales y publicaciones periodísticas.

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La Policía Nacional no brindó hasta el momento más detalles sobre avances en la identificación de los atacantes.

En términos generales, Honduras continúa registrando niveles elevados de violencia contra distintos sectores de la población.

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En el caso del gremio jurídico, aunque no existe una base oficial única y consolidada que precise con exactitud cuántos abogados han sido asesinados en los últimos dos años los registros parciales de instituciones y reportes de prensa evidencian que el sector ha sido impactado por hechos violentos en los últimos años, en un contexto donde también se reportan ataques contra operadores de justicia, reflejando un panorama de inseguridad persistente en el país.