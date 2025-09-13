Deportes

Dibu Martínez fue la figura del Aston Villa: el gesto cómplice a los fanáticos tras la polémica por su frustrada venta

El arquero reapareció en el arco de los Villanos y fue la figura para sostener el 0-0 contra Everton. Tras el juego, se acercó a la tribuna para tener su contacto con los simpatizantes

La novela del mercado de pases llegó a su fin: Emiliano Martínez continuará en el Aston Villa y, a pesar de la polémica que se generó durante sus tratativas para emigrar al Manchester United, el capítulo quedó en el pasado. El círculo se cerró este sábado en el Hill Dickinson Stadium donde el argentino fue la figura para sostener el empate 0-0 ante Everton: su entrenador lo llenó de elogios y la gente le regaló una ovación.

Apenas se consumó la igualdad como visitante, el Dibu caminó hasta el sector del recinto donde se ubicaron los fanáticos de los Villanos que llegaron hasta allí. Mientras lo aplaudían, el arquero de 33 años acompañó con sus palmas, se golpeó el pecho e hizo gestos de quedarse en el club. Golpeó el escudo, levantó el puño y remarcó un cero con sus dedos, en clara alusión a la primera valla en cero de la temporada. Finalmente, lanzó un beso a las tribunas y dibujó un corazón con sus manos mientras se marchaba.

Apenas finalizó el encuentro, el DT Unai Emery terminó con cualquier tipo de ruido que se había generado días atrás cuando lanzó una declaración controversial mientras Dibu buscaba cerrar su partida al Manchester United. "Hay muchas cosas positivas. En primer lugar, el portero, Martínez, hizo un trabajo fantástico. Nos salvó muchas veces", dijo ante Sky Sports según replicó el periódico local Birmingham Mail. “Su regreso es fantástico”, completó su mirada sobre el argentino.

El arquero, en un posteo de su cuenta de Instagram, escribió la frase “cuando llevo el escudo, lo doy todo” para subir una serie de fotos de su actuación contra el Everton.

Emiliano Martínez fue determinante en el empate sin goles del Aston Villa ante el Everton como visitante, al evitar la derrota de su equipo con dos atajadas clave que mantuvieron el marcador en cero. El arquero argentino, que regresó a la titularidad tras una frustrada transferencia, se consolidó como la figura del partido y permitió que los Villanos sumaran su segundo punto en la actual temporada de la Premier League.

El equipo de Birmingham atraviesa una racha negativa: ocupa el puesto 19° en la tabla, solo por encima del Wolverhampton, y es el único de los 20 clubes que aún no ha convertido goles en las primeras cuatro fechas del torneo. En la presente campaña, el Aston Villa acumula dos empates y dos derrotas, con un saldo de cero goles a favor.

Durante el encuentro en el Hill Dickinson Stadium, Martínez intervino de manera decisiva en tres ocasiones. A los 7 minutos, desvió un cabezazo de Beto tras un centro de Jack Grealish. Más tarde, reaccionó ante una volea rasante de Grealish en la puerta del área y, en el segundo tiempo, despejó un remate de Michael Keane tras un centro de Grealish.

Desde su llegada al Aston Villa en septiembre de 2020, el arquero argentino ha disputado seis temporadas en el club. En la 2020/21, logró 15 vallas invictas en 38 partidos y recibió 46 goles, ubicándose como el tercer arquero con más partidos sin recibir tantos, solo superado por Ederson (19) y Édouard Mendy (16).

En las siguientes campañas, Martínez mantuvo el arco en cero en 11 ocasiones en 2021/22 (36 partidos, 48 goles recibidos), 11 en 2022/23 (36 partidos, 38 goles), 8 en 2023/24 (34 partidos, 48 goles) y 8 en 2024/25 (37 partidos, 45 goles).

La agenda del Aston Villa para la temporada 2025/26 incluye la participación en la FA Cup y la Carabao Cup, con un próximo enfrentamiento ante el Brentford por la tercera ronda. Además, el club disputará la Europa League, donde se medirá con equipos como Bologna, Feyenoord, Go Ahead Eagles, Maccabi Tel Aviv, Young Boys, Basel, Fenerbahçe y Red Bull Salzburgo.

