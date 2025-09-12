La sentencia del DT del Aston Villa por el traspaso fallido del Dibu Martínez al Manchester United

Dibu Martínez, listo para volver a atajar en el Aston Villa tras su frustrada transferencia (Reuters)

La situación de Emiliano Dibu Martínez y Aston Villa marcó una de las principales novelas del mercado de pases en Europa. Todo hacía indicar que el ganador de dos premios The Best a mejor arquero del mundo iba a emigrar, pero los rumores se desecharon, incluso los trascendidos que lo vinculaban al Manchester United. Hoy, ya de vuelta después de su citación a la selección argentina, su entrenador le dio un fuerte respaldo con vistas al duelo de este sábado desde las 11 (hora argentina) ante Everton como visitante por la cuarta fecha de la Premier League.

Unai Emery brindó la habitual conferencia de prensa en la antesala a su visita al Estadio Hill Dickinson, la nueva casa de los Toffees a partir de esta temporada. Una de las preguntas obligadas estuvo vinculada al Dibu Martínez, quien no jugó en la derrota 3-0 contra Crystal Palace antes del parón por fecha FIFA a la espera de una negociación que no llegó a buen puerto con los Diablos Rojos.

“Que Emiliano Martínez se quede es una buena noticia. Estoy muy contento. Para mí es el mejor arquero del mundo y su compromiso con el Aston Villa es enorme. Siempre entrena al máximo e intenta transmitir buenos mensajes. Respeta al Aston Villa y eso no cambia”, subrayó en declaraciones recogidas por el diario británico Daily Mail y el sitio local Birmingham Live. Confirmó que “está disponible” para el duelo del fin de semana y será parte de la convocatoria junto a los arqueros Marco Bizot y Sam Proctor.

El jugador argentino de 33 años había llamado la atención de los presentes en Villa Park el 16 de mayo pasado, cuando se retiró de la cancha con lágrimas en sus ojos. A partir de ahí se especuló que podría haber sido la última función ante su público.

*La salida entre lágrimas del Dibu que disparó muchos rumores

El periodista Fabrizio Romano, especializado en las transferencias de futbolistas, afirmó que “los clubes de la Saudi Pro League” se habían puesto en contacto con el marplatense. En la misma línea, Gastón Edul, cronista que sigue a la Albiceleste, aseguró que el protagonista tenía “grandes chances de cambiar de club en el próximo mercado de pases”. A la información divulgada por Romano, añadió que poseía “dos ofertas firmes de equipos grandes de Europa” y descartó rápidamente que elija irse a Arabia Saudita. “Se termina su etapa en Villa Park”, afirmó.

Sin embargo, los días pasaron, transcurrieron las vacaciones, siguió sin haber novedades y su marcha del Aston Villa empezó a enfriarse. El pésimo inicio de temporada del Manchester United reactivó una mínima posibilidad de irse a Old Trafford en las últimas horas del mercado, luego de las flojas presentaciones de sus guardametas Altay Bayındır y André Onana (se acaba de ir cedido al Trabzonspor de Turquía).

Bajo este escenario, Emery lo desafectó para el duelo contra Crystal Palace después de que haya sido titular en la caída 1-0 contra Brentford. En zona mixta, la televisión oficial intentó hurgar en las razones de su ausencia y el entrenador solo se limitó a decir el nombre de su reemplazante: “Marco Bizot”.

Ya en la rueda de prensa posterior al duelo, el director técnico español explicó por qué no tuvo en cuenta al argentino: “Tenemos muchas circunstancias que no nos ayudan a estar mentalmente como el año pasado. Necesitamos jugadores concentrados y al cien por cien, y él no lo estaba”.

Unai Emery, director técnico del Aston Villa, le dio la confianza al Dibu Martínez tras su frustrada transferencia al Manchester United (Reuters)

Su cabeza estaba en lo que podía ser. De hecho, Emiliano Martínez permaneció en Bodymoor Heath, campo de entrenamiento del Aston Villa, a la espera de un llamado sobre su posible traspaso al United, según reconstruyó The Athletic. Nunca sonó el teléfono. La entidad inglesa arregló la contratación de Senne Lammens desde el Royal Antwerp de Bélgica por una cifra estimada de 21 millones de euros (más de 24.600.000 dólares), lejos de los 40 millones de libras (USD 54.960.000) que pedía el Villa por el campeón del mundo en Qatar 2022.

Este viernes, Emery dejó de lado todo lo que ocurrió en estos días y aseguró que su estrella posee buen ánimo para encarar la temporada: “Emiliano está feliz de nuevo y ahora conoce los desafíos que tiene por delante con el Villa y su selección. Se dieron algunas circunstancias, pero ahora todos están contentos. Hoy la energía fue muy buena”.

“Todo lo que pasa con nuestros jugadores, quizás se quedan, quizás estuvieron a punto de irse, quizás otros jugadores estaban cerca de unirse a nosotros. Para mí, es normal, lo entiendo perfectamente, todo”, señaló sobre las vicisitudes de un complejo mercado de pases, que lo tuvo al club sellando sobre el cierre de la fecha permitida a Victor Lindelof en condición de libre, mientras que Harvey Elliott y Jadon Sancho arribaron a préstamo.

“Sancho necesitará tiempo en lo físico y lo mismo Lindelof, pero están en la convocatoria para mañana. Elliott ha entrenado con normalidad y está en condiciones”, declaró Unai Emery en el intercambio con los periodistas. Tendrá bajas de peso para el cruce ante Everton por los lesionados Amadou Onana y Boubacar Kamara, mientras que Ross Barkley tampoco será parte de la nómina por un “problema personal”.

Aston Villa buscará su primera victoria en la Premier League ante Everton después de igualar 0-0 en su presentación contra Newcastle y las derrotas sucesivas contra Brentford y Crystal Palace. El jueves 25 de septiembre hará su debut por la Fase Liga de la UEFA Europa League contra Bologna desde las 16 (hora argentina).