Revelaron por qué colapsó el pase de Dibu Martínez al Manchester United: las razones del tenso clima en Aston Villa

Los Diablos Rojos finalmente contrataron al guardameta Senne Lammens, cuando ya habían acordado los números del vínculo del argentino

Dibu volverá a lucir el buzo de la selección argentina el jueves en el Monumental (REUTERS/Agustin Marcarian)

El traspaso de Emiliano Martínez al Manchester United, que parecía inminente en el cierre del mercado de fichajes, se frustró en el último momento debido a la negativa de Jadon Sancho a aceptar un intercambio permanente. Según información de The Sun, en base a información del periodista Fabrizio Romano, el portero argentino, de 32 años, había alcanzado un acuerdo personal con el club de Old Trafford, pero la operación se vino abajo cuando Sancho, integrante del grupo de jugadores apartados en el United, rechazó la posibilidad de unirse al Aston Villa de forma definitiva. Ante este escenario, el Manchester United optó por incorporar al guardameta Senne Lammens, procedente del Royal Antwerp, mientras que el Aston Villa anunció oficialmente la llegada del punta en calidad de cedido.

La intención de los Diablos Rojos era ejecutar un intercambio directo entre Sancho y Martínez, valorando a ambos futbolistas en torno a los 35 millones de dólares cada uno, sin que mediara un traspaso económico adicional. Sin embargo, la postura del extremo, quien solo contemplaba una salida temporal, imposibilitó la concreción del acuerdo. Romano detalló que “la idea del Manchester United era hacer un intercambio permanente entre Jadon Sancho y Emi Martínez, pero esto resultó imposible porque Sancho solo aceptaba una cesión”. Finalmente, el Aston Villa y el United cerraron el préstamo del extremo inglés, operación que fue confirmada por el club de Birmingham al término de la jornada.

La situación de Martínez en el Aston Villa venía marcada por rumores y tensiones internas. Según Daily Mail, el guardameta firmó un nuevo contrato en agosto de 2024, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor remunerados de la plantilla, con un salario cercano a 270.000 dólares semanales. No obstante, las especulaciones sobre su futuro afloraron en cada ventana de transferencias. Tras la victoria 2-0 sobre el Tottenham en mayo, el argentino protagonizó una emotiva despedida que incrementó las sospechas sobre su posible salida.

El desenlace del mercado de fichajes expuso una grieta en la relación entre Dibu y el técnico Unai Emery. Según información de Daily Mail, la decisión de apartar al portero del partido ante el Crystal Palace partió del propio DT, quien cuestionó la concentración del jugador. Martínez defendió su profesionalismo y compromiso, recordando que ha jugado en situaciones de enfermedad o lesión y en medio de la incertidumbre sobre su continuidad. Emery, por su parte, fue tajante al afirmar que solo cuenta con futbolistas plenamente enfocados en el equipo. En ese contexto, Marco Bizot ocupó la portería en el último encuentro, y la titularidad para el próximo partido ante el Everton sigue sin definirse.

La extraña reacción del DT del Aston Villa cuando le preguntaron por Dibu Martínez

La convivencia entre Martínez y Emery ha atravesado momentos de tensión desde el regreso del portero como campeón del mundo a principios de 2023. El argentino percibió que no recibió el mismo reconocimiento que su compatriota Alexis Mac Allister en el Brighton tras el Mundial de Qatar, y algunos directivos del Villa se mostraron incómodos por el comportamiento de Martínez en la final, especialmente por un gesto tras recibir el guante de oro y sus burlas a Kylian Mbappé. Emery también expresó su frustración por la actuación del portero en la derrota 4-2 ante el Arsenal en febrero de 2023, cuando Martínez subió a rematar un córner y dejó su portería desprotegida. A pesar de estos episodios, ambos lograron mantener una relación profesional que permitió al club vivir dos temporadas y media exitosas, con el técnico elogiando en repetidas ocasiones la mentalidad del argentino.

En el plano interno, la gestión de la plantilla y la situación financiera del Aston Villa han añadido presión al entorno del club. El director deportivo Damian Vidagany, considerado un hábil comunicador, tendrá un papel clave en la tarea de recomponer la relación con Martínez si el portero permanece en el equipo. La llegada de refuerzos como Victor Lindelof, Jadon Sancho y Harvey Elliott busca revitalizar un vestuario que no ha mostrado su mejor versión desde la pretemporada. Sin embargo, la venta de Jacob Ramsey al Newcastle, motivada por la necesidad de equilibrar las cuentas y cumplir con las normas de gasto de la UEFA, generó malestar entre los jugadores, especialmente porque el centrocampista prefería renovar y continuar en el club.

El Aston Villa ha experimentado dificultades para satisfacer las demandas salariales de varios futbolistas, como Matty Cash, Pau Torres y Youri Tielemans, mientras que la llegada de Evann Guessand desde el Niza aún no ha tenido el impacto esperado. El club también resistió ofertas por Morgan Rogers y John McGinn. En este contexto, la estabilidad interna se ha visto comprometida y la presión sobre Emery y su equipo directivo se ha intensificado.

De cara al futuro, la permanencia de Emiliano Martínez en el Aston Villa dependerá tanto de la capacidad del club para restablecer la armonía interna como de las oportunidades que puedan surgir en próximas ventanas de transferencias. Con el Mundial en el horizonte, el portero argentino afronta el reto de mantener su nivel y su compromiso. En la próxima semana, Dibu se enfocará en la selección argentina: el jueves 4 atajará en el Monumental ante Venezuela y el martes 9 ante Ecuador como visitante, por la última doble fecha de Eliminatorias sudamericanas.

