Se cayó el pase de Dibu Martínez al Manchester United: la incógnita sobre su futuro en Aston Villa y la oferta que rechazó

El histórico club de la Premier League eligió a otro arquero en lugar del argentino en el último día del mercado de transferencias

Manchester United descató la llegada de Dibu Martínez (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

El futuro de Dibu Martínez, uno de los arqueros más destacados del fútbol mundial y figura del Aston Villa, atraviesa un momento de incertidumbre después que su llegada Manchester United quedó descartada. El histórico club inglés, que buscaba reforzar el puesto antes del cierre del mercado de fichajes, optó finalmente por incorporar al belga Senne Lammens, lo que dejó al marplatense sin la posibilidad de sumarse a los Diablos Rojos. ¿Qué sucederá con su futuro?

La decisión del Manchester United de fichar a Lammens, procedente del Royal Amberes, se conoció este lunes, apenas un día después de que Martínez quedara fuera del banco de suplentes en la derrota de Aston Villa por 3-0 ante Crystal Palace. Con el puesto cubierto en Old Trafford, la transferencia del campeón del mundo quedó descartada, pese a que las negociaciones entre el club inglés y el futbolista argentino habían avanzado en las últimas semanas y según el gurú de las transferencias en Europa Fabrizio Romano, entre las partes habían llegado a un acuerdo contractual.

En el último encuentro de la Premier League, la ausencia de Martínez en la convocatoria de Aston Villa generó interrogantes sobre su situación interna. El entrenador Unai Emery, consultado por la prensa tras la derrota, evitó referirse directamente al arquero argentino y se limitó a responder: “Bizot. Marco Bizot. Se terminó el tiempo”, en alusión al portero oriundo de loos Países Bajos, que fue el que ocupó el arco en la derrota del conjunto de Birmingham. La decisión de Emery de apostar por Marco Bizot, sumado a que Martínez no fue de la partida, profundizó las dudas sobre el futuro inmediato del guardameta en el club en el que llegó a ser considerado el mejor del mundo en su puesto.

El traspaso frustrado de Martínez al Manchester United tuvo como principal obstáculo la falta de acuerdo entre los clubes. Si bien existía un entendimiento personal entre el arquero y la entidad de Old Trafford, Aston Villa no aceptó las condiciones propuestas para la transferencia. Según indicó la prensa británica, la intención era que el pase del ex Arsenal tenía un costo cercano a los 30 millones de euros.

En paralelo a la oferta desestimada del United, surgió el interés del Galatasaray de Turquía por hacerse con los servicios de Martínez. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación indicaron que la operación debía resolverse en cuestión de horas y que, en la práctica, no prosperaría. Así, la posibilidad de un traspaso al fútbol turco quedó prácticamente descartada, al menos en el corto plazo, según explicó el periodista Gastón Edul.

La extraña reacción del DT del Aston Villa cuando le preguntaron por Dibu Martínez

A sus 32 años, Dibu atraviesa la mejor etapa de su carrera. Se consagró campeón del mundo con la selección argentina en Qatar y fue distinguido con el premio The Best al mejor arquero en 2022 y nuevamente en diciembre de 2024. Es más, es uno de los nominados al premio Lev Yashin como el mejor guardametas en lo que será la entrega del Balón de Oro. Desde su llegada al Aston Villa, acumula 213 partidos oficiales y mantiene contrato vigente hasta junio de 2029. No obstante, tras la frustrada transferencia y la reciente suplencia, su continuidad en el club inglés aparece rodeada de incógnitas.

En medio de este escenario, el arquero viajará a la Argentina para sumarse a la convocatoria de Lionel Scaloni de cara a los dos últimos compromisos de las Eliminatorias sudamericanas: el jueves 4 de septiembre frente a Venezuela en el estadio Monumental (20.30) y el martes 9 ante Ecuador en Guayaquil (20). La Albiceleste ya aseguró su presencia en la próxima Copa del Mundo.

La situación de los arqueros en Manchester United es motivo de debate en el inicio de la temporada y desde el final de la campaña pasada. El club de Old Trafford, tras un arranque irregular (ganó un partido de tres) y la eliminación en la Copa de la Liga, buscó alternativas tras las dudas que generaron las actuaciones de André Onana y su suplente Altay Bayindir, especialmente tras la derrota ante el Grimsby Town.

Estas circunstancias reactivaron el interés por Martínez, aunque las diferencias contractuales y salariales entre los clubes impidieron el traspaso. Por su parte, Aston Villa, que no contó con Martínez en el debut liguero por sanción y lo relegó en el último partido, enfrenta un panorama incierto respecto a la titularidad en el arco. Serán horas determinantes para el futuro del arquero campeón del mundo.

