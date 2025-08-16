La razón por la que no jugó el Dibu Martínez en Aston Villa en medio de los rumores de una posible salida

El Dibu Martínez arrastraba una fecha de suspensión y no estuvo presente en el choque del Aston Villa con Newcastle (REUTERS/Chris Radburn)

Emiliano Dibu Martínez no fue parte del debut de Aston Villa en la nueva temporada de la Premier League, y su ausencia generó sorpresa entre algunos aficionados. El encuentro ante Newcastle en Villa Park marcó el arranque de la campaña para el equipo dirigido por Unai Emery, que enfrentó uno de los compromisos más esperados sin su arquero titular ni siquiera en el banco de suplentes.

La noticia sorprendió, ya que Martínez ocupa habitualmente un lugar central en la estructura del equipo. Sin embargo, la decisión de emplear al neerlandés Marco Bizot en el arco no obedeció a una lesión ni a una determinación táctica. A pesar de los múltiples rumores sobre una posible transferencia, la verdadera razón de la baja del arquero argentino fue una suspensión.

La sanción se remonta al final del ciclo anterior, cuando Aston Villa visitó a Manchester United por la última fecha de la Premier League pasada. En ese enfrentamiento, el club de Birmingham aspiraba a un boleto para la Champions League, pero el trámite del partido se complicó por una jugada desafortunada. Un pase atrás de un compañero quedó corto y permitió a Rasmus Højlund encarar la portería. Cuando el delantero tenía una clara posibilidad de marcar, Martínez intervino fuera del área y derribó al atacante, acción interpretada por el árbitro Thomas Bramall como ocasión manifiesta de gol.

El colegiado mostró la tarjeta roja directa a Dibu Martínez, quien intentó explicar que el danés se alejaba del arco, pero la decisión ya estaba tomada. Se trató de la primera expulsión en la carrera del campeón del mundo y terminó dejando al equipo con diez futbolistas en un momento clave. La falta condujo a la derrota 0-2 y a la pérdida de una oportunidad para disputar el máximo torneo continental en Europa.

Derivado de esa expulsión, la Premier League determinó que Emiliano Martínez debía cumplir una fecha de suspensión, por lo que quedó automáticamente fuera de la convocatoria para el estreno de la temporada. Su lugar fue cubierto por Marco Bizot, reciente incorporación del mercado de pases estival. El guardameta neerlandés fue titular, mientras que el argentino no integró el banco.

En el transcurso de las semanas previas, crecieron los comentarios acerca de una posible partida de Martínez. Muchos imaginaron que la ausencia en la primera lista de la temporada podía estar vinculada a una transferencia inminente, alimentando versiones sobre un ciclo concluido en el club inglés. No obstante, hasta este momento, el arquero argentino no ha recibido una oferta que cumpla las expectativas de Aston Villa ni de su entorno profesional, por lo que su futuro sigue ligado a la institución de Birmingham.

El reglamento de la Premier League es claro respecto a las expulsiones por tarjeta roja directa: la sanción suele ser de una a tres fechas, dependiendo de la gravedad de la infracción. En este caso, y pese a la rigurosidad aplicada en situaciones similares, el Comité de Competición resolvió imponer solo un partido de margen, situación que permitirá a Martínez regresar en la segunda fecha ante Brentford.

La especulación sobre la salida del arquero encuentra fundamento en los rendimientos del argentino desde su llegada a Aston Villa. El Dibu se transformó en una de las figuras indiscutidas del plantel y levantó su perfil tras conducir a la selección argentina a la consagración mundial. Esto despertó el interés de diversos clubes europeos, como Manchester United, aunque hasta ahora ninguna negociación desembocó en un acuerdo definitivo.

La llegada de Marco Bizot como refuerzo para el puesto de arquero alimentó la hipótesis de una reestructuración bajo los tres palos, aunque desde el entorno del club aclaran que la competencia interna fortalecerá al grupo.

Los Villanos, que disputarán la Europa League la próxima temporada, además del experimentado arquero Marco Bizot apostaron durante esta ventana de transferencias al desembarco del joven Yasin Ozcan, proveniente del Kasimpasa de Turquía. En contrapartida, el argentino Enzo Barrenechea fue cedido a préstamo al Benfica.