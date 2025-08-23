Dibu Martínez volvió a la titularidad en la derrota 1-0 del Aston Villa: el drástico giro en medio de los rumores sobre su futuro

Emiliano Martínez reapareció este sábado debajo de los tres palos del arco del Aston Villa después de perderse el debut de los Villanos con empate sin goles ante Newcastle en la Premier League el fin de semana pasado por una sanción que arrastraba de la temporada anterior. El Dibu sufrió el gol Dango Ouattara a los 12 minutos de juego y los de Unai Emery no pudieron remontar el duelo: perdieron 1-0 con Brentford en el Gtech Community Stadium.

Más allá de la bronca del arquero argentino por el rebote que le quedó a Ouattara para anotar el único tanto del juego, el foco por estos próximos días no estará estrictamente posicionado sobre lo deportivo. El mercado de pases del torneo inglés concluirá formalmente el lunes 1 de septiembre, por lo que hay por delante nueve días para tener novedades sobre el futuro del elegido dos veces consecutivas el mejor arquero del mundo.

El guardametas de 33 años renovó su contrato con los Villanos hasta 2029 hace un año en una noticia que llegó para cerrar especulaciones, pero en pocos meses el cuadro de situación se modificó por múltiples factores aunque principalmente por el financiero. Aston Villa puso el nombre de Dibu en la vidriera apenas se abrió el mercado, principalmente porque su marcha significaría quitar una enorme presión a la masa salarial de la entidad.

El Manchester United irrumpió entonces como el más seductor destino para Martínez. Aunque parece haberse diluido su interés de ficharlo en los últimos días, la presión en el arco de los Diablos Rojos sigue latente ante la irregular temporada de André Onana y con lo sucedido el fin de semana anterior en el único tanto que derivó en la derrota ante Arsenal: el titular en el inicio de este torneo, el turco Altay Bayindir, fue pleno responsable del gol.

El problema es que el escenario en esta otra vereda también cambió: el Villa ya no está tan asfixiado en las obligaciones financieras tras acordar las partidas de Leander Dendoncker, Alex Moreno, Enzo Barrenechea (Benfica), Leon Bailey (Roma) y, principalmente, de Jacob Ramsey (Newcastle), entre otros.

Precisamente la salida de Ramsey generó polémica en la entidad, a punto tal que futbolistas como John McGinn o Tyrone Mings se mostraron críticos por los problemas en el armado del plantel que está teniendo el Aston Villa ante las reglas financieras impuestas por UEFA. “Estoy de acuerdo con los jugadores, con el mismo mensaje que enviaron. Estoy de acuerdo, pero tenemos que seguir adelante e intentar dar lo mejor de nosotros. Tenemos que aceptar las normas financieras. Lo sabemos, y estamos intentando encontrar un equilibrio entre las normas y nuestra capacidad para seguir mejorando”, aceptó Unai Emery según replicó el Birmingham Mail. En ese mismo medio reconocieron que si bien el DT no descartó más ventas en estos últimos días del mercado, adelantaron que ahora el Aston Villa “no tiene presión” para realizar otra gran venta en la última semana ya que la marcha de Ramsey generó un enorme alivio.

Más allá de que en el diario The Sun plantearon que el Manchester United podría comprar al Dibu Martínez si desembolsa más de 50 millones de dólares, las señales de estos últimos días parecen cerrar las puertas lentamente a la marcha del argentino. “Sé para qué estoy aquí. Conozco mi rol. Estoy aquí para apoyarlo (a Martínez) y para que él también alcance el máximo nivel posible, para impulsarlo. Intento aprender de él, y creo que hemos tenido una muy buena relación desde el primer día. Creo que podemos trabajar bien juntos, y para mí es un placer trabajar con él. Voy a intentar impulsarlo al máximo”, dijo Marco Bizot, arquero que llegó en este mercado, según Birmingham Mail. El francés, que desembarcó en el club hace un mes desde el Stade Brestois para cubrir la marcha de Robin Olsen al Malmö de Suecia, fue titular en el estreno del Aston Villa ante la baja del argentino.

En este panorama, y con un equipo que quedó notablemente debilitado por las dificultades para fichar, una de las figuras de la selección argentina deberá evaluar si permanece debajo de los tres palos de un equipo que disputará la Europa League en este calendario o si presiona para conseguir una transferencia, a la espera de conocer si el malestar en el Manchester United por el flojo nivel de sus guardametas deriva en una profundización de las negociaciones por él.

Dibu Martínez tiene contrato hasta 2029 con Aston Villa, pero su futuro es una incógnita (Foto: Reuters/Matthew Childs)

Con todo este cuadro de situación latente, Martínez hoy tuvo un inicio de temporada oficial para el olvido. Dango Ouattara abrió la cuenta tras aprovechar una desatención defensiva notable del conjunto visitante. La jugada que derivó en el gol nació de un pelotazo largo que superó la línea de centrales de Aston Villa, conformada por Tyrone Mings y Pau Torres. El delantero burkinés, con velocidad, superó la marca y enfrentó en un mano a mano al arquero. Pese a que el guardameta argentino logró rechazar el disparo inicial, el rebote favoreció a Ouattara, que empujó el balón al fondo de la red con el arco sin oposición y desató la celebración de la afición local.

El golpe anímico motivó a Brentford, que continuó presionando y complicando el circuito de juego del Aston Villa durante varios pasajes del primer tiempo. El técnico visitante se vio obligado a realizar un cambio temprano, a los 16 minutos, enviando al argentino Emiliano Buendía al campo en reemplazo de Boubacar Kamara.

La jugada más clara para el Aston Villa llegó a los 31 minutos gracias a una acción trabajada en pelota parada. Tras un tiro de esquina preparado, John McGinn quedó en una posición inmejorable sobre la medialuna y buscó la igualdad con un remate potente, pero el arquero Caoimhin Kelleher respondió de manera sobresaliente a pesar de la cantidad de jugadores que obstaculizaban su visión.

En el cierre de la etapa inicial, Brentford dispuso de una nueva oportunidad para ampliar la diferencia, aunque el árbitro Tony Harrington anuló la jugada por una infracción sobre Dibu Martínez cuando el arquero salió a cortar un centro en el área.

Por lo pronto, los Villanos volverán a tener acción el próximo domingo 31 de agosto como locales ante Crystal Palace por la tercera jornada de la Premier League en un duelo que se desarrollará en la orilla del cierre del mercado de pases, por lo que podría tener mayor claridad sobre el plantel final del Aston Villa.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE