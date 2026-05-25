El Ejército de Guatemala repele incursión armada desde Honduras la mañana de este lunes y refuerza seguridad en la frontera

Un ingreso irregular de varios vehículos por un paso no habilitado derivó en un enfrentamiento que dejó un fallecido y motivó a autoridades militares a incrementar patrullajes y dispositivos de vigilancia en la zona (Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala repelió este lunes una incursión de nueve vehículos con hombres fuertemente armados que cruzaron de forma ilegal desde Honduras por la zona de San José Las Lágrimas, en Esquipulas, Chiquimula, y el choque dejó un fallecido no identificado, en un episodio que agrava la tensión en una franja fronteriza donde, según las autoridades guatemaltecas, estructuras del crimen organizado han intensificado su actividad.

El dato central del operativo fue ese ingreso irregular por un paso no autorizado de vehículos tipo cuatro por cuatro, detectado de manera fortuita por tropas desplegadas en el área, de acuerdo con el Ministerio de la Defensa Nacional. Según la cartera, no hubo bajas entre el personal militar guatemalteco.

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El ministerio indicó que los ocupantes de los vehículos estaban presuntamente vinculados a estructuras criminales. Al advertir la presencia de las tropas, abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad y los militares respondieron bajo los protocolos establecidos, según el comunicado oficial del Mindef.

El Ejército de Guatemala, según el Ministerio de la Defensa Nacional, repelió una agresión armada de individuos vinculados al crimen organizado en la frontera con Honduras, sin heridos. (Ministerio de la Defensa de Guatemala)

En ese parte, el Ejército afirmó: “Al percibir la presencia militar, los individuos fuertemente armados abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, por lo que el personal militar repelió el ataque conforme a los protocolos establecidos, logrando hacer retroceder a estas personas que actúan al margen de la ley”.

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Tras el enfrentamiento, el Ministerio de la Defensa Nacional desplegó refuerzos aéreos y terrestres en la zona, incluidos helicópteros y convoyes. Las operaciones de seguridad y vigilancia seguían activas en coordinación con otras autoridades, con el objetivo de resguardar la soberanía y la integridad territorial de Guatemala.

Guatemala reforzó la vigilancia en la franja de Esquipulas

La respuesta guatemalteca incluyó el refuerzo inmediato de la presencia militar en el área de Esquipulas, donde el Ejército dijo que mantiene operaciones continuas. Según las autoridades castrenses, la incursión en San José Las Lágrimas se inscribe en un patrón de tensión creciente en la frontera entre ambos países.

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Ese patrón, de acuerdo con el Ejército de Guatemala, está marcado por una mayor actividad de estructuras criminales en la franja limítrofe. El fallecido del enfrentamiento de este lunes seguía sin identificar.

El choque ocurrió cuatro días después de una ola de asesinatos en Honduras

La incursión se produjo cuatro días después de uno de los episodios de violencia más graves registrados en Honduras en los últimos meses. El 21 de mayo, al menos 25 personas murieron en dos ataques simultáneos atribuidos a grupos del crimen organizado en el norte del país, según informes del país centroamericano.

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El ataque más letal ocurrió de madrugada en el municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, donde 19 trabajadores de una plantación fueron asesinados con armas largas en medio de disputas territoriales entre bandas narcotraficantes, según AP. En el segundo hecho, en Omoa, departamento de Cortés, a pocos kilómetros de la frontera con Guatemala, un escuadrón antidroga fue emboscado y murieron cinco agentes y un civil, de acuerdo con la Policía Nacional de Honduras citada por AP.

El ministro de Seguridad de Honduras Gerzon Velásquez describió esos hechos como “horribles”, según AP. El funcionario advirtió al medio que la región arrastra desde hace años la presión de grupos armados ligados al narcotráfico y a disputas por tierras agrícolas.

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Según AP, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hondureñas fueron desplegadas en las dos zonas atacadas junto con equipos forenses y fiscales para avanzar en las investigaciones. La agencia también informó que el ataque en Omoa ocurrió cuando el convoy policial viajaba desde Tegucigalpa hacia ese municipio en una misión antimaras.

Las autoridades hondureñas confirmaron que entre los muertos en esa emboscada había un oficial de alto rango, según AP. Esa misma semana, el Congreso de Honduras aprobó nuevas reformas de seguridad orientadas a combatir la violencia del crimen organizado, también de acuerdo con AP.

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