Guatemala

El Ejército de Guatemala repele incursión armada desde Honduras la mañana de este lunes y refuerza seguridad en la frontera

Un despliegue militar se activó en la región limítrofe debido al incremento de actividades vinculadas a estructuras delictivas, luego de que tropas ubicaran y confrontaran a presuntos criminales que cruzaron ilegalmente

Guardar
Google icon
Fila de siete soldados con uniformes de camuflaje y cascos, armados con fusiles, en un campo verde. Un vehículo tipo pickup gris y frondosa vegetación selvática se ven al fondo
Un ingreso irregular de varios vehículos por un paso no habilitado derivó en un enfrentamiento que dejó un fallecido y motivó a autoridades militares a incrementar patrullajes y dispositivos de vigilancia en la zona (Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala repelió este lunes una incursión de nueve vehículos con hombres fuertemente armados que cruzaron de forma ilegal desde Honduras por la zona de San José Las Lágrimas, en Esquipulas, Chiquimula, y el choque dejó un fallecido no identificado, en un episodio que agrava la tensión en una franja fronteriza donde, según las autoridades guatemaltecas, estructuras del crimen organizado han intensificado su actividad.

El dato central del operativo fue ese ingreso irregular por un paso no autorizado de vehículos tipo cuatro por cuatro, detectado de manera fortuita por tropas desplegadas en el área, de acuerdo con el Ministerio de la Defensa Nacional. Según la cartera, no hubo bajas entre el personal militar guatemalteco.

PUBLICIDAD

El ministerio indicó que los ocupantes de los vehículos estaban presuntamente vinculados a estructuras criminales. Al advertir la presencia de las tropas, abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad y los militares respondieron bajo los protocolos establecidos, según el comunicado oficial del Mindef.

Imagen de un documento oficial del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala, un comunicado de prensa con texto impreso en blanco sobre fondo azul y blanco
El Ejército de Guatemala, según el Ministerio de la Defensa Nacional, repelió una agresión armada de individuos vinculados al crimen organizado en la frontera con Honduras, sin heridos. (Ministerio de la Defensa de Guatemala)

En ese parte, el Ejército afirmó: “Al percibir la presencia militar, los individuos fuertemente armados abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, por lo que el personal militar repelió el ataque conforme a los protocolos establecidos, logrando hacer retroceder a estas personas que actúan al margen de la ley”.

PUBLICIDAD

Tras el enfrentamiento, el Ministerio de la Defensa Nacional desplegó refuerzos aéreos y terrestres en la zona, incluidos helicópteros y convoyes. Las operaciones de seguridad y vigilancia seguían activas en coordinación con otras autoridades, con el objetivo de resguardar la soberanía y la integridad territorial de Guatemala.

Guatemala reforzó la vigilancia en la franja de Esquipulas

La respuesta guatemalteca incluyó el refuerzo inmediato de la presencia militar en el área de Esquipulas, donde el Ejército dijo que mantiene operaciones continuas. Según las autoridades castrenses, la incursión en San José Las Lágrimas se inscribe en un patrón de tensión creciente en la frontera entre ambos países.

Ese patrón, de acuerdo con el Ejército de Guatemala, está marcado por una mayor actividad de estructuras criminales en la franja limítrofe. El fallecido del enfrentamiento de este lunes seguía sin identificar.

El choque ocurrió cuatro días después de una ola de asesinatos en Honduras

La incursión se produjo cuatro días después de uno de los episodios de violencia más graves registrados en Honduras en los últimos meses. El 21 de mayo, al menos 25 personas murieron en dos ataques simultáneos atribuidos a grupos del crimen organizado en el norte del país, según informes del país centroamericano.

El ataque más letal ocurrió de madrugada en el municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, donde 19 trabajadores de una plantación fueron asesinados con armas largas en medio de disputas territoriales entre bandas narcotraficantes, según AP. En el segundo hecho, en Omoa, departamento de Cortés, a pocos kilómetros de la frontera con Guatemala, un escuadrón antidroga fue emboscado y murieron cinco agentes y un civil, de acuerdo con la Policía Nacional de Honduras citada por AP.

El ministro de Seguridad de Honduras Gerzon Velásquez describió esos hechos como “horribles”, según AP. El funcionario advirtió al medio que la región arrastra desde hace años la presión de grupos armados ligados al narcotráfico y a disputas por tierras agrícolas.

Según AP, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hondureñas fueron desplegadas en las dos zonas atacadas junto con equipos forenses y fiscales para avanzar en las investigaciones. La agencia también informó que el ataque en Omoa ocurrió cuando el convoy policial viajaba desde Tegucigalpa hacia ese municipio en una misión antimaras.

Las autoridades hondureñas confirmaron que entre los muertos en esa emboscada había un oficial de alto rango, según AP. Esa misma semana, el Congreso de Honduras aprobó nuevas reformas de seguridad orientadas a combatir la violencia del crimen organizado, también de acuerdo con AP.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloEjército de GuatemalaMinisterio de la Defensa Nacional de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Transportistas liberan la Panamericana tras acordar reunión con el gobierno de Honduras

Luego de varias horas de bloqueos en carreteras y accesos logísticos, el sector transporte de carga suspendió temporalmente las protestas tras confirmar una reunión con el gobierno programada para este lunes.

Transportistas liberan la Panamericana tras acordar reunión con el gobierno de Honduras

El sector privado organizado en Guatemala insta al Congreso a aprobar ley contra el lavado de dinero

La organización empresarial enfatizó la urgencia de contar con una normativa alineada a estándares internacionales, advirtiendo que un retraso en la aprobación e implementación impactaría en la estabilidad financiera, las remesas y la inversión extranjera

El sector privado organizado en Guatemala insta al Congreso a aprobar ley contra el lavado de dinero

Defensoría del Consumidor recupera más de 9.5 millones de dólares en 2026 en El Salvador

En los primeros meses de este año, el presidente Ricardo Salazar informó que la institución benefició a miles de salvadoreños mediante soluciones en casos inmobiliarios, financieros y de garantías por bienes y servicios

Defensoría del Consumidor recupera más de 9.5 millones de dólares en 2026 en El Salvador

La sequía derivada de El Niño eleva los riesgos para los cultivos, la ganadería y el abastecimiento de alimentos en Costa Rica

La reducción de precipitaciones y el incremento de costos de insumos ponen en jaque a los productores agrícolas y ganaderos, que demandan apoyo técnico, inversión en riego y un plan nacional de respuesta para mitigar las pérdidas

La sequía derivada de El Niño eleva los riesgos para los cultivos, la ganadería y el abastecimiento de alimentos en Costa Rica

Revocan la ciudadanía a más de 300 personas tras detectar fraude y matrimonios simulados en Estados Unidos, según experto

Las autoridades han enfocado revisiones en naturalizaciones recientes, lo que ha llevado a la retirada de ciudadanía a centenares de individuos de varias nacionalidades, entre ellos salvadoreños, luego de detectar irregularidades en actas matrimoniales y formularios oficiales.

Revocan la ciudadanía a más de 300 personas tras detectar fraude y matrimonios simulados en Estados Unidos, según experto

TECNO

Los productos que están prohibidos rociar en la pantalla del Smart TV o quedará inservible

Los productos que están prohibidos rociar en la pantalla del Smart TV o quedará inservible

Trasmitir música o videos con iPhone a otros dispositivos será más fácil con esta novedad de iOS 27

Jeff Bezos vs. Nueva York: la verdad detrás de la declaración sobre impuestos del dueño de Amazon

Así puedes elegir la lavadora ideal para el hogar según tamaño y uso, de acuerdo con fabricantes

Mejora la velocidad del internet en 1 minuto aplicando este truco en el router

ENTRETENIMIENTO

Niall Horan recordó su temor luego de la separación de One Direction: “Tenía miedo de que todo terminara ahí”

Niall Horan recordó su temor luego de la separación de One Direction: “Tenía miedo de que todo terminara ahí”

El impactante body plateado de Bianca Censori que dejó sin palabras a los fans durante su salida con Kanye West

Así se filmó la última escena de Nate Jacobs en ‘Euphoria’: “No podían mover mis brazos”

Guillermo del Toro habló sobre el difícil camino para llevar a Frankenstein al cine: “Durante 25 años todos me dijeron que no”

Una fractura inesperada, el regreso a la pantalla y un hijo: el año de Frankie Muniz entre carreras, televisión y familia

MUNDO

Ataques rusos y advertencias a Bielorrusia: las implicaciones de una escalada en el flanco norte de Ucrania

Ataques rusos y advertencias a Bielorrusia: las implicaciones de una escalada en el flanco norte de Ucrania

Medio Oriente sigue en vilo esperando el acuerdo: una delegación iraní en Doha, una de Pakistán en China y tensión en Israel

Un misil ruso destruyó el Museo de Chernobyl de Kiev un mes después de su reapertura: “Pérdida para Ucrania y para el mundo”

La lista de Trump: qué países formalizaron su ingreso en los acuerdos de Abraham con Israel y cuáles no

De avistamiento de pingüinos a viñedos: 7 lugares sorprendentes en Sudáfrica