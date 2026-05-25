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Lizy Tagliani celebró el 25 de mayo con un mensaje especial para su hijo Tati: “Ese es el secreto de la vida”

La actriz compartió imágenes del pequeño y una reflexión sobre el respeto, la diversidad y la importancia de los vínculos

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lizy tagliani tati
La actriz celebró el presente de su hijo con un posteo que conmovió a seguidores y colegas en las redes sociales (Instagram)

En la vida hay momentos que lo cambian todo, y para Lizy Tagliani, la llegada de Tati marcó el inicio de una etapa llena de emociones nuevas, desafíos y ternura infinita. Desde que adoptó a su hijo junto a Sebastián Nebot, la conductora se muestra atravesada por la alegría de la maternidad, celebrando cada pequeño avance y compartiendo en redes sociales los episodios que la conmueven y la hacen crecer día a día en este nuevo rol. Este lunes 25 de mayo, en medio de la efervescencia patriótica y los homenajes a la fecha, Lizy volvió a abrir su corazón con un posteo que conmovió a sus seguidores.

La publicación incluía dos fotos de Tati, vestido con un atuendo típico para un acto escolar. Orgullosa y emocionada, Lizy escribió: “A la voz de ‘vendo vendo cosas ricas, vendo cosas ricas, viva la Patria’, este vendedor del Día de la Patria me hizo llorar de alegría una vez más. Qué lindo verte crecer, verte feliz sin miedos, sin prejuicios, para vos las personas son Juanchi, Juani, José, Lupe, Mate, Ronaldo, Messi, mamá, papá, Ayelén, Hetor, mi pol, y así una lista interminable de vínculos creciendo no existe el mari... ni el millonario, ni el rico, ni el pobre, amo eso”.

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Lejos de quedarse en la anécdota, Lizy completó su mensaje con una reflexión sobre la inocencia de su hijo y el valor del respeto: “Y el día que los distingas por aspecto, sexo o lo que sea y te dé lo mismo, ahí es. Ese es el secreto de la vida y la base del respeto. Te amo hijo”.

Niño vestido con sombrero de ala ancha, camisa blanca, chaleco negro y pantalón blanco, sosteniendo un palo de madera. Fondo con escenografía rural y otras personas
El hijo de Lizy Tagliani, Tati, luce un atuendo tradicional de gaucho para conmemorar el 25 de Mayo en una emotiva publicación de su madre

A las pocas horas, la sección de comentarios de la publicación se llenó de mensajes de cariño y admiración. “No puede ser más lindo”; “Llorando de emoción un feriado, ¡qué hermoso Tati!”; “Hermoso Tati y hermosas tus palabras como siempre, acá con y para ustedes. Los amamos”; “¡Hermoso gaucho, Tati!”; “Tati del amor”, fueron algunas de las frases más repetidas, a las que se sumaron emojis y saludos de figuras como Verónica Lozano y Julieta Nair Calvo.

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La maternidad, para Lizy, se convirtió en fuente de inspiración cotidiana. No es la primera vez que decide compartir con sus seguidores un episodio familiar cargado de significado. A mediados de abril, celebró junto a Tati una de esas primeras veces que marcan la infancia: la caída de su primer diente. Fiel a su estilo, la conductora publicó una foto de la sonrisa desdentada del niño y le dedicó un texto que desbordaba emoción: “Hoy tocó su primer diente, y así te tocarán muchas primeras veces y acá estamos para acompañarte en todo, sos fuerte, valiente, alegre, perfeccionista, pero sobre todo sos la razón de mi vida y la de Sebas Nebot, papá, papá, papá... Todas las primeras veces de este camino que deseamos que sea siempre de felicidad, te amamos hijo”.

Vista trasera de una persona con sombrero, camisa blanca y chaleco negro. Está sentada en una silla blanca, sosteniendo un mate y un termo sobre una mesa blanca
Tati sentado en una mesa mientras toma un mate

En aquella publicación de abril, la comediante aprovechó para agradecer a quienes hicieron posible que su hijo llegara a su vida y lanzó un pedido a todos los actores que intervienen en el sistema. “Gracias al buen trabajo de quienes no descansaron para tener la certeza de que acá está y que junto a vos decidieron que somos nosotros tu familia... Ojalá todos los responsables de las nuevas oportunidades para niños en estado de adoptabilidad tomen su trabajo bien en serio y con la responsabilidad que corresponde y entiendan que sus primeras veces después de su historia anterior depende pura y exclusivamente de ustedes y nosotros jueces asesores psicólogos familias etc.”, escribió a corazón abierto.

Primer plano de la boca de un niño que sonríe, mostrando un espacio donde falta un diente frontal inferior. Se aprecian encías y los demás dientes
A mediados de abril, el hijo de Lizy perdió un diente y ella lo celebró con mucha emoción (Instagram)

El presente de Lizy está teñido de alegría y de una sensibilidad a flor de piel. Cada pequeño logro de Tati, desde un acto escolar hasta la caída de un diente, se traduce en palabras de amor y agradecimiento, pero también en mensajes profundos sobre la importancia de criar en libertad y sin prejuicios. En su universo, las etiquetas quedan afuera y lo que importa es la felicidad, el respeto y la red de vínculos que se va tejiendo a medida que pasa el tiempo.

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Lizy TaglianiTatiSebastián Nebot25 de mayoFiesta PatriaAdopción

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