El cariñoso mensaje de Messi a Charly García tras su encuentro en el partido de Argentina: la reacción de Antonela Roccuzzo

En cuestión de horas, Lionel Messi regresará a Miami para volver a estar a disposición del Inter con vistas a la Major League Soccer (MLS), pero ahora disfruta de un merecido descanso después de que Lionel Scaloni lo haya desafectado para el duelo de este martes en Guayaquil contra Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Luego de marcar un doblete en su despedida como local ante Venezuela, la Pulga aprovechó su tiempo libre para darse un gusto personal.

El mejor jugador del mundo mantuvo un encuentro ameno con Charly García, uno de los músicos más populares de la Argentina y autor de varios temas emblemáticos del rock nacional. Ambos mantuvieron un semblante alegre y distendido, pudieron estrecharse sus manos, abrazarse y tener una conversación en un encuentro del que también participaron su compañero en la Selección, Rodrigo De Paul, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. De hecho, los cuatro posaron para una fotografía en conjunto.

“¡Qué gran placer conocerte, maestro! ¡Sos enorme Charly García!”, escribió Leo en un breve mensaje a través de su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 500 millones de usuarios, dentro de una publicación que acompañó de dos imágenes junto al artista y compositor. Además, su esposa, Antonela Roccuzzo, se hizo eco del encuentro, lo reposteó en su perfil oficial y lo acompañó de dos emoticones: una carita emocionada y un corazón. Charly también lo difundió en sus redes sociales y le mandó un mensaje al crack de la Albiceleste: “Gracias Lionel Messi”.

La imagen del emotivo encuentro entre Charly García, Lionel Messi, Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul (X)

Esta fue la segunda publicación de Messi para sus followers en cuestión de pocas horas porque al mediodía de este viernes había dejado un mensaje después de afrontar su adiós como local en un partido por los puntos en las Eliminatorias ante Venezuela: “Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!”.

La última frase de la misiva está relacionada a las dudas puestas sobre la participación del 10 en el Mundial 2026. De cara a ese certamen, el astro habló de la importancia de sentirse bien físicamente a la hora de tomar una decisión: “Estoy ilusionado, con ganas, pero es partido a partido. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día”.

El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, fue consultado sobre cómo manejó la faceta mental del delantero de 38 años, a quien ya se lo vio emocionado desde la entrada en calor: “A él no le hablamos del tema, sabíamos muy bien lo que representaba y la emoción que podía tener. Ya es suficientemente grande como para poder hablar y comentar lo que iba a esperar del partido".

Luego de unos días de relajación, Lionel Messi se enfocará en la recta final de la Temporada Regular en la MLS. El sábado 13 de septiembre chocará ante Charlotte FC en condición de visitante, el martes 16 tendrá una mini revancha contra Seattle Sounders después de perder la final de la Leagues Cup y el 20 de septiembre se medirá a DC United. Todos los duelos iniciarán a las 20:30 (hora argentina).

