El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

El encuentro entre Charly García y Lionel Messi en el estadio Monumental

Entre lágrimas, aplausos y ovación, este jueves, miles de hinchas disfrutaron del último partido de Lionel Messi en el país. Entre todos ellos, una de las figuras que asistió al estadio fue Charly García. Desde la platea, el músico siguió el encuentro como un fan más y celebró los goles del capitán. Como si fuera poco, tras el silbatazo final, los ídolos protagonizaron un emotivo encuentro.

Durante el desarrollo del partido, las primeras imágenes del músico en la tribuna comenzaron a viralizarse. Minutos después se conoció la foto que coronó la noche. Charly García junto a Lionel Messi, Claudio Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul.

En la imagen, las cuatro figuras sonreían ante la cámara, al tiempo que el músico extendía su brazo derecho para abrazar al capitán argentino. A partir de entonces, el artista no se separó del jugador. Mientras Messi caminaba por el área de prensa, Charly lo seguía de cerca. Fue así como el ídolo del rock nacional apareció en diversos videos de las entrevistas que dieron los jugadores de la Selección.

La imagen del emotivo encuentro entre Charly García, Lionel Messi, Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul (Foto: X)

En ese contexto, los fans que reconocían al intérprete de “Demoliendo Hoteles” sacaban su teléfono y saludaban al cantante. “Charly querido, vamos Charly, groso”, se escucha a la gente exclamar mientras el músico se retiraba del lugar.

Por último, y con la idea de saludar una vez más al goleador del partido, Charly García esperó a Lionel Messi a la salida del estadio Monumental. Al verlo, la sorpresa del jugador fue total. Inmediatamente bajó el vidrio de su vehículo y tanto él como Antonela Roccuzzo, quien se encontraba a su lado, sonrieron al verlo.

Agradecido con la paciencia del futbolista, el músico le expresó su cariño. “Dios te bendiga”, se escucha decir al artista mientras ambos se estrechaban la mano. A su alrededor, los presentes grabaron el momento con suma emoción.

Otro de los momentos musicales de la noche se dio en el inicio del encuentro, cuando sonó el himno nacional. La cantante Euge Quevedo fue la encargada de cantar a capella y emocionar a los miles de fans.

Euge Quevedo, la cantante que interpretó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina

La versión de la joven de 33 años recibió todo tipo de mensajes de apoyo por parte de los usuarios en las redes: “La mejor única aguante la Euge, “Qué buena interpretación, es una de las pocas dignas de cantar el himno en un evento tan importante como este” y “La mejor interpretación hasta ahora, genia total, posta”.

A diferencia de otras oportunidades, en los que la Selección estuvo acompañada por shows de cumbia, esta vez el género predominante fue el cuarteto, el estilo favorito de Messi. El evento central, que comenzó a las 20:30, contó con la presencia de La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, quienes animaron la previa para los hinchas que asistieron al estadio.

En la previa a este gran momento, la joven cantante expresó sus sensaciones y contó el detrás de escena de este sueño. “Es increíble, la posibilidad de cantar el himno surgió primero como un chiste, pero luego se volvió realidad. Me enteré hace dos días y todavía no lo puedo creer”, afirmó en diálogo con el medio cordobés El Doce. Consultada sobre el formato de su actuación, la vocalista anticipó que lo hará “a capella y respetando el estilo tradicional de la obra”. Para Quevedo, el compromiso significa una marca personal: “Nuestro himno es una obra de arte, vengo practicándolo hace tiempo y es algo que siempre anhelé hacer”.

Durante la charla, Quevedo también explicó cómo le llegó la propuesta para este show. Según contó, la convocatoria informal surgió durante un show en el Movistar Arena al que asistió Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. “Cuando hicimos nuestro segundo Movistar Arena, fue a vernos el Chiqui Tapia con toda la familia. La familia fue a los dos Movistar, pero él fue al segundo. Y estábamos en el camarín, nos llevó unas camisetas y empezaron a tirar ‘bueno, che, a ver si la tenemos en cuenta para el himno’”, relató la joven con emoción.