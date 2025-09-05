Teleshow

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

El músico asistió al estadio Monumental para ver de cerca el último encuentro del diez en el país

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
El encuentro entre Charly García y Lionel Messi en el estadio Monumental

Entre lágrimas, aplausos y ovación, este jueves, miles de hinchas disfrutaron del último partido de Lionel Messi en el país. Entre todos ellos, una de las figuras que asistió al estadio fue Charly García. Desde la platea, el músico siguió el encuentro como un fan más y celebró los goles del capitán. Como si fuera poco, tras el silbatazo final, los ídolos protagonizaron un emotivo encuentro.

Durante el desarrollo del partido, las primeras imágenes del músico en la tribuna comenzaron a viralizarse. Minutos después se conoció la foto que coronó la noche. Charly García junto a Lionel Messi, Claudio Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul.

En la imagen, las cuatro figuras sonreían ante la cámara, al tiempo que el músico extendía su brazo derecho para abrazar al capitán argentino. A partir de entonces, el artista no se separó del jugador. Mientras Messi caminaba por el área de prensa, Charly lo seguía de cerca. Fue así como el ídolo del rock nacional apareció en diversos videos de las entrevistas que dieron los jugadores de la Selección.

La imagen del emotivo encuentro
La imagen del emotivo encuentro entre Charly García, Lionel Messi, Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul (Foto: X)

En ese contexto, los fans que reconocían al intérprete de “Demoliendo Hoteles” sacaban su teléfono y saludaban al cantante. “Charly querido, vamos Charly, groso”, se escucha a la gente exclamar mientras el músico se retiraba del lugar.

Por último, y con la idea de saludar una vez más al goleador del partido, Charly García esperó a Lionel Messi a la salida del estadio Monumental. Al verlo, la sorpresa del jugador fue total. Inmediatamente bajó el vidrio de su vehículo y tanto él como Antonela Roccuzzo, quien se encontraba a su lado, sonrieron al verlo.

Agradecido con la paciencia del futbolista, el músico le expresó su cariño. “Dios te bendiga”, se escucha decir al artista mientras ambos se estrechaban la mano. A su alrededor, los presentes grabaron el momento con suma emoción.

Otro de los momentos musicales de la noche se dio en el inicio del encuentro, cuando sonó el himno nacional. La cantante Euge Quevedo fue la encargada de cantar a capella y emocionar a los miles de fans.

Euge Quevedo, la cantante que interpretó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina

La versión de la joven de 33 años recibió todo tipo de mensajes de apoyo por parte de los usuarios en las redes: “La mejor única aguante la Euge, “Qué buena interpretación, es una de las pocas dignas de cantar el himno en un evento tan importante como este” y “La mejor interpretación hasta ahora, genia total, posta”.

A diferencia de otras oportunidades, en los que la Selección estuvo acompañada por shows de cumbia, esta vez el género predominante fue el cuarteto, el estilo favorito de Messi. El evento central, que comenzó a las 20:30, contó con la presencia de La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, quienes animaron la previa para los hinchas que asistieron al estadio.

En la previa a este gran momento, la joven cantante expresó sus sensaciones y contó el detrás de escena de este sueño. “Es increíble, la posibilidad de cantar el himno surgió primero como un chiste, pero luego se volvió realidad. Me enteré hace dos días y todavía no lo puedo creer”, afirmó en diálogo con el medio cordobés El Doce. Consultada sobre el formato de su actuación, la vocalista anticipó que lo hará “a capella y respetando el estilo tradicional de la obra”. Para Quevedo, el compromiso significa una marca personal: “Nuestro himno es una obra de arte, vengo practicándolo hace tiempo y es algo que siempre anhelé hacer”.

Durante la charla, Quevedo también explicó cómo le llegó la propuesta para este show. Según contó, la convocatoria informal surgió durante un show en el Movistar Arena al que asistió Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. “Cuando hicimos nuestro segundo Movistar Arena, fue a vernos el Chiqui Tapia con toda la familia. La familia fue a los dos Movistar, pero él fue al segundo. Y estábamos en el camarín, nos llevó unas camisetas y empezaron a tirar ‘bueno, che, a ver si la tenemos en cuenta para el himno’”, relató la joven con emoción.

Temas Relacionados

Charly GarcíaLionel MessiSelección Argentina

Últimas Noticias

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa y más

Se encienden las hornallas, se llamó el especial después del partido Argentina-Venezuela, en que la conductora junto a Vero Lozano presentaron las figuras de la nueva temporada del reality

Wanda Nara anunció los famosos

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La conductora anunció a las figuras que serán parte del programa, sin embargo, no pudo ocultar su sorpresa al comunicar la presencia del padre de sus hijas

La reacción de Wanda Nara

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

El cantante mostró su furia luego de que su expareja diera diversas entrevistas contando intimidades de su relación

La tajante respuesta de Rusherking

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”

La productora subió al Movistar Arena para acompañar a la banda que creó, a un mes del fallecimiento de su nieta en Miami. Al borde del llanto, recordó a su hija como a la niña que tenía 7 años

La primera aparición de Cris

Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina

Previo al encuentro que el capitán disputó contra Venezuela, la joven mostró su talento ante un estadio Monumental totalmente colmado

Quién es Euge Quevedo, la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Imputaron al dueño de una

Imputaron al dueño de una empresa de excursiones y a un empleado por la muerte de una turista en El Bolsón

Ley de emergencia en discapacidad: el Gobierno evalúa cómo sortear el último escollo político

El déficit comercial con Brasil superó los USD 600 millones en agosto y acumuló más de USD 4.000 millones en el año

Detuvieron a un ex presidente comunal de Santa Fe por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta

Futuros diseñadores irrumpieron en la moda urbana con una colección cápsula disruptiva

INFOBAE AMÉRICA
La embajadora de EEUU en

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

Trump y Albanese sostuvieron una conversación clave sobre minerales raros en la antesala a la Asamblea General de la ONU

Lula convocó a una movilización en Brasil contra el proyecto de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

Joe Biden se sometió a una cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel

James Cameron: “Soy un humilde granjero del cine”

TELESHOW
Wanda Nara anunció los famosos

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”

Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina