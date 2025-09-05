El video de la discusión entre Messi y el capitán de Venezuela durante la victoria de Argentina por Eliminatorias

El 10 cruzó unas palabras con el mediocampista de la Vinotinto a la salida de la cancha

Argentina cerró su localía en las Eliminatorias Sudamericanas con una goleada 3-0 frente a Venezuela y encarará el viaje a Guayaquil para medirse el martes desde las 20 a Ecuador por la última fecha sin la destacada presencia de Lionel Messi, quien fue la máxima figura del campeón del mundo en el estadio Monumental tras marcar un doblete, pero también en las últimas horas se viralizó un video de un hecho sucedido afuera de la cancha que sorprendió a propios y extraños con el capitán de la Celeste y Blanca como protagonista.

El árbitro chileno Piero Maza pitó el final de los primeros 45 minutos con la Albiceleste en ventaja por la mínima gracias al gol del 10 en el último cuarto de hora y ambos equipos se dirigieron rumbo a los vestuarios para repensar estrategias de cara a la segunda parte. Julián Álvarez fue uno de los primeros en bajar las escalinatas hacia el túnel del reducto y, detrás de la Araña, se vino el resto, pero Messi se desentendió del rumbo de sus compañeros y, rápidamente, dirigió su mirada hacia el lado por donde salían sus pares de la Vinotinto.

En ese instante, una grabación en las entrañas del lugar mostró que la Pulga encaró a Tomás Rincón, mediocampista central del conjunto visitante. El astro rosarino pareció recriminarle una situación al capitán venezolano, pero la discusión terminó en pocos segundos porque Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Cristian Cuti Romero fueron a separarlos para evitar que el intercambio se prolongue.

Los encontronazos persistieron unos instantes más, e incluso Leo quería volver a dialogar con Rincón, de presente en el Santos de Brasil, pero el cuarto árbitro, el chileno José Cabero, también se dedicó a calmar los ánimos. Otro de los que apaciguó el ambiente fue Salomón Rondón, quien mantuvo breves conversaciones con Messi y De Paul. Se desconoce cuál fue la raíz del conflicto que disparó el enojo del capitán. Además, Rincón no volvió a salir a la cancha porque fue reemplazado en el entretiempo con Jorge Yriarte.

La Albiceleste venció 3-0 a la Vinotinto en Buenos Aires

A diferencia del volante, Lionel Messi sí completó los 90 minutos, aunque debería haber salido y solo lo evitó la connotación del encuentro, que enmarcó su despedida como local en un duelo por los puntos en las Eliminatorias. Así lo declaró Lionel Scaloni en conferencia de prensa: “Tendría que haber salido, no salió por la emotividad del partido. Terminó bastante cargado. Tiene merecido pasar unos días con su familia”. Debido a este motivo, no viajará con el plantel a Ecuador.

El 10 estuvo acompañado desde las tribunas por su esposa, Antonela Roccuzzo, mientras que se dio el gusto de poder entrar con sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro) a la cancha para el recibimiento. “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino!!! Te amamos Leo Messi”, escribió la mujer que tiene todos los días a su lado.

Leo también dejó sus sensaciones al término del compromiso: “Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente, más después de ganar. Hace varios años que disfrutamos partido tras partido. Feliz”. Él mismo planteó que su estado físico será clave para decir presente en el Mundial 2026: “Estoy ilusionado, con ganas, pero es partido a partido. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día”.

Tras el partido contra Ecuador, así será la agenda de la selección argentina

Fecha FIFA - Octubre 2025

Viernes 10/10* | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar (sería Venezuela), Hard Rock Stadium, Estados Unidos.

Lunes 13/10* | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar (sería Puerto Rico), Soldier Field, Estados Unidos.

*Días y horarios a confirmar

Fecha FIFA - Noviembre 2025

Lunes 10/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar, Luanda, Angola.

Viernes 14/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar, Kerala, India.

Fecha FIFA - Marzo 2026

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Finalissima: Argentina vs. España, sede a definir.

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival y sede a definir

Fecha FIFA - Junio 2026

A confirmar entre el 1/6 y el 9/6 | Dos encuentros amistosos con rivales y sedes a definir.

Copa del Mundo 2026 - del 11 junio al 19 julio de 2026

A confirmar entre el 11/6 y 27/6 | Tres partidos de la fase de grupos con rivales y sedes a definir**.

**Las siguientes fases dependerán de la actuación de la selección argentina