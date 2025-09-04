Deportes

Las lágrimas de Messi en el momento en el que pisó el Monumental antes del especial duelo ante Venezuela

Antes de su último partido oficial en territorio argentino con la Albiceleste, el capitán no pudo ocultar su emoción tras la ovación del público

Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan”, había anticipado Lionel Messi de cara al duelo ante Venezuela. El capitán de la selección argentina sabía que el choque no iba a ser uno más: ni más no menos que el último oficial vestido de Albiceleste en su país. Y la emoción lo embargó.

Recorrió el túnel junto a sus compañeros con una sonrisa, pero en cuanto pisó el césped del Monumental y una ovación estruendosa lo bañó, el delantero, de 38 años, se conmovió. Los ojos se le llenaron de lágrimas y comenzó a tocarse el pecho, buscando tranquilizarse. Así se mantuvo durante varios minutos, hasta que, al enfocarse en los ejercicios del calentamiento, logró salir del trance.

El rostro de la Pulga, embargado por la emoción

Las imágenes resultaron muy fuertes para los fanáticos, que reaccionaron con los sentimientos a flor de piel. “Nadie nos preparó para este momento que estamos viviendo. Nadie nos enseñó cómo vivir sin Lionel Andrés Messi. Mira lo emocionado que está. Se nos está yendo lo más grande que tenemos y que tuvo el fútbol. Que lo parió”, escribió en X (antes Twitter) @JuannDis.

“Lionel Messi EMOCIONADO al salir a la cancha. Ufff, fuertísimo”, añadió la cuenta @sudanalytics_. “Messi aguantando las lágrimas cuando apenas salió a la cancha... Te destruye”, sumó @AtaqueFutbolero.

Antonela, asomada desde su palco en el Monumental (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la platea, mientras se daba la secuencia, Antonela Ruccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro seguían las escenas con el corazón estrujado, como todos los fanáticos que le agradecen la magia y los títulos: el Mundial 2022, dos Copas Américas, la Finalissima, el Mundial Sub 20 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008.

Noticia en desarrollo...

