Lionel Messi publicó un emotivo posteo tras la victoria de Argentina con una particular frase sobre su futuro

Lionel Messi compartió unas palabras en su cuenta de Instagram luego de lo que fue su última presentación oficial con la camiseta de la selección argentina en el país. Fue fiesta completa: anotó dos tantos y el elenco nacional ganó 3-0 por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Más allá de haber dialogado con la prensa en el campo de juego y la zona mixta, el astro mundial también decidió escribir unas líneas en sus redes sociales.

“Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!“, fue el mensaje acompañado con muchas fotos de lo que aconteció anoche en el estadio Monumental. Ya desde la previa, el rosarino fue vitoreado una y otra vez por la gente que colmó la cancha de River. Tal fue el grado de emoción del número 10 que no pudo contener las lágrimas durante la entrada en calor.

Una vez finalizado el match, Messi declaró: “Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente, más después de ganar. Hace varios años que disfrutamos partido tras partido. Feliz”. Y añadió: “Es lo mejor poder terminar de esta manera acá. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, y mi sueño era tenerlo acá en el país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, lo que viví es muy fuerte, hermoso”.

Las declaraciones de Messi tras el triunfo 3-0 de Argentina ante Venezuela

Messi confirmó luego del partido que Lionel Scaloni lo liberó de cara al compromiso de este martes ante Ecuador en Guayaquil. Esto es debido a la carga de partidos que tendrá con Inter Miami en la MLS las próximas semanas. Al futuro también hizo referencia la estrella del fútbol mundial, a la espera de la confirmación oficial de la renovación de su contrato hasta 2028.

“Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido. Tuvimos una seguidilla de partidos este año. Estuve parado unos días y volví, me resentí. Ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, teniendo sensaciones. Tenía claro que era el último por los puntos acá. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día”, argumentó.

Y cerró sobre el tema: “Nueve meses pasan muy rápido, pero también es un montón. Nosotros terminamos la temporada a fin de año, tengo que hacer bien la pretemporada, ojalá podemos ser campeones en la MLS. Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso”.

Antonela Roccuzzo en el palco de la familia Messi en el Monumental (REUTERS/Agustin Marcarian)

La familia Messi estuvo completa en el Monumental para la despedida de Lionel. Su esposa, Antonela Roccuzzo, también le dedicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram: “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino!!! Te amamos Leo Messi”. Fue una noche soñada ya que sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, entraron con él al campo de juego y posaron con los jugadores antes del saque inicial.

Como no podía ser de otra forma, sus compañeros de equipo también apelaron a las redes para despedirlo públicamente. Fueron, entre otros, los casos de Nicolás Otamendi (quien también disputó su último partido oficial con Argentina en condición de local), Julián Álvarez, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul, que lo veneró: “No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. GRACIAS MAESTRO”.

La siguiente ocasión en la que Messi podría vestir oficialmente la camiseta argentina será en la Finalissima frente a España, una final que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Este encuentro está programado para la ventana FIFA de marzo de 2026 (del 23 al 31 de marzo), aunque la fecha y la sede aún deben definirse, decisión que se tomará entre septiembre y noviembre de este año durante las Eliminatorias Europeas. Entre las ciudades candidatas para albergar el evento figuran Londres, Qatar y Arabia Saudita. En la edición anterior, celebrada en 2022, Argentina venció a Italia por 3-0 en Wembley (Inglaterra). Durante esa ventana de marzo, la selección podría disputar un amistoso adicional.

Una de las fotos que compartió Messi en su posteo de Instagram

El calendario internacional prevé que los equipos nacionales retomen la actividad en las ventanas FIFA de octubre y noviembre. Según información oficial de la AFA, el plantel dirigido por Scaloni realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, con partidos programados ante Venezuela y Puerto Rico (rivales todavía no confirmados oficialmente). Las sedes iniciales serían el Hard Rock Stadium de Miami y el Soldier Field de Chicago. Posteriormente, en noviembre, la selección campeona del mundo tiene previsto viajar a Luanda (Angola) y luego a Kerala (India), en el marco de la ventana FIFA del 10 al 18 de ese mes.

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección Argentina afrontaría dos amistosos entre el 1° y el 9 de junio, fechas estipuladas por la FIFA para partidos internacionales. El sorteo de los grupos del Mundial se celebrará el 5 de diciembre de 2025. El torneo, que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York.