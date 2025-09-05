Las crudas declaraciones de Messi tras su último partido oficial en Argentina: “Cuando estoy bien, disfruto, si no, la paso mal”

Las declaraciones de Messi tras el triunfo 3-0 de Argentina ante Venezuela

La noche en la que Lionel Messi disputó su último partido oficial de Eliminatorias sudamericanas en Argentina quedó marcada por una actuación memorable: el capitán de la selección argentina anotó dos goles en la victoria por 3-0 frente a Venezuela, en el estadio Monumental, y alcanzó así el gol número 134 con la camiseta nacional. El encuentro, correspondiente a la anteúltima fecha del certamen, se celebró en un ambiente cargado de emoción, con la Albiceleste ya clasificada al Mundial 2026.

El primer tanto de la noche llegó tras una jugada colectiva que desarmó la resistencia venezolana a los 39 minutos. Leandro Paredes recuperó el balón en el mediocampo y, con un pase de tres dedos, habilitó a Julián Álvarez. El delantero ingresó al área, amagó el remate y, reconociendo el protagonismo de Messi en la jornada, asistió al capitán. Rodeado por dos defensores y el arquero, el jugador del Inter Miami definió con una vaselina sutil, imposible de detener.

En la segunda mitad, Messi volvió a convertir. A diez minutos del final, Rodrigo De Paul profundizó para Thiago Almada, quien desbordó y envió un centro atrás que el rosarino transformó en su segundo gol de la noche. Poco después, estuvo cerca de marcar un triplete, pero el árbitro anuló su definición por posición adelantada. Con este doblete, Messi sumó su gol número 36 en Eliminatorias y el octavo en la actual edición del torneo.

El golazo de Messi que abrió el marcador para Argentina ante Venezuela

Tras el cotejo, el capitán, de 38 años, enfrentó los micrófonos y le puso palabras a sus sentimientos. “Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente, más después de ganar. Hace varios años que disfrutamos partido tras partido. Feliz”, prologó su discurso.

Ante la consulta respecto de por qué no estirar su romance con la Albiceleste estando vigente, declaró: “Es lo mejor poder terminar de esta manera acá. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, y mi sueño era tenerlo acá en el país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, lo que viví es muy fuerte, hermoso”.

“Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido. Tuvimos una seguidilla de partidos este año. Estuve parado unos días y volví, me resentí. Ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, sintiendo sensaciones. Tenía claro que era el último por los puntos acá. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día”, se explayó sobre la posibilidad de que vaya por la defensa del título en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“Nueve meses pasan muy rápido, pero también es un montón. Nosotros terminamos la temporada a fin de año, tengo que hacer bien la pretemporada, ojalá podemos ser campeones en la MLS. Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso”, concluyó.

Más tarde, en la zona mixta, La Pulga confirmó que no viajará a Ecuador para disputar la última jornada por Eliminatorias: “Hablé con Leo (Scaloni) y él decidió que descanse porque vengo de una lesión y si bien estoy bien, preferimos evitar el viaje y tener que jugar otro partido. La idea es descansar bien y preparame para lo que se viene, que tendremos una seguidilla importantes. Nos jugamos la MLS (con Inter Miami) que la queremos ganar y es el objetivo. Espero estar bien y en octubre nos volvemos a encontrar para los amistosos”.

El gol de Messi para el 3-0 de Argentina ante Venezuela

La jornada estuvo atravesada por la emotividad desde el inicio. Antes del partido, Messi recibió una ovación ensordecedora al salir al campo para el calentamiento. Consciente de que se trataba de su despedida oficial en territorio argentino con la Albiceleste, no pudo contener las lágrimas y permaneció conmovido durante varios minutos. En las tribunas, Antonela Roccuzzo siguió cada momento con emoción, mientras el público reconocía la trayectoria del capitán, que incluye la conquista del Mundial 2022, dos Copas Américas, la Finalissima, el Mundial Sub 20 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008.

El ingreso al campo junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro precedió un himno nacional que Messi apenas pudo cantar, conteniendo las lágrimas. Una vez iniciado el partido, el capitán se enfocó en el juego y sumó un nuevo récord: igualó al ecuatoriano Iván Hurtado como el futbolista con más presencias en Eliminatorias, con 72 partidos. Detrás quedaron el paraguayo Paulo Da Silva (66), el uruguayo Diego Godín (65) y el boliviano Marcelo Moreno Martins (64).

Tras este compromiso, la agenda de la selección argentina contempla un viaje a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el 9 de septiembre a las 20 (hora argentina), en el cierre de las Eliminatorias.

Luego, la AFA anunció que el equipo dirigido por Scaloni realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, con partidos previstos ante Venezuela y Puerto Rico (aún no confirmados oficialmente). Las sedes iniciales serían el Hard Rock Stadium de Miami y el Soldier Field de Chicago. En noviembre, la selección campeona del mundo tiene programados encuentros en Luanda (Angola) y Kerala (India), dentro de la ventana FIFA del 10 al 18 de ese mes.

El ingreso de Messi con los hijos al Monumental

La próxima ocasión en la que Messi podría vestir oficialmente la camiseta argentina será en la Finalissima frente a España, torneo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Este partido está previsto para la ventana FIFA de marzo de 2026 (del 23 al 31 de marzo), aunque la fecha y la sede aún no han sido definidas; la decisión se tomará entre septiembre y noviembre de este año durante las Eliminatorias Europeas. Entre las ciudades candidatas figuran Londres, Qatar y Arabia Saudita. En la edición anterior, celebrada en 2022, Argentina venció a Italia por 3-0 en Wembley (Inglaterra). Durante esa misma ventana de marzo, la selección podría disputar un amistoso adicional.

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la selección argentina afrontaría dos amistosos entre el 1 y el 9 de junio, fechas estipuladas por la FIFA para partidos internacionales. El sorteo de los grupos del Mundial se celebrará el 5 de diciembre de 2025. El torneo, que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York.